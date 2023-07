Pressemitteilung: Top Buchungslage - Lidl Reisen auf Erfolgskurs

Sehr geehrte Damen und Herren, hier finden Sie die aktuelle Pressemitteilung von Lidl Österreich: TOP Buchungslage: Lidl Reisen auf Erfolgskurs Österreich 2023 Top-reiseziel Nach der Systemumstellung vom Reiseveranstalter zum Reisevermittler ist Lidl Reisen weiterhin auf Kurs – das Buchungsvolumen liegt 2023 fast auf dem Niveau von vor Corona. Auftrieb geben neue Partner, eine nutzerfreundliche Buchungsplattform und ein Reiseportfolio für jeden Geldbeutel.

„Als „Lidl Holidays“ als eigenständiger Reiseveranstalter 2020 aufgelöst wurde, war das eine Überraschung für die Reisebranche. Mit Lidl Reisen in Österreich haben wir uns aber auf unsere alte Stärke besonnen und mit motivierten Partnern das Reisevermittlungsgeschäft auf neue Beine gestellt“, so Walter Steurer, Leiter Lidl Reisen Österreich. Mit dem Umsatz möchte Lidl Reisen Österreich heuer an die Zahlen von 2019 anschließen und diese sogar übertreffen. „Wir profitieren heuer vom großen Reisebedürfnis nach der Pandemie. Unser Ziel ist klar: Hochwertige Reisen zum besten Preis-Leistungsverhältnis. Mit renommierten Reiseveranstaltern wie Raiffeisen Reisen, TUI, FTI oder Alltours bieten wir unseren Kundinnen und Kunden ein breites Veranstalterportfolio mit traumhaften Reisen für jeden Geschmack. Von klassischen Badereisen über Aktivreisen bis hin zu Fernreisen und Rundreisen – auf lidl-reisen.at findet man immer den perfekten Urlaub,“ so Steurer.

Einfache Buchung, günstige Preise – Österreich Nummer 1 bei Reisezielen

Lidl Reisen steht nicht nur für innovative und attraktive Reisepakete, sondern auch für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. 2023 wurde Lidl Reisen von der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) unter 15 Anbietern als Branchenchampion beim „Preis-Leistungs-Verhältnis“ ausgezeichnet. Die Buchung funktioniert bequem per Telefon oder über die neue benutzerfreundliche Online-Plattform. Zu den beliebtesten und am besten gebuchten Reisedestinationen der Lidl Kund:innen zählen dieses Jahr Österreich, Italien, Kroatien, Griechenland und die Türkei. Die beliebtesten Reisearten sind PKW-Reisen, Badeurlaube und Rundreisen. Bei Fragen zu Buchungen oder Angeboten hilft das kompetente Kundenserviceteam gerne weiter. Für die Weiterentwicklung des Produktportfolios ist Lidl Reisen Österreich auch ständig auf der Suche nach neuen Kooperationspartnern.

Alle Infos und Angebote gibt’s auf https://www.lidl-reisen.at/

Diese Presseaussendung ist zur Verbreitung in Österreich bestimmt.

--------------------------------

Über Lidl Österreich

Wir bieten unseren Kunden einen einfachen und schnellen Einkauf zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Seit dem Start 1998 haben wir uns erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten bereits rund 5.800 Mitarbeiter bei uns: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Großebersdorf und in über 250 Filialen. Wir wollen der beste Arbeitgeber der Branche sein. Das Great Place to Work Institute hat uns bereits neun Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber in Österreich ausgezeichnet.

Außerdem wurden wir auch heuer wieder zum „Besten Händler des Jahres“ in Österreich gewählt: In unserem smarten Sortiment mit über 2.100 Artikeln gibt es alles für den täglichen oder wöchentlichen Familieneinkauf. Vieles davon kommt AMA-zertifiziert oder in Bio-Qualität von heimischen Lieferanten. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben Frische ein Angebot von jährlich rund 6.000 zusätzlichen Artikeln, darunter heimische Schmankerl und internationale Spezialitäten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Lidl-Reisen und Lidl-Connect haben wir weitere attraktive Angebote für Lidl-Kunden. www.lidl-reisen.at, www.lidl-connect.at

Auf dem Weg nach morgen

Nachhaltiges Engagement und verantwortungsvolles Wirtschaften sind uns wichtig. Dabei geht es um mehr Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber Konsumenten, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Umwelt und der Gesellschaft. Wo möglich sagen wir „Pfiat di Plastik“ und reduzieren oder verzichten auf Kunststoff. Wo dies nicht sinnvoll ist, achten wir auf gute Recyclingfähigkeit und hohe Recyclinganteile. Großen Wert legen wir außerdem auf die Reduktion der Lebensmittelverschwendung: Mit unserer „Rette mich Box“ und gezielten Rabattierungen um bis zu 50% retten wir Lebensmittel vor der Biotonne. Grünstrom und Photovoltaikanlagen auf unseren Filialen vermeiden zusätzliche CO 2 -Emissionen und leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz. Mit der Lidl Klimaoffensive als Teil unserer ganzheitlichen CSR-Strategie stellen wir Taten vor Worte und setzen uns ehrgeizige, ambitionierte Ziele. Mehr Infos zum nachhaltigen Engagement gibt’s auf www.aufdemwegnachmorgen.at

---------------------------------

