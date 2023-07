Vernissage "Würde" begeisterte Kunstinteressierte im Netzwerk St. Josef Mils

Feierliche Eröffnung der Ausstellung „Würde“ im Netzwerk St. Josef Mils

Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des Netzwerks St. Josef stellen Künstler*innen der Tagesstruktur „Kunstsiederei“ ihre Werke zum Thema Würde aus. Die Vorarlberger Künstlerin Conni Holzer begeisterte bei der Vernissage mit ihrer Performance „Bewahre“. Die Ausstellung kann noch bis Freitag, 21. Juli, besucht werden.

Mit der Tagesstruktur „Kunstsiederei“ in Hall wurde ein Ort der Kunst, ein Raum für sinnstiftende und erfüllende Aufgaben für Klient*innen des Netzwerks St. Josef geschaffen. Seit November 2022 gehen 15 Menschen mit Behinderung aus dem Einzugsgebiet Hall, Mils und Innsbruck in der kreativen Wirkstätte ihren dynamisch-künstlerischen Prozessen nach. Das 125-Jahr-Jubiläum des Netzwerks St. Josef in Mils war Anlass für die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Würde. Rund 30 Exponate veranschaulichen, was entsteht, wenn Menschen mit Behinderungen, unterschiedlichen Lebensvoraussetzungen und Kompetenzen in ihrem künstlerischen Schaffen ernst genommen werden.

Würdevoller Umgang als Voraussetzung

Die Ausstellung „Würde“ wurde am Freitag, den 14. Juli, feierlich im Festsaal des Netzwerks St. Josef in Mils eröffnet. Zahlreiche Besucher*innen bewunderten die zwei- sowie dreidimensionalen Exponate, die in unterschiedlichen Stilen und mit frei wählbaren Techniken und Materialien wie beispielsweise Aquarell, Acryl, Holz oder Gips umgesetzt wurden. „Unsere künstlerische Ausdrucksweise ist sehr unmittelbar und setzt einen würdevollen Umgang voraus. Wir geben mit den ausgestellten Kunstwerken der jedem Menschen innewohnenden Würde und Körperlichkeit eine Form“, betont Ute Reitsperger, M.Sc, Leiterin der Tagesstruktur, in ihrer Eröffnungsrede und bedankt sich bei den Künstler*innen und allen Unterstützer*innen: „Im Team und in Kooperation mit der Offenen Jugendarbeit JAM und KommEntHall, Teil des Vereins Mobile Jugend- und Gemeinwesenarbeit Innsbruck Land Ost, wurde ein fruchtbarer Boden geboten, um allen Ideen Flügel zu verleihen.“

Auseinandersetzung mit der eigenen Körperlichkeit

Teil der Ausstellung sind Serien, die in Begleitung der Kunsttherapeutin Brigitte Flory-Aigner, Mitarbeiterin der Tagesstruktur „Kunstsiederei“, entstanden sind. Sie veranschaulichen die persönliche sowie künstlerische Weiterentwicklung. Die dreidimensionalen Werke wurden in Kooperation mit der Offenen Jugendarbeit JAM und KommEntHall geschaffen. In einer Auseinandersetzung mit der eigenen Körperlichkeit wurden einzelne Arbeitsschritte von Menschen mit und ohne Behinderung in eine dreidimensionale Figürlichkeit zusammengeführt.

Die Ausstellung „Würde“ im Festsaal des Netzwerks St. Josef in Mils ist von Montag, 17. Juli, bis Freitag, 21. Juli, jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr, für Interessierte geöffnet.

Auftakt mit Performance von Conni Holzer

Zur Vernissage trat die Vorarlberger Künstlerin Conni Holzer mit ihrer Perfomance „Bewahre“ auf. „Wenn ich meine Würde vergesse oder verliere, wo ist sie dann? Wie bekomme ich sie wieder? Kann ich auch die Würde von anderen finden und tragen? Wo sind die vielen verlorenen Würden? Wer bewahrt sie?“, so die Künstlerin über ihre Arbeit.

Weitere Programmpunkte im Jubiläumsjahr

Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des Netzwerks St. Josef findet ein umfassendes Jahresprogramm statt, das von April 2023 bis April 2024 viele historische und aktuelle Einblicke in die Einrichtung bietet. Der August steht dabei im Zeichen der offenen Türen in den Tagesstrukturen. An folgenden Tagen laden Klient*innen und Mitarbeiter*innen zum Besuch und Austausch:

Mittwoch, 2. August 2023: Gartentherapie Mils und Tagesstruktur „füranond“ Schwaz

Donnerstag, 3. August 2023: Tagesstruktur „Kunstsiederei“ Hall

Mittwoch, 9. August 2023: Tagesstruktur „zammtian“ Mieders und Tagesstruktur Volders

Weitere Informationen unter: www.soziale-einrichtungen.at

