Flow Trails Kärnten: Kärntens 5 Mountainbike-Hotspots

Flow Trails Kärnten: Kärntens 5 Mountainbike-Hotspots Fünf der Kärntner Sommerbergbahnen - Bad Kleinkirchheim, Nassfeld, Petzen, Turracher Höhe und Weissensee - sind Mountainbike-Spezialisten. Seit Sommer 2020 präsentieren sie sich als Flow Trails Kärnten mit überaus attraktiven Bike Areas. Die Bike Card Kärnten ist ihr gemeinsames Ticket, das es als Mehrtageskarte sowie Saisonkarte und als "5 Tage in der Saison-Ticket" gibt. Die Bike-Saison dauert auf der PETZEN und am NASSFELD bis 29. Oktober 2023.

"Mit Flow Trails Kärnten bieten wir ein international einmaliges Bike-Angebot. Alle fünf Kärntner Bike-Berge, auf denen man per Seilbahn bergwärts fahren kann, um oben startend auf attraktiven Trails unterschiedlicher Schwierigkeit talwärts zu fahren, sind hier vereint. Das gibt es im gesamten Alpenraum kein zweites Mal ", betont Hubert Ramskogler von den PETZEN Bergbahnen, der auch Sprecher der fünf Flow Trails-Berge ist.

Die fünf Partner sind BAD KLEINKIRCHHEIM, das NASSFELD, die PETZEN, die TURRACHER HÖHE und der WEISSENSEE. Ihr Angebot umfasst insgesamt 50 Kilometer Flow Trails, zahlreiche Naturtrails und hunderte Kilometer Bike-Strecken. Darüber hinaus zeichnet sich das Angebot durch gemeinsame Qualitätskriterien und ein umfassendes Serviceangebot zusätzlich zu den Bike Trails aus.

Bike-Saison bis Ende Oktober

Mountainbike Freunde dürfen sich über eine lange Saison freuen: Die Bike-Saison dauert bis zum 29. Oktober auf der PETZEN und am NASSFELD, bis 26. Oktober am WEISSENSEE, bis 15. Oktober in BAD KLEINKIRCHHEIM und bis Ende September auf der TURRACHER HÖHE.

Flow Trails Kärnten - DIE FAKTEN

5 Flow Trail- & Mountainbike-Hotspots mit 50 Kilometer Flow Trails

BAD KLEINKIRCHHEIM: Europas längster Flow Country Trail (15 km), zahlreiche Natur-Single-Trails und das umfassende NockBike-Angebot

NASSFELD: Flow Trail "MEX-Line I" und 8 Natur-Singletrails, der Lift- & Bike-Giro vom Berg bis ins Tal und viele Kilometer Bike-Strecken warten in der Region

PETZEN: Diddie Schneiders Flow Country Trail ist die Mutter aller Flow Trails und ein absolutes Highlight für Mountainbiker

TURRACHER HÖHE: Vielfältiges Bike-Angebot für die ganze Familie inklusive Flow Trail

WEISSENSEE: Drei prächtige, naturbelassene Trails für den perfekten Flow und ein weitläufiges Mountainbike-Streckennetz gibt es rund um den Weissensee

Mehr Information finden Sie unter:

www.flowtrails-kaernten.at

Bike Card Kärnten: Saisonkarte, Mehrtagesticket & 5 Tage in der Saison-Ticket

Sie ist der Schlüssel zum Bike-Spaß bei den Flow Trails - die Bike Card Kärnten. Es gibt sie in drei Varianten: als Saisonkarte, Mehrtageskarte und 5 Tage in der Saison Ticket.

Bike Card Kärnten 2023 - Preise

5x in der Saison Tickets 2023 - an 5 beliebigen Tagen biken:

Erwachsene EUR 191,- | Kinder (geboren 2009 - 2017) EUR 115,-

Mehrtageskarten (2 Tage bis 6 Tage) 2023:

Erwachsene EUR 87,- bis EUR 203,- |

Kinder (geboren 2009 - 2017) EUR 52,50 bis EUR 122,-

Saisonkarten 2023:

Erwachsene EUR 420,- | Jugendliche (geboren 2005 - 2008) EUR 315,- | Kinder (geboren 2009 - 2017) EUR 252,-

www.bikecard-kaernten.at

