Sommerliche Auszeit im Diamant der Alpen in Gurgl

Alpine Auszeit in Gurgl: Sommerlicher Hochgenuss auf über 2.000 Metern

Alpine Natur und Service auf höchstem Niveau. Dafür ist Gurgl im hinteren Ötztal bekannt. Die ALPINE AUSZEIT lädt Bergbegeisterte von 23. Juni bis 17. September dazu ein, die Gebirgswelt rund um Gurgl zu Fuß, via Seilbahn oder Bike zu erkunden. Ausflugsziele wie die Motorcycle Experience World, aktive Genusserlebnisse und spannende Events der Alpinen ARTzeit runden das Erlebnis ab. Diesjähriges Highlight: die Ausstellung SCENARIOS FOR PEACE von 4. August bis 15. September im Gurgl Carat.

Keine Spur von der Hektik des Alltags und den Hitzewellen der Niederungen. Eingebettet in eine Idylle aus mächtigen Dreitausendern, Bergseen, gurgelnden Bächen und jahrhundertealten Zirbenwäldern ist Gurgl ein Urlaubsort, der rundum gut tut. Im Rahmen der ALPINEN AUSZEIT lässt sich der Kopf frei bekommen beim Wandern oder (E-)Biken. Alles dreht sich um ganzheitliche Entschleunigung: Wandern und (Wohl-)fühlen, Wellness drinnen und draußen in der Natur, Auskosten und Genießen.

Wandern und genießen im Hochgebirge

Die modernen Seilbahnen entführen ruckzuck in hochalpine Regionen. Besten Blick auf das Gipfelmeer bieten die Aussichtsplattform bei der Kirchenkarbahn (2.839 m) und das Bergrestaurant Hohe Mut Alm bei der Hohe Mut Bahn (2.670 m). Sage und schreibe 21 Dreitausender geben sich hier bei klarer Sicht zu erkennen. Zu den umliegenden Hütten und Almen sowie zum Naturpark Infopoint „Gletscher – Klima – hochalpine Forschung“ sind es nur wenige Schritte.



Ganz neu ist das Angebot „Sonnenaufgang für alle Sinne“. Frühmorgens in frischer Höhenluft auf über 2.000 m erkunden die Teilnehmer:innen die erwachende Bergwelt mit Swarovski-Ferngläsern, oder erleben Aktivitäten wie Yoga, eine Gletscherspaltentour oder Erlebniswanderungen. Danach genießen die Teilnehmer:innen regionale Köstlichkeiten beim Frühstück auf der Hohen Mut Alm. Das Paket ist im Erlebnisshop von Ötztal Tourismus buchbar.



Wer sich gerne selbst ein schönes Plätzchen zum Verweilen sucht, kann auf der Hohen Mut Alm einen Picknick-Rucksack leihen, gefüllt mit traditionellen Köstlichkeiten aus der Region. Einen ganz privaten Luxusmoment beschert die Perrier-Jouët Genussgondel. Während der panoramareichen Fahrt mit der Kirchenkarbahn genießen die Gäste feine Spezialitäten aus dem TOP Mountain Crosspoint Restaurant in Hochgurgl.



(E-)Biken im Diamond of the Alps

Mit seiner Top-Lage im Ötztal bietet Gurgl auch Vielfalt auf zwei Rädern. Direkt vor der Nase lockt der serpentinenreiche Anstieg zum Timmelsjoch, eine der beliebtesten Rennradstrecken in den Alpen. Als Aufstiegshilfen für Mountainbikefans dienen die Kirchenkarbahn I und II sowie die Hohe Mut Bahn I. Mit einem E-Bike können Naturfans auch selbst zu Zielen wie der Langtalereckhütte oder Kirchenkarhütte hinauftreten und sich mit herzhafter Hüttenkost belohnen. Ein Bergerlebnis mit besonderem Twist versprechen die kulinarischen E-Bike-Touren. Dabei geht es wöchentlich mit einem Guide zu den schönsten Geheimplätzen in der Region. Während der sanften Touren mit elektronischer Unterstützung wird an mehreren Stopps Halt gemacht, um die besten alpinen Schmankerl zu verkosten.

Ausflüge Indoor und über alle Berge

Keinesfalls versäumen sollte man einen Besuch in der Motorcycle Experience World am Fuß der Timmelsjoch-Hochalpenstraße. Auf einer Ausstellungsfläche von 4.500 m2 zeigt Europas höchstgelegenes Motorrad-Museum über 500 Exponate aus allen Epochen und multimediale Eindrücke „from the road“. Das Original-Erlebnis, eine Fahrt über das Timmelsjoch, gehört zu den absoluten Highlights eines sommerlichen Gurgl-Aufenthalts. Der höchste Passübergang der Ostalpen (2.500 m) führt von Nord- nach Südtirol und kann mittels Pkw, Motorrad, Linienbus oder Rennrad erobert werden. Unterwegs animieren sechs Stationen der Timmelsjoch-Erfahrung zum Verweilen und informieren über Kultur, Geschichte und Natur auf österreichischer und italienischer Seite der Route. Wieder zurück in Gurgl, lohnt ein Blick in den Veranstaltungskalender des topmodernen Kongresscenter Gurgl Carat. Neben Kongressen und Tagungen finden hier auch Konzerte und regionale Events, etwa im Rahmen der Alpinen ARTzeit, statt.



Alpine ARTzeit mit SCENARIOS FOR PEACE



Auch im Sommer 2023 wird Gurgl zum Atelier und verbindet die Bergkulisse mit künstlerischer Inspiration. Auf dem Programm stehen Konzerte, regionales Handwerksgeschick und eine Performance-Art-Ausstellung mit dem symbolträchtigen Titel SCENARIOS FOR PEACE. Von 04. August bis 15. September 2023 präsentiert die Südtiroler Medienkünstlerin Sissa Micheli in Zusammenarbeit mit dem AUDIOVERSUM Innsbruck ihre Fotoserie zum Thema Krieg und Frieden im Gurgl Carat. Schauplätze ihrer künstlerischen Auseinandersetzung sind ausgewählte Kriegsgebiete und Orte des Alpenwalls in den Gebirgsmassiven des Hochpustertals. Im Fokus stehen Interventionen für den Frieden. Zusammen mit Musiker:innen des „Ötztal Meisterkurses“, die alljährlich mit erfahrenen Geiger:innen der Wiener Philharmoniker in Längenfeld proben, wird die Künstlerin eigens für die Ausstellung SCENARIOS FOR PEACE Friedensperformances auf verschiedenen Kraftorten rund um Gurgl inszenieren und akustisch sowie visuell aufbereiten. Die entstandenen Aufnahmen werden anschließend in Form von Fotografien und Videos im Gurgl Carat zu sehen sein. Die Vernissage findet am 4. August im Rahmen des Musikforums Gurgl im Gurgl Carat statt. Anschließend ist die Ausstellung dort bis Mitte September täglich von 15.00 bis 17.00 Uhr bei kostenlosem Eintritt zu sehen.



Handwerkliche, kulinarische und musikalische Schmankerln



Vom 13.–15. August präsentieren Locals ihr Geschick beim Handwerks- und Schmankerlmarkt auf dem Vorplatz des Gurgl Carat. Auf die Besucher:innen warten feine Handwerkskunst und Unterhaltung, sowie Produkte aus eigener Erzeugung wie Bauernbrot, Kaminwurzen, Speck, Schnaps, Joghurt, Milch und Käse. Handgemacht und regional lautet das Motto.



Ein weiteres Highlight bildet das Musikforum von 02.–11. August. Im Rahmen zweier Orchesterwochen werden unterschiedliche Programme unter der Leitung professioneller Dozenten erarbeitet und in vier öffentlichen Konzerten präsentiert. Ein Erlebnis voller Musik, Begeisterung und Inspiration, sowohl für die Orchestermitglieder als auch das Publikum.



www.gurgl.com

Rückfragen & Kontakt:

FÜR RÜCKFRAGEN

Ötztal Tourismus

Anna Pircher

PR, Media & Influencer Manager

Achweg 5

6450 Sölden

T +43 57200 935

anna.pircher@oetztal.com

www.oetztal.com



MEDIENKONTAKT





POLAK - Agentur für Kommunikation GmbH

Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Str. 12/9

A-6460 Imst

T +43 5412 67712

info@agentur-polak.at

www.agentur-polak.at