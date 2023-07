Tagesstrukturen des Netzwerks St. Josef öffnen im August ihre Türen

Einladung: Tage der offenen Tür im Netzwerk St. Josef

Anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums öffnet das Netzwerk St. Josef an mehreren Standorten seine Türen: Verschiedene Tagesstrukturen in Mils, Schwaz, Hall, Mieders und Volders laden herzlich zum Austausch ein. An insgesamt drei Tagen präsentieren sie ihre tägliche Arbeit, die von der Gartentherapie über künstlerische Tätigkeiten bis zur Produktion diverser Artikel reicht.

Wir laden Sie herzlich zu den Tagen der offenen Tür an folgenden Terminen ein:

Gartentherapie Netzwerk St. Josef Mils

Mittwoch, 2. August 2023

10:30 bis 15:00 Uhr, Vinzenzweg 2, 6068 Mils

Besucher*innen erhalten Einblick in den Bereich des gartentherapeutischen Arbeitens. Klient*innen und Mitarbeiter*innen laden zum Gespräch und zeigen die vielfältigen Aufgaben und Methoden, die ihren Arbeitsbereich prägen. Verschiedene biozertifizierte Produkte aus eigener Herstellung können dabei entdeckt und gekostet werden.



Tagesstruktur Schwaz

Mittwoch, 2. August 2023

10:00 bis 15:00 Uhr, Husslstraße 29a, 6130 Schwaz

In der Tagesstruktur „füranond“ in Schwaz gewinnen Besucher*innen einen Einblick in die Arbeitsumgebung der Klient*innen. Die Gestaltung und Herstellung von Produkten sowie die Inklusion mitten im Ort stehen dabei im Mittelpunkt.



Tagesstruktur Hall

Donnerstag, 3. August 2023

9:00 bis 12:00 Uhr, Pfannhausstraße 1a, 6060 Hall

Die Tagesstruktur „Kunstsiederei“ präsentiert den neuen Kreativbereich, der im Zeichen von „Kunst & Sozialraum“ steht. Hier werden 15 Klient*innen seit November 2022 durch das Mitarbeiter*innen-Team in ihrem künstlerischen Tun begleitet und unterstützt.



Tagesstruktur Mieders

Mittwoch, 9. August 2023

10:30 bis 15:30 Uhr, Dorfstraße 39, 6142 Mieders

Die Tagesstruktur „zammtian“ in Mieders stellt eigene Erzeugnisse, wie handgefertigte Babyartikel, Feines aus dem Kräutergarten und diverse kreative Artikel vor. Auch die mitbetreute Bücherei und Spielecke sind für einen Rundgang offen. Im Zuge der Veranstaltung erfolgt um 10:30 Uhr die Namensenthüllung dieser Kooperation der Gemeinde Mieders und des Netzwerks St. Josef.

Tagesstruktur Volders

Mittwoch, 9. August 2023

9:30 bis 14:00 Uhr, Bundesstraße 28, 6111 Volders

Die gelebte Inklusion im Ort ist ein wesentliches Ziel der Tagesstruktur Volders. Hilfsmittel der „Unterstützten Kommunikation“ wie Piktogramme und iPads tragen zur Gestaltung eines möglichst autonomen und selbstbestimmten Alltags der Klient*innen bei. Der Tag bietet die Möglichkeit für Begegnung und Gespräche.

Die Veranstaltungen sind öffentlich. Bei weiteren Fragen zu den Terminen und für Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an michaela.plattner@agentur-polak.at. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

