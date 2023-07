Michael Hilbert ist neuer Head of Business Development für den Bankensektor bei der msg Plaut Austria GmbH

Wien, 17.07.2023: Nach rund 25 Jahren Erfahrung im Bereich Management Consulting in Österreich sowie CEE, wechselt Michael Hilbert zu einer der führenden IT-Dienstleister in Österreich. Seit diesem Monat übernimmt er als Leiter die Verantwortung für das Business Development Banking der msg Plaut Austria GmbH.

Der 51-jährige Wiener war zuvor Partner bei Roland Berger Management Consultants und hat dort den Financial Services Bereich in Österreich als auch CEE verantwortet. Mit seiner umfassenden Erfahrung auf nahezu allen Ebenen des Consultings im Bereich Banking, Business Development und Regulatorik bringt er jede Menge Know-how in seine neue Rolle mit ein.

„Die Kombination aus einem Eigentümer geführten Unternehmen, der hohen Professionalität und Qualität der Kolleg:innen und Produkte, sowie die Möglichkeit mit hoher unternehmerischer Eigenverantwortung zu arbeiten, haben mich rasch überzeugt. Ich freue mich, gemeinsam mit dem Team in Österreich und CEE die Stärken von msg Plaut im Bereich FSI/Banking weiter auszubauen“, betont Hilbert.

Als Teil der msg Gruppe verfügt msg Plaut über die Schlagkraft großer, internationaler IT-Konzerne und aufgrund der Eigentümerführung zugleich auch über die Flexibilität lokaler Anbieter. „Als eines der führenden IT-Produkt- und Beratungshäuser in Europa unterstützen wir unsere Kunden tatkräftig dabei, die digitalen Möglichkeiten zu nutzen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und dabei die Prinzipien des Digitalen Humanismus erfolgreich umzusetzen. Mit Michael Hilbert haben wir einen motivierten Kollegen mit einer Menge Erfahrung und Know-how gewonnen, der unsere Werte und Ziele teilt“, freut sich Vorstandsvorsitzender Raimund Binder.

Expansionskurs: lokal verankert, global aktiv

Als renommiertes SAP-Beratungshaus hatte sich Plaut insbesondere mit der Verbindung aus betriebswirtschaftlicher Digitalisierungs- und Innovationsberatung und lösungsorientierter SAP-Implementierung bereits seit den 1980er Jahren einen Namen auf dem heimischen Markt gemacht und galt seit jeher als Vorreiter bei neuen SAP-Lösungen. Durch die im Jahr 2019 vollzogene Verschmelzung mit msg systems, einer global tätigen Unternehmensgruppe mit 10.000 Mitarbeitenden für branchenspezifische IT-Lösungen und Beratungen, wurden die Kompetenzen, das branchenspezifische Know-how und die Innovationskraft ausgeweitet. Nach drei Standorten in Österreich eröffnete msg Plaut Niederlassungen in Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Ukraine, Slowenien und in mehreren GUS-Ländern, mit Wien als Headquarter. Alle msg Unternehmen stehen im Eigentum der bayrischen Gründerfamilien, die die Gruppe leiten. Diese Konstellation bietet msg Plaut Freiheiten und Möglichkeiten, die andere börsennotierte Unternehmen dieser Größe nicht haben und ist mit ein Grund des Erfolgskurses. msg Plaut will in den nächsten Jahren von derzeit rund 750 MitarbeiterInnen auf 1000 wachsen.

Über msg Plaut:

Die msg Plaut Gruppe ist einer der führenden IT-Dienstleister in Österreich sowie Südost- und Ost-Europa. Mit Sitz in Wien und rund 750 Mitarbeitenden zeichnet sich das Unternehmen besonders durch seine Eigentümerführung aus. Der spezielle Beratungsansatz folgt den Prinzipien des Digitalen Humanismus und stellt den Menschen ins Zentrum aller IT-Projekte.

In Österreich beschäftigt die msg Plaut Gruppe 200 hochqualifizierte Fachkräfte an drei Standorten und betreut dabei Kunden aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen, darunter Automotive, Banking & Insurance, Logistik, die produzierende Industrie oder der öffentliche Dienst. Mit einer breiten Palette an eigenentwickelten und Standardprodukten bietet das Unternehmen intelligente IT- und Branchenlösungen, die betriebswirtschaftliche und strategische Beratung mit zukunftsorientierten, nachhaltig wertschöpfenden IT-Lösungen verbinden.

Insbesondere in SAP- und Microsoft-Umgebungen hat sich msg Plaut einen Namen als echter Lösungsexperte in der Branche erarbeitet. Ob Innovationsmanagement oder Safety & Security, ob klassisches Projektmanagement oder individuelle Software-Entwicklung, ob Requirements Engineering, Test- und Quality-Management, Application Management oder Cloud Transformation, digitale Plattformen und Business Intelligence – als Teil der unabhängigen, internationalen msg Gruppe mit 10.000 Spezialisten in 35 Ländern ist msg Plaut ein bedeutender Partner für nationale und internationale Unternehmen, die in der rasant fortschreitenden digitalen Welt auch in ethischer Hinsicht erfolgreich bestehen wollen.

