GOLDBECK RHOMBERG erwirtschaftet erneut Rekordumsatz

M E D I E N I N F O R M A T I O N

GOLDBECK RHOMBERG erwirtschaftet erneut Rekordumsatz

Das Bauunternehmen setzt seinen stabilen Wachstumskurs fort: Mit einem Umsatz von 330 Millionen Euro schließt GOLDBECK RHOMBERG erneut das erfolgreichste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte ab.

St. Gallen, 12. Juli 2023 – Das Bauunternehmen mit Hauptsitz in Wolfurt gibt seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022/23 bekannt. Trotz weiterhin volatiler Rohstoff- und Energiekosten erwirtschaftete das Unternehmen vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 einen Umsatz von 330 Millionen Euro. Auch der Auftragseingang steigerte sich auf 353 Millionen Euro.

Highlights des abgeschlossenen Geschäftsjahres sind insbesondere zwei Projekte, bei denen zukunftsweisende Bürokonzepte unter Berücksichtigung hoher Ansprüche an nachhaltiges Bauen umgesetzt wurden.

In Bubendorf realisierte GOLDBECK RHOMBERG für Bachem, ein auf dem Gebiet der Biochemie tätiges Technologieunternehmen mit umfassendem Leistungsangebot für die Pharma- und Biotechnologieindustrie, neben einem innovativen Bürogebäude außerdem eine Produktionshalle sowie ein Parkhaus auf einer gesamt Bruttogeschoßfläche von 35.341 Quadratmeter.

Ein ebenso nennenswerter Höhepunkt des letzten Geschäftsjahres war die Übergabe eines Logistik- und Bürogebäudes im Embraport, dem größten Logistik-Hub in der Region Zürich, an die Züricher Freilager AG. Insgesamt realisierte GOLDBECK RHOMBERG dort außer dem vierstöckigen, 5000 Quadratmeter großen Bürokomplex ein dreigeschossiges Logistikgebäude mit insgesamt 10.000 Quadratmetern Nutzfläche.

Mit ihren flexiblen Flächen und offenen sowie geschlossenen Decken sind die Räumlichkeiten beider Projekte nach New Work-Standards umgesetzt. Aufgrund von Geothermie-Anlagen für Heizung und Kühlung sowie kontrollierter Be- und Entlüftung werden sie hohen Ansprüche an das nachhaltige Bauen gerecht. Mayer erklärt: „Unser Ziel ist es, ,best in class‘ in Sachen Nachhaltigkeit zu werden. Das bedeutet viel Verantwortung – und viel zu tun in unserer Branche.“

Doch nicht nur im Kundenauftrag entstehen neue zukunftsweisende räumliche Kapazitäten, auch GOLDBECK RHOMBERG selbst vergrößerte sich: Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit April 2023 ist das Unternehmen zudem mit einer Geschäftsstelle in Luzern vertreten, welches für den Kunden direkt vor Ort liegt, und zwar zentral zur Wirtschaftsader der Region: der Autobahn A2 zwischen Basel und Gotthardtunnel. Für Kurt Mayer eine „strategisch wichtige Lage an der Nord-Süd-Verbindung im wirtschaftlichen und logistischen Zentrum der Schweiz – und uns ein besonderes Anliegen, einen Standort in der Region zu gründen, welcher noch näher an unserem Kunden liegt.“





Fact Box Bilanz 2022/2023:

Umsatz 2022/2023 330 Mio. € (+118 Mio. Goldbeck Rhomberg AG) Anzahl Mitarbeitende 2022/2023 250 (davon 71 Mitarbeitende Goldbeck Rhomberg AG) Hauptsitz Wolfurt Anzahl Standorte 9 (Wolfurt, Wien, Linz, Graz, Salzburg, St. Gallen, Ruggell, Tirol, Luzern) Geschäftsführer Georg Vallaster, Kurt Mayer, Michael Schmid

Über GOLDBECK RHOMBERG

GOLDBECK RHOMBERG agiert als Spezialist für ökonomische, schnelle und flexible Lösungen im Industrie- und Gewerbebau. Das 2001 gegründete Unternehmen ist als General- und Totalunternehmer einer der Marktführer für die Produkte Bürogebäude und Hallen in Österreich und der Schweiz. Im Bereich Parkhäuser ist GOLDBECK RHOMBERG in den genannten Ländern sogar klarer Branchenprimus. Die Kunden profitieren neben dieser starken Marktpräsenz von attraktiven Produkten und höchster Wirtschaftlichkeit. Sie sind von der Konzeptionsphase bis zur Fertigstellung bei dem Experten für elementiertes Bauen mit System rundum in kompetenten Händen. Der Hauptsitz von GOLDBECK RHOMBERG befindet sich in Vorarlberg. Weitere Niederlassungen und Geschäftsstellen gibt es in Wien, Salzburg, Linz, Graz, Tirol, St. Gallen, Luzern und Ruggell. Zahlreiche Standorte der Mutterunternehmen GOLDBECK und Rhomberg ergänzen das Netzwerk in ganz Europa.

Weitere Informationen finden Sie unter www.goldbeck-rhomberg.com/

Rückfragen & Kontakt:

Medienkontakt:

GOLDBECK RHOMBERG GmbH

Kontakt: Janine Flatz

Konrad-Doppelmayr-Straße 17, A-6922 Wolfurt

T: +43 5574 54373-720

janine.flatz@goldbeck-rhomberg.com