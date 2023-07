Vorarlberg baut

In Lustenau und Dornbirn kümmern sich private Investoren um neuen Wohnraum für ihre Mitbürger:innen. Rhomberg Bau unterstützt

Dornbirn/Lustenau/Bregenz, 19. Juli 2023 – Beim einen Bauprojekt, in der Lustenauer Blumenaustraße, war erst vor wenigen Tagen die offizielle Schlüsselübergabe. Beim zweiten, in der Hatlerstraße in Dornbirn, sind die Bauarbeiten gerade erst angelaufen, aktuell erfolgt der Bodenaushub. Aber beide Wohnanlagen verbindet etwas: Sie entstehen im Auftrag Vorarlberger Privatpersonen und sind für den Mietmarkt im Ländle gedacht. Und beide werden von Rhomberg Bau als Generalunternehmer errichtet. 45 Wohnungen und zwei Geschäftsflächen realisiert der Bregenzer Baugeneralist in den zwei Projekten insgesamt.

Die 17 Wohnungen in der Lustenauer Blumenaustraße sind bereits fertiggestellt und entlasten den Mietmarkt der Marktgemeinde, noch sind nicht alle vermietet. Bauherr war Dieter Vetter, der mit seinem ortsansässigen Architekturbüro schon oft mit Rhomberg Bau zusammengearbeitet und die Planung selbst übernommen hatte. „Besonderen Wert habe ich dabei auf Natur und naturale Baustoffe gelegt“, erklärt Vetter. Davon zeugen unter anderem die hinterlüftete Holzfassade, die Holzfenster, eine Erdwärmeheizung mit PV-Anlage, begrünte Haupt- und Carportdächer sowie Vorkehrungen für E-Mobilität. Zudem hat der Architekt lediglich gut die Hälfte des über 3 000 m2 großen Grundstücks bebaut.

Nachhaltigkeit und Naturschutz sind denn auch eine weitere Gemeinsamkeit der zwei Bauprojekte: So überzeugt die Dornbirner Wohnanlage neben extensiver Dachbegrünung, PV-Anlagen und großzügigen, allgemeinen Grünflächen mit Gehwegen und Kinderspielplätzen vor allem mit einer innovative Maßnahme zur Wiederverwertung von Baumaterialien: Das gesamte Aushubmaterial von rund 11 000 Tonnen wird über die neue Nassaufbereitungsanlage im Ressourcen Center Rheintal behandelt und nach Möglichkeit wiederverwertet. Die Anlage siebt, wäscht und klassifiziert den Reststoffstrom vollautomatisch und reduziert damit sowohl den Bedarf an Primärressourcen als auch die Menge an Abfall. „So trägt das Projekt aktiv zur Reduzierung von Umweltauswirkungen und zur Schonung wertvoller Ressourcen bei“, resümiert Christian Jauk, Geschäftsfeldleiter „GU Wohnbau“ bei Rhomberg Bau.

An der Hatlerstraße, L190 entsteht nach Plänen von Architekt Reinhard Drexel eine moderne Wohn- und Geschäftsanlage, bestehend aus zwei Gebäuden mit insgesamt 28 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss – etliche davon sind noch zu haben. Die architektonisch ansprechende Anlage soll laut Bauherrin Pia Lengauer die Wohnbedürfnisse der Stadt in Einklang mit modernen Gewerberäumen bringen. Das Untergeschoss verbindet die beiden Gebäude A und B und umfasst eine Tiefgarage, Technikräume, Fahrradräume und Kellerabteile. Das Haus A, mit einem rechteckigen Grundriss und Erdgeschoss sowie vier Obergeschossen, bietet Platz für 19 Wohneinheiten sowie eine Gewerbeeinheit. Das Haus B mit einem quadratischen Grundriss und Erdgeschoss sowie fünf Obergeschossen ist mit einer hochwertigen Klinkerriemchenfassade ausgestattet und beherbergt neun Wohnungen sowie eine Gewerbeeinheit. Die Gebäude verfügen jeweils über ein Treppenhaus mit Personenaufzug.

Fact Box Blumenaustraße 2, Lustenau

Bauherr Dieter Vetter, Lustenau

Generalunternehmer Rhomberg Bau GmbH, Bregenz

Architekt Dieter Vetter Architekten, Lustenau

Bauzeit September 2021 bis Juni 2023

Anzahl Gebäude 1

Anzahl Geschoße UG + EG + 3

Anzahl Wohnungen 17

Grundstücksfläche 3 073 m2

Wohnnutzfläche 1 271 m2

Besonderheiten Massivbau mit hinterlüfteter Holzfassade, Mineralwolldämmung, Erdwärmeheizung mit PV-Anlage, Gründach beim Haupt- und Carportdach, E-Mobilität, Holzfenster.

Fact Box Hatlerstraße 5 und 5a, Dornbirn

Bauherrin Pia Lengauer, Dornbirn

Generalunternehmer Rhomberg Bau GmbH, Bregenz

Architekt drexel architekten ZT OG, Hohenems

Bauzeit Juli 2023 bis vorr. Ende 2025

Anzahl Gebäude 2

Anzahl Geschoße EG+4, EG+5

Anzahl Wohnungen 28

Anzahl Geschäftsflächen 2

Grundstücksfläche 2 277 m2

Wohnnutzfläche 2 065,60 m2

Besonderheiten Massivbau mit Wärmedämmverbundsystem, extensive Dachbegrünung, Erdwärmeheizung mit PV-Anlage, großzügige Außenraumgestaltung; Aushubmaterial wird vollständig wiederaufbereitet, hochwertige Klinkerriemchenfassade

