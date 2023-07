Magnetdesign für die grüne Wende

PRESSEINFORMATION Magnetdesign für die grüne Wende

Mit künstlicher Intelligenz optimiert Harald Özelt starke Magnete für die Energiewende. Der Physiker will den Anteil an teuren und begrenzt verfügbaren seltenen Erden in den Magneten reduzieren und gleichzeitig ihre Leistung für den Einsatz in Motoren und Generatoren verbessern. Im Fokus der selbstlernenden Algorithmen steht zunächst das einzelne Magnetkorn, dann aber auch ihr Zusammenspiel in einem Verband.

Rückfragen & Kontakt:

Ingrid Ladner

Österreichischer Wissenschaftsfonds FWF

Redaktion scilog

Telefon: +43 676 83487 8117

E-mail: ingrid.ladner@fwf.ac.at

Website: https://scilog.fwf.ac.at/