Ehem. Bit-Panda Mitarbeiter startet mit eigener Krypto App durch Während sich der Krypto-Währungsmarkt weiterentwickelt und neue Anlageplattformen entstehen, sind lukrative Krypto-Investitionen nach wie vor zumeist nur für Großanleger mit Zugang zu Vermögensverwaltern und Know-How hinter den Kulissen zugänglich. Mit dem Start von Veli.io 19. Juli in Europa wird sich dies ändern.

Die neue Plattform bietet ihren Nutzern Zugang zu langfristigen Vermögensverwaltungsstrategien, die von Top-Experten quantitativ entwickelt wurden, sowie ein 1:1-Mentoring mit Krypto-Experten für mehr Background. Dieses praktische Tool macht intelligente Investitionen möglich – ein Hybrid aus KI und menschlichem Fachwissen.

Die Prinzipien von Krypto-Investitionen sind einfach, aber komplex, genauso wie die zugrunde liegende Blockchain-Technologie. Aufgrund ihrer transparenten und sicheren Eigenschaften arbeiten u. a. die Finanz-, Energie- und Logistikbranche seit langem daran, diese Technologie für sich zu nutzen. Das Potenzial von Krypto-Währungen als Anlage ist sehr hoch - zum Vergleich: Der Wert aller Krypto-Währungen weltweit beträgt derzeit nur etwa 0,33 Prozent des Wertes der Immobilienbranche oder 1 Prozent der Summe aller Aktienwerte weltweit[1].

Revolution der Krypto-Welt

Doch kaum ein anderer Bereich ist so dynamisch und gleichzeitig so wenig reguliert wie der Krypto-Markt. Daher werden Krypto-Investments oft als unsicher wahrgenommen. Gut geschützte Informationen sind meist nur Großanlegern über Vermögensverwalter zugänglich. Das Team von Veli.io hat es sich zur Aufgabe gemacht, dies zu ändern - mit einer App, die die Hürde für Krypto-Vermögensverwaltung senkt, Anlagerisiken reduziert und intelligente Anlagestrategien zugänglich und erschwinglich macht.

Mitbegründer und CEO Stevan Radonjanin, der zuvor auch für das österreichische Krypto-Einhorn Bitpanda gearbeitet hat, erklärt, was das Besondere an der Veli-Plattform ist: „Zum ersten Mal gibt es eine automatisierte Möglichkeit für kleinere Investoren, Assets zu kaufen, wenn ihr Marktwert nahe am Tiefpunkt ist, und zu verkaufen, wenn er am höchsten ist.“

25 Prozent der Krypto-Transaktionen fließen nach Europa

Immer mehr europäische FinTech-Startups erobern internationale Marktanteile. Darüber hinaus fließen derzeit 25 Prozent der Gelder aus Transaktionen, die über die größten Krypto-Protokolle abgewickelt werden, nach Europa[2]. Das Team von Veli.io sah das europaweit wachsende Interesse an Krypto-Währungen als großen Indikator für den Bedarf an einer Plattform, auf der europäische Krypto-Enthusiasten auf sichere und intelligente Weise, wie etwa einem ausgewogenen Portfolio, investieren können.

Im Gegensatz zu vielen anderen Plattformen, die die Anleger auf sich allein gestellt lassen, bietet Veli.io eine einzigartige Kombination aus automatisierten Tools und menschlicher Unterstützung, um den Nutzern zu helfen, niedrig zu kaufen, hoch zu verkaufen und ihre Investitionen zu schützen. „Wir haben ein einfaches und effizientes Tool entwickelt, das Anlegern hilft, ihr Risikoniveau zu verstehen, sich Ziele zu setzen und diese zu erreichen, indem sie in bewährte und getestete Strategien investieren, die quantitativ von promovierten Finanzforschern entwickelt wurden“, sagt Radonjanin.

Benutzerfreundlichkeit, Support und Vermögensschutz

Der Krypto-Währungsmarkt gleicht für viele Kleinanleger einer Achterbahnfahrt. Viele Interessierte steigen oft zum falschen Zeitpunkt in den Markt ein und erleiden durch fehlende Risikobewertung und fehlender Recherche zwangsläufig Verluste. Deshalb sind die wichtigsten Faktoren bei der Wahl der richtigen Plattform für die meisten Krypto-Investoren die Benutzerfreundlichkeit, der Support und der Schutz des Vermögens.

„Durch die Automatisierung ist uns etwas gelungen, das bisher ausschließlich wohlhabenden Kunden vorbehalten war, nämlich einen Krypto-Vermögensverwalter einem breiteren Publikum zugänglich zu machen“, erklärt Marko Selakovic, Chief Technology Officer bei Veli.io. Für diejenigen, die keine vollständige Automatisierung wünschen, gibt es eine andere besondere Lösung - die neue Plattform bietet Zugang zu Mentoren, die sie durch den komplizierten Investitionsprozess der Krypto-Währungen führen können.

Investments auf professionellem Niveau

Die benutzerfreundliche Oberfläche der Plattform vereinfacht den Investitionsprozess, indem sie es den Nutzern ermöglicht, festzulegen, wie viel Geld sie in welchem Zeitraum verdienen wollen und wie hoch das Risiko ist, das sie bereit sind einzugehen. Im Zweifelsfall hilft ein sorgfältig ausgearbeiteter Fragebogen bei der Entscheidungsfindung, indem er die Präferenzen des Einzelnen analysiert. Veli.io stellt seinen Nutzern dann verschiedene Strategien zur Verfügung, die sie auf ihrem Investitionsweg in ihrem eigenen Tempo unterstützen.

„Wir wissen, dass Kleinanleger keine wirksamen Anlagestrategien haben. Sie legen ihr Geld zu oft unbedacht an und hoffen auf das Beste. Wenn die Preise ein wenig fallen, neigen sie dazu, nichts zu tun, weil ihnen das Wissen über die Marktzyklen fehlt. Schließlich verkaufen sie, wenn es zu spät ist, was zu einem Verlust von 70 Prozent führen kann“, erklärt Radonjanin. „Deshalb haben wir Anlagestrategien entwickelt, die die Investments auf ein professionelles Niveau heben, um unseren Nutzern die besten Erfolgschancen zu bieten.“

Eine weitere Besonderheit der App ist, dass sie einen individuell anpassbaren Schutz bei Kursrückgang bietet. Die Nutzer können den niedrigsten Wert festlegen, bei dem die App ihre Vermögenswerte automatisch verkaufen soll. Zum Beispiel kann der Schwellenwert auf 20 % festgelegt werden, wodurch die App die Vermögenswerte sofort verkauft oder umwandelt, sobald ihr Wert unter 80 % ihres ursprünglichen Wertes fällt. Diese Funktion ist auch dann aktiv, wenn der Nutzer nicht online ist, um ihn vor unerwünschten Verlusten zu schützen.



