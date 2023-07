26 leistbare Wohnungen mehr für Vorarlberg

Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH (AGW) und Rhomberg Bau feiern Fertigstellung von zwei modernen Wohnanlagen in Lustenau und Vandans.

Vandans/Lustenau/Bregenz/Feldkirch, 21. Juli 2023 – 40 Kilometer Luftlinie trennen Vandans im Montafon und Lustenau im Rheintal. Eines haben die beiden Gemeinden aber gemeinsam: Sie können seit Juli zusätzlichen leistbaren Wohnraum für den Vorarlberger Mietmarkt anbieten. Diesen Mittwoch feierten Bauherrin AGW und Generalunternehmen Rhomberg Bau in Lustenau die Schlüsselübergabe für 19 neue Mietangebote, eines davon für ein Büro. In Vandans hatten die Partner schon früher im Monat eine Wohnanlage mit acht Einheiten fertiggestellt.

„Insgesamt haben wir damit in diesem Monat 26 leistbare Wohnungen mehr für Vorarlberg geschaffen“, erklärt AGW-Prokuristin Alexandra Schalegg. Was sie besonders stolz macht: „In Vandans sind zwei Vierzimmerwohnungen, in Lustenau fünf Vier- und sogar zwei Fünfzimmerwohnungen entstanden.“ Das sei immens wichtig für die Familien im Ländle, „denn insbesondere für sie ist es eine Herausforderung, überhaupt am Wohnungsmarkt fündig zu werden. Noch dazu zu einem akzeptablen Preis.“

Vandans: leistbar durch Optimierungen

Neben den zwei Wohneinheiten mit vier Zimmern hat Rhomberg Bau in dem singulären Baukörper auf dem 1 150 m2 großen Grundstück im Montafon vier Zwei- und zwei Dreizimmerwohnungen realisiert. „Die Baudauer betrug gerade einmal ein knappes Jahr“, berichtet Christian Jauk, Geschäftsfeldleiter „GU Wohnbau“ beim Bregenzer Bauunternehmen. „Das haben wir durch einen optimierten Bauablauf sowie eine frühzeitige, umfassende Planung erreicht.“ Leistbar ist auch die Energieversorgung der insgesamt 587 m2 Wohnnutzfläche, dafür sorgen Erdwärme, eine PV-Anlage sowie kontrollierte Be- und Entlüftung. Das Niedrigenergiehaus selbst entstand in Massivbauweise und wurde mit einem überbreiten Laubengang, großen Balkonen und einer hinterlüfteten Holzfassade aufgewertet. Unter dem Gebäude befindet sich eine Tiefgarage mit acht PKW-Stellplätzen.

Lustenau: günstig dank kurzer Wege und Nachhaltigkeit

„In der Marktgemeinde können sich die Mieter auf ein wirklich attraktives Wohnangebot freuen, dass hochwertig, nachhaltig, aber dennoch preisgünstig ist“, ist Alexandra Schalegg von der Qualität der Wohnanlage in der Dornbirner Straße überzeugt. So fiel die Wahl beim Heizsystem zwar auf eine etwas teurere Variante, die mit natürlichem Kältemittel betrieben wird, welche die Ozonschicht nicht schädigt und damit auch nicht zum Treibhauseffekt beiträgt. Das wird aber aufgefangen durch Kosteneinsparungen an anderen Stellen. Zum Beispiel bei den Hinterfüllungen, für die das beauftragte Erdbauunternehmen Material verwenden konnte, das zuvor beim Aushub eines nahegelegenen, anderen Projekts von Rhomberg Bau gewonnen wurde. Oder durch die Vergabe zahlreicher Bauleistungen an lokale Firmen, was kurze Wege ermöglichte. Nachhaltigkeit garantiert unter anderem die Energieversorgung, die für die 18 Wohnungen und die Büroräumlichkeit im Erdgeschoss durch eine PV-Anlage, eine kontrollierte Be- und Entlüftung, Luftwärmepumpen und Warmwasserbereitung mit Boilern in den Wohnungen selbst erfolgt.

Fact Box WA Rellstalstraße, Vandans

Bauherr Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH, Feldkirch

Generalunternehmer Rhomberg Bau GmbH, Bregenz

Architekt Fischer Schmieder Architekten, Feldkirch

Bauzeit August 2022 – Juli 2023

Anzahl Gebäude 1

Geschosszahl 2

Grundstücksfläche 1 210 m²

Wohnnutzfläche 587 m²

Anzahl Wohnungen 8 (4 x 2-, 2 x 3- und 2 x 4-Zimmerwohnungen)

Besonderheiten Tiefgarage, Massivbau mit Laubengang und hinterlüfteter Holzfassade, Erdwärme, PV-Anlage, kontrollierte Be- und Entlüftung

Fact Box WA Dornbirner Straße 1, Lustenau

Bauherr Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH, Feldkirch

Generalunternehmer Rhomberg Bau GmbH, Bregenz

Architekt DI Dieter Vetter ZT GmbH, Lustenau

Bauzeit September 21 – Juli 2023

Anzahl Gebäude 1

Geschosszahl 4 bzw. 6

Grundstücksfläche 1 661 m²

Wohnnutzfläche 1 218 m²

Anzahl Wohnungen 18 (7 x 2-, 4 x 3-, 5 x 4- und 2x 5-Zimmerwohnungen) + Büro

Besonderheiten Massivbau mit WDVS und Flachdach; PV-Anlage; kontrollierte Be- und Entlüftung; Luftwärmepumpen und Warmwasserbereitung jeweils mit Boilern in den Wohnungen.

Über die Alpenländische:

Seit mehr als acht Jahrzehnten entwickelt und realisiert die Alpenländische Wohn- und Geschäftsprojekte in Tirol und Vorarlberg. Sie setzt neue Maßstäbe für attraktiven, erschwinglichen und bewohnerfreundlichen Wohnbau. Ihre bewiesene Seriosität macht sie zu einem der erfolgreichsten gemeinnützigen Bauträger in Westösterreich und einem zuverlässigen Partner für Gemeinden und Städte. Die Alpenländische wird immer neue Herausforderungen suchen und sich diesen auch stellen. Dieses Bemühen fand durch die Verleihung diverser Auszeichnungen Anerkennung, zum Beispiel nationale und internationale Energiesparpreise usw. Aufgrund ihres gemeinnützigen Auftrages übernimmt die Alpenländische gerne die Verantwortung, für ihre Kunden „Lebensräume“ zum Wohlfühlen mit stabilen und langfristig kalkulierbaren Preisen zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.alpenlaendische.at.

Mit Blick aufs Ganze: Rhomberg Bau GmbH

Rhomberg Bau ist als Komplettanbieter im Bau tätig. Der eigentümergeführte Familienbetrieb mit Hauptsitz in Bregenz, Vorarlberg, verfügt über Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz und beschäftigt ca. 850 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschaftete das Unternehmen rund 418 Mio. Euro.

Das 1886 gegründete Traditionsunternehmen bietet Lösungen und Leistungen für alle Phasen im Lebenszyklus von öffentlichen und privaten Gebäuden – von der Ressourcengewinnung und der Projektentwicklung über die Errichtung sowie den Betrieb bis hin zu Rück-, Um- und Neubau. Dafür setzt Rhomberg Bau auf die Chancen technologischer Entwicklungen und der Digitalisierung, auf Kreislaufwirtschaft und den regenerativen Einsatz von Ressourcen sowie auf Partnerschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rhomberg.com.

