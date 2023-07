Gletscher Trailrun in Gurgl mit Siegen für Daniel Jung (ITA) und Esther Fellhofer (AUT)

Top-Sportler:innen begeisterten beim Gletscher Trailrun in Gurgl

Internationale Läufer:innen bewältigten die anspruchsvollen Disziplinen in Tirols längstem Seitental mit eindrucksvollen Leistungen. Mehr als 650 Teilnehmer:innen aus 31 Nationen stellten sich der Herausforderung im hinteren Ötztal. Daniel Jung und die Tirolerin Esther Fellhofer holten in der Königsklasse über 55 Kilometer und 3.400 Höhenmeter den Sieg.

Am vergangenen Wochenende traf sich die Trailrunning-Szene in Gurgl zu einer der spektakulärsten alpinen Berglaufveranstaltungen. Bis zu 3.400 Höhenmeter mussten die Läufer:innen dabei bewältigen. Ausgehend vom Dorfzentrum in Obergurgl verliefen die technisch anspruchsvollen Strecken zwischen 2.000 und 3.000 Metern Höhe. Aufgrund der unsicheren Wetterprognosen adaptierten die Organisator:innen die Streckenlängen.

Herausragende Leistungen

Um zwei Uhr morgens fiel der Startschuss zum Gletscher Ultra Tail 62 K über 55 Kilometer und 3.400 Höhenmeter. Der Königsdisziplin der zweitägigen Veranstaltung stellten sich insgesamt 80 Teilnehmer:innen. Daniel Jung, als einer der besten Trailrunner Europas Favorit, sicherte sich den Sieg. Der Südtiroler vom Team Scarpa-Karpos erreichte nach nur 6:33:11,6 das Ziel. Eine halbe Stunde später folgten der Stubaier Thomas Eckhoff (7:06:19,8) und Sascha Pirke (7:07:36,3) aus Garmisch-Partenkirchen. In der Damenklasse glänzte die aus Ebbs kommende Esther Fellhofer mit einer Spitzenzeit von 8:13:46,7 und erreichte damit Platz 1. Zweitplatzierte wurde Leonie Eisebraun vom Lauftreff Hohenems (9:23:25,8), gefolgt von Hella Schmidt aus Deutschland mit 9:40:07,4. Der wettbewerbserfahrene Ultra-Trailrunner Daniel Jung bringt die Faszination des Gletscher Trailrun in Gurgl auf den Punkt: „Die imposante Landschaft trifft auf ein mit viel Herzblut organisiertes Event. Ich danke den Veranstaltern und freiwilligen Helfern für ihr Engagement.“

Seriensieger in Gurgl

Mit beeindruckender Ausdauer und Konstanz erreichte Andreas Schindler auf der Distanz von 24 km das Ziel als Sieger (2:28:46,1). Er gewann diesen Bewerb zum sechsten Mal in Folge. Ebenso bemerkenswert war die Leistung von Claudia Sieder aus Südtirol, die sich in der Damenklasse den ersten Platz mit einer Zeit von 3:05:32,5 sicherte. Beim Gletscher Trail 42 K über 34 Kilometer lieferte der Südtiroler Lukas Mangger aus Ratschings eine herausragende Performance (3:57:06,5). Die deutsche Spitzensportlerin Melina Vollmer aus München bewies ihre starke Laufform als schnellste Läuferin (4:49:54,9).

Alle Platzierungen unter: www.gurgl.com/gletschertrailrun

Internationaler Ansturm

Bei der sechsten Auflage des Gletscher Trailruns gingen wieder bekannte Sportler:innen der internationalen Szene an den Start. 40 Teilnehmer:innen stellten sich dem Top Mountain Run, der die Veranstaltung am Freitag eröffnete. Am Gletscher Trail 14K (13,7 km / 800 hm) nahmen 135 Athlet:innen teil. 215 Sportler:innen bewältigten den Gletscher Trail 26K (24,3 km / 1.600 hm) und 135 stellten sich dem Gletscher Trail 42 K (34,5 km und 2.500 hm). Auf 55 km und 3.400 hm (Gletscher Trail 62K) gingen insgesamt 80 Läufer:innen an ihre Grenzen.

Respekt für Natur

Das Thema Umweltschutz ist Läufer:innen wie Veranstalter:innen wichtig. Möglichst wenig Müll, die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und regionale Produkte kennzeichnen daher die Trailrun Events im Ötztal. Auf Becher bei den Verpflegungsstationen verzichtete das Organisationsteam „Ötztal Trailrunning“ dieses Jahr. Um lange Transportwege zu vermeiden, versorgten heimische Lieferant:innen das Event mit Gemüse, Obst und anderen Stärkungen. Sogar Pokale und Medaillen wurden aus regionalen Materialien von der Lebenshilfe Tirol gefertigt.

Community wächst

Wie jedes Jahr freut sich Martin Scheiber, Obmann des Vereins „Ötztal Trailrunning“, über die Begeisterung der Teilnehmer:innen und Fans. „Die Anmeldezahlen sprechen für sich. Besonders reizvoll für die Sportlerinnen und Sportler ist die einzigartige Bergkulisse“, resümiert Scheiber. Erfolgreiche Events wie dieses seien ausschlaggebend dafür, dass das Interesse am Trailrun in vielen Nationen spürbar zunimmt. Die Veranstaltungstermine für 2024 sind bereits fixiert. Am 24. und 25. Mai lockt der Stuiben Trailrun rund um Tirols größten Wasserfall. Am 19. und 20. Juli geht der Gletscher Trailrun wieder über die Bühne. Der Anmeldestart beginnt am 1. November 2023.

SIEGER DES GLETSCHER TRAILRUN 2023 (HERREN/DAMEN)

TOP MOUNTAIN RUN Florian Zeisler (AUT) / Astrid Steger (GER)

GLETSCHER TRAIL RUN

62K Daniel Jung (ITA) / Esther Fellhofer (AUT)

42K Lukas Mangger (ITA) / Melina Vollmer (GER)

26K Andreas Schindler (GER) / Claudia Sieder (ITA)

14K Lukas Mühlmann (AUT) / Tove Alexandersson (SWE)

