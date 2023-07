Elektrisierend: MediaMarkt und vibe moves you präsentieren E-Auto Abo

Vösendorf, 27. Juli 2023 – Jährlich stößt ein herkömmlicher, benzin- oder diesel-betriebener PKW etwa 3 Tonnen CO2 aus. Österreichs Nummer 1 in Sachen Consumer Electronics setzt deshalb mit seiner Nachhaltigkeits-Strategie BetterWay Zeichen und promotet nun verstärkt das E-Auto Abo des heimischen Erfolgs-Unternehmens vibe. Das Konzept kombiniert nachhaltige Mobilität mit maximaler Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Mehr dazu unter mediamarkt.at.

Elektromobilität im flexiblen Abo

Ein Auto zu kaufen oder zu leasen ist oft eine kostspielige Entscheidung. Dazu kommen Kosten wie Versicherung, Reparaturen und Wartung. Damit das Kopfzerbrechen über diese Dinge sowie die Emissionen ein Ende nehmen, hat das Wiener Unternehmen vibe attraktive Abo-Modelle für diverse E-Autos geschnürt. Das bedeutet Mobilität, Flexibilität und ein Beitrag für die Umwelt in nur einem Schritt.





Im Preis sind nicht nur sämtliche Nebenkosten wie etwa Anmeldung, Versicherung, Wartung, Winterreifen und sogar die Autobahnvignette enthalten, sondern auch professionelles Schadensmanagement und die Koordination von Werkstattterminen. Das Angebot richtet sich an Privatpersonen genauso wie an Firmenkunden, und ist nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch von Vorteil: keine Anzahlung, keine versteckten Kosten oder Gebühren, Firmenautos ohne Sachbezug, dafür in jedem Falle aber voller Service und maximale Flexibilität.

MediaMarkt Österreich Vertriebschef Christoph Dietrich bestätigt: „Im Zuge unserer Nachhaltigkeits-Strategie suchen wir laufend Projektpartner und Initiativen. Wir freuen uns, dass wir mit dem österreichischen Pionierunternehmen vibe ein zukunftsorientiertes Angebot für unsere BetterWay-Palette anbieten können. Das Konzept kann das eigene Haushaltsbudget entlasten und helfen Kosten zu sparen, gleichzeitig kommt CO2-freies Fahren der Umwelt zugute.“

„Wir freuen uns sehr über diese Kooperation mit MediaMarkt“, sagt Lisa Ittner, CEO und Co-Founder von vibe. Und weiter: „Wie bei MediaMarkt stehen auch bei uns Flexibilität, umfassender Sorglos-Service und die Wünsche der Kundinnen und Kunden im Vordergrund. Für einen transparenten und fixen Monatspreis fährt man deshalb mit vibe sein eigenes emissionsfreies E-Auto, und das ab nur 6 Monaten Laufzeit. Wir wollen so Innovationen, nachhaltige Technologien und emissionsfreies Autofahren in Österreich deutlich nach vorne bringen.“

Gemeinsam auf dem BetterWay

MediaMarkt unterstützt nachhaltige Projekte und setzt ein Zeichen mit BetterWay. Unter diesem Logo werden alle Maßnahmen, Projekte und Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz vereint.

Über vibe moves you

vibe ist ein Abo-Modell für Elektroautos. Mit nur ein paar Klicks können zu einem monatlichen Fixpreis die neuesten E-Auto-Modelle aller Fahrzeugklassen und Marken mit flexiblen Laufzeiten zwischen 6 und 48 Monaten abonniert werden. Im Fixpreis sind nicht nur sämtliche Kosten wie z. B. Anmeldung, Versicherung, Wartung, Winterreifen oder die Autobahnvignette enthalten, sondern auch das professionelle Schadensmanagement und die Koordination von Werkstattterminen. Keine langen Wartezeiten dank rascher Verfügbarkeit und Überbrückungsfahrzeugen, keine Anzahlung, keine zusätzlichen Gebühren, keine versteckten Kosten oder Risiken. Weitere Details auf www.vibemovesyou.com.

Über MediaMarkt

MediaMarkt ist der größte Anbieter für Consumer Electronics und seit 1990 in Österreich vertreten. Ob vor Ort in einem der über 50 Media Märkte oder online unter www.mediamarkt.at – als führender Omnichannel-Händler im heimischen Elektrofachmarkt macht MediaMarkt den Technikeinkauf über alle Kanäle hinweg zu einem individuellen Erlebnis. Mit einem umfassenden Produktsortiment und allen Innovationen aus der Welt der Technik bereichert die Nummer 1 die Haushalte der Österreicher und sorgt für Unterhaltung in Alltag und Freizeit. Bei MediaMarkt steht der Kunde im Mittelpunkt: Die modernen Ausstellungen laden zum Kennenlernen der Neuheiten und Markenwelten ein und lassen keine Wünsche offen. Ergänzt wird die Angebotsvielfalt durch fundierte Beratung der fachkundigen Teams vor Ort und ein breites Spektrum an Serviceleistungen. An den Smartbars bieten geschulte Techniker rasche Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Zusätzlich umfasst das Servicepaket: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, Reparaturservices, praktische Geräteschutzpakete sowie die fachgerechte Altgeräteentsorgung.

MediaMarkt übernimmt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft und verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Unter „BetterWay“ bündelt das Unternehmen alle Maßnahmen und Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

Rückfragen & Kontakt:

Chapter

Michelle Kreuzmann

Tel.: 01/353 24

E-Mail: mediamarkt@chapter4.at