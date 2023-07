Binder Grösswang ist Mitglied bei respACT – der Unternehmensplattform für nachhaltiges Wirtschaften

Österreichs führende Unternehmensplattform für nachhaltiges Wirtschaften respACT hat Binder Grösswang offiziell als neues Mitglied aufgenommen. Als Teil des Netzwerkes von respACT kann sich Binder Grösswang verstärkt für nachhaltige Veränderungen einsetzen und gemeinsam mit anderen Mitgliedern die Bemühungen um eine nachhaltigere Zukunft weiter vorantreiben.

„Nachhaltigkeit wird bei Binder Grösswang gelebt und steht klar im Fokus unserer rechtlichen Beratung. Mit klaren und lösungsorientierten Ansätzen begleiten wir unsere Mandanten bei der Realisierung von Nachhaltigkeitsprojekten (z.B. ESG- und Lieferketten-Compliance, nachhaltigkeitsgebundene Finanzierungen, Erneuerbare Energien, uvm). Das Thema Nachhaltigkeit / ESG durchdringt in der Zwischenzeit eine Vielzahl verschiedenster Rechtsgebiete, die wir als Full-Service-Kanzlei in unseren spezialisierten Praxisgruppen sehr gut abdecken können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit respACT“, so Johannes Barbist, Partner bei Binder Grösswang.

Durch den Beitritt zu respACT hat Binder Grösswang Zugang zu einer dynamischen Interessengemeinschaft und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit den aktuell mehr als 400 Mitgliedern. Die Plattform bietet ein starkes nationales Netzwerk, in dem Ideen ausgetauscht, innovative Lösungen entwickelt und Synergien geschaffen werden können. Ziel ist es, gemeinsam einen nachhaltigen Wandel in Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft herbeizuführen.

Über respACT

respACT – austrian business council for sustainable development – ist die führende Plattform für Corporate Social Responsibility (CSR) und nachhaltige Entwicklung in Österreich und agiert seit über 25 Jahren als Drehscheibe für Unternehmen, Politik und Verwaltung. Zudem unterstützt und fördert respACT die Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen.

Gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen, wie dem Circular Economy Forum Austria, CSR Europe, Global Compact Network Austria, Global Reporting Initiative (GRI) und dem World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), unterstützt respACT seine Mitgliedsunternehmen dabei, ökologische und soziale Ziele ökonomisch und eigenverantwortlich zu erreichen.

Über Binder Grösswang

Binder Grösswang berät seit mehr als 60 Jahren als eine der führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien mit stark internationaler Ausrichtung zu allen Fragen des Wirtschaftsrechts. Die Kanzlei beschäftigt an den Standorten in Wien und Innsbruck über 185 Mitarbeiter*innen und betreut namhafte nationale wie auch internationale Unternehmen aller Branchen.

Internationale Fachverlage wie Juve, Chambers, the Legal500 und IFLR 1000, zeichnen alle Fachbereiche von Binder Grösswang regelmäßig mit Spitzenbewertungen aus. Dazu zählen auch internationale Preise wie der Chambers Europe Austrian Law Firm of the Year Award und der IFLR European Law Firm of the Year Award.

Rückfragen & Kontakt:

Petra Hinterberger

BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH

Head of Corporate Communications and Business Development

Telefon: +43 1 534 80 - 669

E-mail: hinterberger@bindergroesswang.at

Website: https://www.bindergroesswang.at/presse