Die Wandlung der geheimen Dienste

Lange Zeit war die Entstehung der modernen Geheimdienste in der Forschung unterbelichtet. Man ging davon aus, dass der Großteil der Entwicklung in dem Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg passierte. Die Historikerin Verena Moritz, die sich vor allem mit dem Militärgeheimdienst der Habsburgermonarchie und seinen Aktivitäten in Richtung Russland beschäftigt, konnte in ihrer Arbeit zeigen: Vieles begann früher als gedacht.

