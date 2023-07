Pressemitteilung: Schon 100 MYFLEXBOX-Standorte bei Lidl Österreich

Sehr geehrte Damen und Herren, hier finden Sie die aktuelle Pressemitteilung von Lidl Österreich: Schon 100 MyFlexbox-Standorte bei Lidl Österreich Smarte Paketstationen in ganz Österreich Erfolgreiche Kooperation: Seit 2020 ist Lidl Österreich Partner von MYFLEXBOX. Diese Woche ging die bereits 100 Paketstation bei heimischen Lidl Filialen in Betrieb.

Pakete bequem und kontaktlos empfangen, versenden und zurückschicken – ein Format, das hierzulande sehr gut angenommen und genutzt wird. Nicht umsonst wurde die bereits 100. Lidl Filiale in Österreich mit der smarten Paketstation ausgestattet. Der neueste Standort befindet sich in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße im steirischen Voitsberg. „Als innovatives Handelsunternehmen entwickeln wir unser immer weiter und passen unser Geschäftsmodell an die Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden an. Die MYFLEXBOX sorgt für eine effizientere, ressourcenschonendere Zustellung und spart unnötige Wege. Das ist nicht nur gut für unsere Umwelt, sondern spart auch Zeit im stressigen Alltag“, so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich.

Lukas Wieser, Co-CEO & Founder von MYFLEXBOX freut sich über den Meilenstein: „Das Ergebnis unserer bisherigen Zusammenarbeit zeigt deutlich, dass wir gemeinsam mit Lidl Österreich auf dem richtigen Weg sind, auch in Zukunft die Erwartungen der Kund:innen mit 24-7-Zusatzservices einer anbieteroffenen und vernetzten Paketstation zu erfüllen und den One-Stop-Shop-Effekt zu stärken. Ein Filialbesuch für Kund:innen wird dadurch noch attraktiver – und Lidl profitiert von einer Standortaufwertung sowie zusätzlichen Umsätzen.“

Umweltfreundliches Paketservice und Unterstützung des regionalen Handels

Zusätzlich bieten die innovativen Smart-Locker-Stationen auch regionalen Einzelhandelsunternehmen viele Vorteile: Die 24 h-Zusatzservices der Boxen steigern One-Stop-Shop-Effekte und machen den Filialbesuch für Kund:innen noch attraktiver. Mit einer MYFLEXBOX ersparen sich Ihre Kund:innen Abholzettel, aufwändige Besuche in Paketshops, Warte- und Öffnungszeiten oder Extra-Strecken.

Alle Infos zu den MYFLEXBOX-Standorten bei Lidl Filialen gibt’s auf https://www.myflexbox.com/

Über Lidl Österreich

Wir bieten unseren Kunden einen einfachen und schnellen Einkauf zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Seit dem Start 1998 haben wir uns erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten bereits rund 5.800 Mitarbeiter bei uns: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Großebersdorf und in über 250 Filialen. Wir wollen der beste Arbeitgeber der Branche sein. Das Great Place to Work Institute hat uns bereits neun Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber in Österreich ausgezeichnet.

Außerdem wurden wir auch heuer wieder zum „Besten Händler des Jahres“ in Österreich gewählt: In unserem smarten Sortiment mit über 2.100 Artikeln gibt es alles für den täglichen oder wöchentlichen Familieneinkauf. Vieles davon kommt AMA-zertifiziert oder in Bio-Qualität von heimischen Lieferanten. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben Frische ein Angebot von jährlich rund 6.000 zusätzlichen Artikeln, darunter heimische Schmankerl und internationale Spezialitäten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Lidl-Reisen und Lidl-Connect haben wir weitere attraktive Angebote für Lidl-Kunden. www.lidl-reisen.at, www.lidl-connect.at

Auf dem Weg nach morgen

Nachhaltiges Engagement und verantwortungsvolles Wirtschaften sind uns wichtig. Dabei geht es um mehr Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber Konsumenten, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Umwelt und der Gesellschaft. Wo möglich sagen wir „Pfiat di Plastik“ und reduzieren oder verzichten auf Kunststoff. Wo dies nicht sinnvoll ist, achten wir auf gute Recyclingfähigkeit und hohe Recyclinganteile. Großen Wert legen wir außerdem auf die Reduktion der Lebensmittelverschwendung: Mit unserer „Rette mich Box“ und gezielten Rabattierungen um bis zu 50% retten wir Lebensmittel vor der Biotonne. Grünstrom und Photovoltaikanlagen auf unseren Filialen vermeiden zusätzliche CO 2 -Emissionen und leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz. Mit der Lidl Klimaoffensive als Teil unserer ganzheitlichen CSR-Strategie stellen wir Taten vor Worte und setzen uns ehrgeizige, ambitionierte Ziele. Mehr Infos zum nachhaltigen Engagement gibt’s auf www.aufdemwegnachmorgen.at

Über MYFLEXBOX

MYFLEXBOX ist ein Smart City-Unternehmen mit dem Ziel, europaweit den CO2-Ausstoß auf der Letzten Meile, verursacht durch erfolglose Haustürzustellungen und Verkehrschaos der Zustelldienste in den Städten zu minimieren. Endkund:innen können mit MYFLEXBOX 24/7 bequem und kontaktlos Pakete sowie Waren empfangen, versenden und retournieren. Seit der Gründung 2018 hat sich der Last Mile-Spezialist als größtes anbieteroffenes Smart-Locker-Netzwerk im deutschsprachigen Raum etabliert. Die Paketstationen punkten als effiziente 24-Stunden-Alternative zu klassischen Paketshops und unterstützen den Megatrend Out-of-Home-Delivery.

