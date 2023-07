Das fwp.TEAM wächst um einen weiteren Rechtsanwalt

Wien, 21.07.2023. Fellner Wratzfeld & Partner (fwp) feiert den internen Aufstieg von Nikolaus Krausler (30). Mit seiner Angelobung verstärkt er ab sofort als Rechtsanwalt weiter das Real Estate und Corporate/M&A Team.

Der seit 2021 bei fwp beschäftigte Nikolaus Krausler nimmt mit seiner Angelobung den nächsten Karriereschritt und unterstützt fwp fortan als Rechtsanwalt. Der aus Salzburg stammende Jurist hat sich bereits in den vergangenen Jahren durch seine hohe rechtliche Expertise, komplexe Angelegenheiten zu analysieren und effektive Lösungen zu finden, ausgezeichnet. Darüber hinaus ist Krausler Autor zahlreicher Fachpublikationen sowie nach wie vor als Vortragender an der Universität Salzburg tätig.

„Seine Fachkenntnisse sowie seine Einsatzbereitschaft für unsere Mandant:innen sind hervorragend. Wir freuen uns, dass Nikolaus Krausler auch weiterhin ein wertvoller Teil von fwp ist", betont fwp Partner Lukas Flener.

Die Angelobung von Nikolaus Krausler zum Rechtsanwalt ist nicht nur ein bedeutender Meilenstein seiner Karriere, sondern auch ein Zeichen für das kontinuierliche Wachstum und die Exzellenz von fwp.

Über fwp

Die Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH (fwp) zählt zu den führenden österreichischen Sozietäten im Bereich Wirtschaftsrecht auf nationaler und internationaler Ebene. fwp beschäftigt derzeit rund 140 Mitarbeiter:innen, davon rund 70 Jurist:innen. In der Beratung setzt fwp auf einen dualen Zugang: Juristische Expertise und fundiertes wirtschaftliches Know-how. Bankrecht & Finanzierung, Corporate/M&A, Kapitalmarktrecht, Sanierungen und Restrukturierungen, Immobilienprojekte & Baurecht, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Umwelt- & Planungsrecht, Infrastruktur- & Vergaberecht, Prozessführung & Schiedsverfahren, sowie Kartell- & Wettbewerbsrecht zählen zu den wesentlichen Beratungsbereichen. Als Mitglied der internationalen Anwaltsnetzwerke TerraLex und Association of European Lawyers verfügt fwp über einen internationalen Beratungszugang in mehr als 110 Ländern.

