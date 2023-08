Presseinformation: Kirchdorfer Lärmschutzoffensive mit den ÖBB

Kirchdorfer Lärmschutzoffensive mit den ÖBB Lärmschutz entlang von Verkehrswegen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Auch im Netz der ÖBB-Infrastruktur AG wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Lärmschutzeinrichtungen – sowohl bei Neubauprojekten als auch bei der Bestandssanierung – umgesetzt. Die Kirchdorfer Concrete Solutions, eine Sparte der Kirchdorfer Gruppe, steht der ÖBB dabei als langjähriger Partner zur Seite. Die Kirchdorfer Holzbeton-Lärmschutzwände sind mit dem enature-Gütesiegel ausgezeichnet.

Als Leitbetrieb der Kirchdorfer Concrete Solutions ist die MABA Fertigteilindustrie GmbH, die 2024 ihr 100-jähriges Bestehen feiert, schon seit Jahrzehnten Partner der Österreichischen Bundesbahnen – von Bahnschwellen über Bahnsteigkanten bis hin zu Fahrleitungsmasten. Starkes Wachstum verzeichnet der Fertigteilproduzent dabei insbesondere im Bereich Lärmschutz: Als erster Hersteller in Österreich erlangte die MABA für ihre PHONOBLOC® Holzbeton-Lärmschutzpaneele die Zulassung für Hochgeschwindigkeitsstrecken.

„Der Trend zu nachhaltigen und vor allem langlebigen Lärmschutzinstallationen ist massiv“, erklärt Mag. Michael Wardian, Geschäftsführer der Kirchdorfer Gruppe: „Allein in den letzten drei Jahren haben wir über 48.000 m2 an Lärmschutzinstallationen für die ÖBB realisiert. Mit einer Millioneninvestition in eine hochmoderne, robotergestützte Anlage in unserem Wöllersdorfer Stammwerk sind wir für den steigenden Bedarf auch in Zukunft bestens gerüstet.“

MABA als Komplettanbieter für den Ausbau der „Pottendorfer Linie“

Rund 500 Mio. Euro investiert die ÖBB allein in den zweigleisigen Ausbau der Pottendorfer Linie zwischen der Wiener Stadtgrenze und Wampersdorf. Bereits 2019 hat die ÖBB Infrastruktur AG mit der MABA am neuen Bahnhof Münchendorf Park-and-Ride Angebote sowie einen optimalen Schallschutz mit bis zu 6 Meter hohen Lärmschutzinstallationen realisiert. Auch im Folgeprojekt rund um den Bahnhof Ebreichsdorf – ein Streckenabschnitt, der Anfang September 2023 in Betrieb geht, kamen insgesamt 22.000 m2 PHONOBLOC® HB-Lärmschutzwänden zum Einsatz. Im Zuge des Projektfinales beginnt in Kürze auch der Neubau des Bahnhofs Wampersdorf – wiederum mit Lärmschutzinstallationen aus dem benachbarten Fertigteilwerk in Wöllersdorf.

Nachhaltiger Lärmschutz in Österreich

Gegenwärtig sind knapp 1.000 km an Lärmschutzinstallationen entlang des knapp 10.000 km umfassenden Schienennetzes der ÖBB installiert. Auch Lärmschutzwände haben eine begrenzte Lebensdauer und müssen getauscht werden. Daher wird die ÖBB-Infrastruktur AG über die kommenden Jahre etliche alte durch langlebige, voll recyclebare Lärmschutzwände aus dem Hause Kirchdorfer ersetzen. So werden z.B. beim Warmbad Villach demnächst 1.000 m² Holzlärmschutzwände entfernt und mit PHONOBLOC® Holzbetonwänden ersetzt. Auch in Oberösterreich wird im Abschnitt Traun-Hörsching aktuell eine verwitterte Holzwand mit einer Fläche von rund 6.100 m² ersetzt.

Über Kirchdorfer Concrete Solutions

Die Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH, auch Kirchdorfer Concrete Solutions genannt, bündelt alle Fertigteil-Aktivitäten der international tätigen Kirchdorfer Group. In dieser Sparte erfolgt die Produktion von Systembauteilen aus Beton für verschiedenste Anwendungsbereiche. Kunden aus den fünf Kernproduktbereichen Hoch- und Industriebau, Tiefbau, Straße, Bahn und Tunnel verlassen sich auf intelligente Produktinnovationen und seit Jahrzehnten bewährte Qualität. Die Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH erzielt einen durchschnittlichen Jahresumsatz von über 250 Millionen Euro.

