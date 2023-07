Onlineshopping ohne Versandkosten bei Xtreme Deal Days

Onlineshopping ohne Versandkosten bei Xtreme Deal Days MediaMarkt versendet Technik-Schnäppchen von 9.-13. Juli gratis

Vösendorf, 10. Juli 2023 – Endlich den Wunsch nach einem Airfryer erfüllen? Oder doch den heißbegehrten Gaming-Bildschirm bestellen? MediaMarkt läutet ab 9. Juli die beliebten Xtreme Deal Days ein. Bis inklusive 13. Juli wird bei angesagten Tech-Produkten aus allen Bereichen der rote Stift angesetzt. Alle Angebote auch bequem online unter mediamarkt.at bestellen und gratis nach Hause liefern lassen – egal ob kleine Batterien oder großen Kühlschrank.

Xtreme Preise

Darauf haben Technik-Fans hin gefiebert, die aktuellen Xtreme Deal Days bei MediaMarkt bieten extreme Schnäppchen von Fernsehern und Bildschirmen bis hin zu Küchengeräten, Beauty-Gadgets und mehr. Einfach ganz bequem von der Couch aus, von unterwegs oder wo auch immer man sich gerade aufhält, auf mediamarkt.at nach Lust und Laune stöbern und mit einem Klick die besten Schnäppchen abstauben.

Gratis Versand und Lieferung – nur bei den MediaMarkt Xtreme Deal Days

Gespart wird nicht nur bei den stark reduzierten Preisen. Die Nummer 1 im Bereich Consumer Electronics schenkt allen Kundinnen und Kunden vom 9. bis 13. Juli auch noch die Lieferung und den Versand dazu.

Der schnellste Weg zum Wunschprodukt – Click & Collect Express

Und alle, die es besonders eilig haben, können mit „Click & Collect Express“ die sensationellen Angebote bequem über den Onlineshop bestellen und lagernde Produkte innerhalb von nur einer Stunde beim gewählten MediaMarkt abholen.

Extreme Beispiele:

PHILIPS Airfryer Essential Compact statt 139,99 nur 79,-

LG OLED statt 2.699,- nur 1.555,-

Hochauflösendes Bildmaterial steht Ihnen im Anhang zur Verfügung.

Copyright siehe Bilddateiname.

Über MediaMarkt

MediaMarkt ist der größte Anbieter für Consumer Electronics und seit 1990 in Österreich vertreten. Ob vor Ort in einem der über 50 Media Märkte oder online unter www.mediamarkt.at – als führender Omnichannel-Händler im heimischen Elektrofachmarkt macht MediaMarkt den Technikeinkauf über alle Kanäle hinweg zu einem individuellen Erlebnis. Mit einem umfassenden Produktsortiment und allen Innovationen aus der Welt der Technik bereichert die Nummer 1 die Haushalte der Österreicher und sorgt für Unterhaltung in Alltag und Freizeit. Bei MediaMarkt steht der Kunde im Mittelpunkt: Die modernen Ausstellungen laden zum Kennenlernen der Neuheiten und Markenwelten ein und lassen keine Wünsche offen. Ergänzt wird die Angebotsvielfalt durch fundierte Beratung der fachkundigen Teams vor Ort und ein breites Spektrum an Serviceleistungen. An den Smartbars bieten geschulte Techniker rasche Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Zusätzlich umfasst das Servicepaket: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, Reparaturservices, praktische Geräteschutzpakete sowie die fachgerechte Altgeräteentsorgung.

MediaMarkt übernimmt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft und verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Unter „BetterWay“ bündelt das Unternehmen alle Maßnahmen und Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

Rückfragen & Kontakt:

Chapter

4

;

;

Michelle Kreuzmann

Tel.: 01/353 24

24-15 &

nbsp;

E-Mail: mediamarkt@chapter4.at