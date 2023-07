in Prosit auf den Biergenuss: Falstaff präsentiert die beliebtesten Biergärten Deutschlands 2023

Ein Prosit auf den Biergenuss: Falstaff präsentiert die beliebtesten Biergärten Deutschlands 2023 Im Sommer haben Biergärten in Deutschland Hochkonjunktur. Wo sich kühle Erfrischungen am besten schmecken lassen, ermittelte Falstaff nun in Kooperation mit Almdudler.

Düsseldorf (LCG) – Wenn sich zahlreiche Biergenießer auf Holzbänken unter schattigen Bäumen versammeln, um dem Genuss von Spezi, Limonade, Pilsner, Weißbier und Co. zu frönen, weiß man: Die Biergarten-Saison ist eröffnet! Wo in Deutschland sich die beliebtesten Adressen finden und Besucher sowohl köstlicher Geschmack als auch grandioser Service erwartet, ermittelte Falstaff jüngst in Kooperation mit Almdudler. Zwei Wochen lang konnten Leser des größten Magazins für kulinarischen Lifestyle für ihre Favoriten stimmen – nun sind die Ergebnisse veröffentlicht und geben Einblick in das Top-Ranking der beliebtesten Biergärten Deutschlands.

„Unser Voting der beliebtesten Biergärten Deutschlands zeigt einmal mehr, dass die Kombination aus gutem Bier, exzellentem Essen und einer gemütlichen Atmosphäre einfach unschlagbar ist. Doch nicht nur sind Biergärten wahre Genussoasen, in denen man die Vielfalt der Braukunst sowie regionale Spezialitäten genießen kann, sondern auch ein Zeugnis für die lebendige Bierkultur und gastronomische Vielfalt Deutschlands“, so Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

„Ein Biergarten ohne ‚Almdudler Original‘ oder ‚Almdudler Zuckerfrei‘ in der beliebten Trachtenpärchenflasche ist wie ein Bier ohne Schaumkrone. Aus diesem Grund freuen wir uns als österreichisches Familienunternehmen sehr, in Kooperation mit Falstaff die beliebtesten deutschen Biergärten 2023 zu präsentieren. Biergärten stehen traditionell für geselliges Beisammensein und bei diesen Gelegenheiten darf unsere einzigartige, erfrischende Alpenkräuterlimonade nicht fehlen! Almdudler schmeckt alkoholfrei, lässt sich aber auch hervorragend mit Bier zu einem ‚Almradler‘ oder Wein zum ‚Almspritzer‘ mischen und bietet gerade im Sommer eine leichte, dudelige Erfrischung. Wie immer gilt: Wenn die kan Almdudler hab’n, geh‘ i wieder ham!“, ergänzt Almdudler-Geschäftsführer Gerhard Schilling.

Auf dem ersten Platz des Falstaff-Rankings rangiert die „Heimatküche“ in Rotenhain. Die Küche des beliebten Lokals in Rheinland-Pfalz zeichnet sich vor allem durch eine raffinierte Interpretation regionaler Spezialitäten aus: Von deftigen Eintöpfen und saftigen Fleischgerichten bis hin zu vegetarischen Kreationen – hier findet jeder Gast etwas nach seinem Geschmack. Zweitplatziert ist das „Liebling“ in Mühlheim an der Ruhr. Gelegen im Dreiländereck Mülheim, Essen und Oberhausen, punktet das Restaurant speziell mit seiner großen Auswahl an kreativen Aperitif-Cocktails, Qualitätsweinen und Biersorten. Über den dritten Platz freuen darf sich die „Waldwirtschaft“ in München. Der großzügige Biergarten des Lokals ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Besucher gleichermaßen, die sich inmitten der Natur entspannen und das bayerische Lebensgefühl in vollen Zügen genießen möchten.

Die beliebtesten Biergärten Deutschlands 2023

Heimatküche, Rotenhain Liebling, Mühlheim Waldwirtschaft, München Spezial-Keller, Bamberg Bayerischer Bahnhof, Leipzig Storchenkeller, Bayreuth Finkenkrug, Duisburg Brauereigaststätte zum Stift, Kempten Stadtwaldhaus, Krefeld Herbsthäuschen, Kassel

Das gesamte Voting der beliebtesten Biergärten Deutschlands 2023 findet sich auf falstaff.de.

Über Falstaff

Falstaff ist mit fast zwei Millionen Usern und Leserinnen das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum. Es erscheint in Deutschland, Österreich und der Schweiz jeweils mit einer mutierten Auflage. In sozialen Medien verzeichnet Falstaff über 200.000 Fans auf Facebook und rund 120.000 Follower auf Instagram. Das Magazin ist im Handel, an Flughäfen und Bahnhöfen, in vielen Vinotheken sowie in der Spitzengastronomie und -hotellerie erhältlich. Über den Onlineshop kann das Magazin zudem als ePaper bezogen werden. Weitere Informationen auf falstaff.com

