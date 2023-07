Jazz&TheCity 2023 - Come Together in Salzburg

Jazz&TheCity findet vom 19. bis 22. Oktober 2023 in Salzburg statt.

Jazz&TheCity 2023

Come Together in Salzburg

Vom 19. bis 22. Oktober 2023 steht die Salzburger Altstadt ganz im Zeichen des Jazz&TheCity-Festivals, das in gewohnter Manier auch dieses Jahr wieder Freunde zeitgenössischer musikalischer Vielfalt in seinen Bann ziehen wird. Vier Tage lang wird Salzburg zur internationalen Jazz-Metropole und damit Magnet für Künstler:innen und Stadtbesucher:innen aus dem In- und Ausland. Veranstaltet wird das beliebte Publikumsfestival für Jazz, improvisierte Musik und angrenzende Künste von der Altstadt Salzburg Marketing GmbH.

Alle Informationen rund um Jazz&TheCity 2023 sind online unter salzburgjazz.com zu finden.

