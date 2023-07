Der Mondseer Jedermann macht sich auf in das nächste Jahrhundert

2022 feierte der Mondseer Jedermann sein 100-jähriges Bestehen, so gesehen ist die Saison 2023 der Auftakt für die nächsten 100 Jahre Spielzeit.

Ob sich der Regisseur Max Reinhardt, der den Mondseer Jedermann 1933 sah und mit den Worten kommentierte: „es ist kaum zu glauben, dass es unweit von Salzburg noch einen so guten Jedermann gibt", das hätte vorstellen können? Eine so lange Erfolgsgeschichte ist dem Engagement und dem ehrenamtlichen Einsatz der Spielgemeinschaft und all ihrer Unterstützer zu verdanken, zeugt aber auch von der Zeitlosigkeit, oder sollte man sagen, der Aktualität des Stückes. Gespielt wird auf einer der schönsten Freilichtbühnen Österreichs, im Karlsgarten der Marktgemeinde Mondsee, wo sich seit kurzem auch eine kleine Ausstellung zur 100-jährigen Geschichte befindet. Diese ist frei zugänglich und kann jederzeit besucht werden. Gespielt wird der Mondseer Jedermann in der Mundartfassung von Franz Löser, die einst von Hugo von Hofmannsthal genehmigt und für gut befunden wurde: „Diese Fassung verleiht dem Spiel einen eindrucksvollen Charakter." Mit dem Mundart-Jedermann wollte man das Spiel auch dem einfachen Volk zugänglich machen. Denn der Besuch des Salzburger Jedermanns war zu Beginn des 20. Jahrhunderts nur für das gehobene Bürgertum erschwinglich, erzählt Obfrau Ute Lechner, die 2022 für ihr langjähriges Engagement - sie ist seit über 60 Jahren beim Jedermann und seit 17 Jahren Obfrau - von der oberösterreichischen Landesregierung mit dem Titel Konsulentin für allgemeine Kulturpflege ausgezeichnet wurde.

Die Premiere findet am 15. Juli 2023 statt, ab dann wird der Ruf des Jedermanns wieder jeden Samstag durch die Mondseer Sommernacht schallen. Die Aufführungstermine 2023 sind:

Samstag, 15. Juli,

Samstag, 22. Juli,

Samstag, 29. Juli

Samstag, 12. August

Samstag, 19. August

Samstag, 26. August

Einlass ist ab 19:00 Uhr | Beginn ist 20:30 Uhr – das Ende ca. 22:15 Uhr

Karten gibt es unter https://www.mondseer-jedermann.at/onlineshop/ und bei Reisen Feichtinger unter der Tel. +43 6232 3170.

Rückfragen & Kontakt:

Spielgemeinschaft Mondseer Jedermann

Alfred-Jäger-Weg 3

5310 Mondsee

Tel: +43 664 33 87 497

E-mail: info@mondseer-jedermann.at

Vereinsnummer: 1910571065

