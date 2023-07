Galerie Kronburg Zams lädt zur Vernissage

Kraftplätze im Fokus – Kunst von Reinhard Raggl in der Galerie Kronburg in Zams

Sehenswerte Plätze rund um das Oberland zeigt der Tiroler Künstler Reinhard Raggl in einer umfassenden Schau. Die Vernissage mit jazziger Umrahmung am Freitag, 28. Juli, um 18 Uhr, bildet den Auftakt zur Ausstellung, die bis 17. September täglich von 9 bis 19 Uhr zu sehen ist.

Knapp 70 Exponate hat Reinhard Raggl für die Präsentation seines Schaffens auf der Kronburg ausgewählt. Bilder, Skulpturen aus Holz und Epoxidarbeiten beweisen seine Vielseitigkeit. Wie der Titel bereits verdeutlicht beziehen sich die Motive auf die Natur und ihre individuellen Besonderheiten. Raggl ist ein aufmerksamer Beobachter, der die Landschaft und Umgebung in ihrem Farben- und Detailreichtum als lehrreichen Raum für Inspiration und Entwicklung sieht. Die Schönheit, die ihm beim Betrachten begegnet setzt der kreative 75-Jährige in seinen Werken um. „Ich bin ein Naturalist und möchte die Schönheit unserer Heimat zu Bilde bringen. Damit man erkennt, wie gut wir es haben. Meine Bilder sollen einen Denkanstoß bieten“, erklärt der gebürtige Schönwieser.

Vom Beruf zur Berufung

Seine Kraft- und Entspannungsplätze hält er in Form von Aquarellen, in Mischtechnik mit Tusche oder in Acryl auf Leinwand fest. Das Malerhandwerk und die Restaurierung und Gestaltung von Räumen hat Raggl als Beruf erlernt. Durch Fassadenmalereien, der sogenannten „Lüftlmalerei“ erhielt er vermehrt Zugang zur Kunstszene und sein Wissensdrang in diese Richtung war früh geweckt. Es folgte die Teilnahme an Kursen und auch die Leitung von Mal- und Krippenbaukursen. Mittlerweile ist der in Bach im Lechtal lebende Künstler seit 23 Jahren in Pension und in dieser Zeit noch tiefer in sein zur Passion gereiftes Hobby eingedrungen.

Viel zu entdecken

Neben verschieden bildnerischen Kunstformen zählt auch die Musik zu seinen großen Leidenschaften. Die lebt er auch aktiv in einer Jazzformation aus. Auch davon können sich die Gäste der Ausstellungseröffnung überzeugen. Gemeinsam mit einer seiner drei Jazzbands – der Kopp-Combo – wird Reinhard Raggl an Schlagzeug und Gesang die Vernissage begleiten. Die Kronburg ist neben zahlreichen Stationen im In- und Ausland eine besondere Ausstellungslocation für den Maler und Bildhauer. Immerhin richtet sich sein kreativer Fokus seit langem auf einzigartige Plätze, die es bewusst und behutsam wahrzunehmen gilt – eingebettet in eine ursprüngliche Landschaft und historische Spuren bereichert und erweitert die Kronburg die Entdeckung von starken Kraft- und Energieorten.

Erlebnisreiches Ausflugsziel

Kunst und Kulinarik, Erholung und Bewegung lassen sich rund um den Traditions-Gasthof und die Galerie vielfältig erleben. Neben den Werken von Reinhard Raggl in den Ausstellungsräumen bietet das beliebte Ausflugsziel noch bis Oktober imposante Fabelwesen des Telfer Metallkünstlers Bernhard Witsch. Zu sehen sind unter anderem ein zwölf Meter langer Erdwurm sowie ein mächtiger Ritter, welche die Wiesen und Wege auf der Kronburg erobert haben.

Was: Ausstellung „Kraftplätze im Fokus“ von Reinhard Raggl

Wann: Vernissage am Freitag, 28. Juli, um 18 Uhr, Ausstellungsdauer bis 17. September, täglich von 9 bis 19 Uhr, der Künstler ist an den Wochenenden von 10 bis 16 Uhr anwesend

Wo: Galerie Kronburg, Kronburg 103-107, 6511 Zams/Tirol

Kontakt: www.kronburg-tirol.at , Tel. +43 5442 63345

