Wo Luxus auf Komfort trifft: Die besten Hotels des Jahres im «Falstaff Hotel Guide 2023»

Wo Luxus auf Komfort trifft: Die besten Hotels des Jahres im «Falstaff Hotel Guide 2023» Der zum dritten Mal erscheinende «Falstaff Hotel Guide» beeindruckt in diesem Jahr mit einer umfangreichen Bewertung von insgesamt 1‘500 Hotels. Mit dabei sind 161 Newcomer, 387 Aufsteiger sowie 34 Absteiger.

Bilder zur Meldung in der Mediendatenbank

Zürich (LCG) – Mit der warmen Jahreszeit erwacht die Sehnsucht nach fernen Orten. Das Erscheinen des dritten «Falstaff Hotel Guide» eröffnet für ebenjene Reiselustige eine Welt des Luxus und aussergewöhnlichen Genusses: Der umfangreiche Guide des grössten Magazins für kulinarischen Lifestyle präsentiert die 1‘500 besten Hotels aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol. In dieser exquisiten Auswahl finden sich 161 Newcomer, die frischen Wind in die Hotelbranche bringen, 387 Hotels, welche sich durch ihre herausragenden Leistungen zu wahren Aufsteigern entwickelt haben sowie 34 Hotels, welche den Abstieg verkraften mussten. Bewertet wurden die ausgewählten Hotels mit einer Höchstwertung von 100 Falstaff-Punkten in den Unterkategorien Ambiente, Zimmer, Wellness, Service, Kulinarik und Lage. Neben dieser allgemeinen Bewertung bietet der «Falstaff Hotel Guide 2023» in der Schweiz zudem acht «Readers Choice»-Kategorien, innerhalb derer die Favoriten in den Bereichen «Gourmet», «Spa», «Family», «City», «Ski», «Design», «Nachhaltigkeit & Innovation» sowie der «Hotelier des Jahres» gekürt wurden. In Südtirol schliesst sich ausserdem die «Readers Choice»-Kategorie «Chalets» an.

«Der ‹Falstaff Hotel Guide 2023› ist eine leidenschaftliche Hommage an die Hotellerie und eine einzigartige Inspirationsquelle für all jene, die nach aussergewöhnlichen und luxuriösen Reiseerlebnissen suchen. Übersichtliche Bewertungen und detaillierte Beschreibungen machen das Kompendium zu einem Must-have für Geniesserinnen und Geniesser», so Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

«Längst sind nicht mehr All-inclusive-Angebote gefragt, sondern Once-in-a-lifetime-Erfahrungen. Die Ansprüche der Reisenden an Authentizität, an unvergessliche Erlebnisse und an individuellen Service sind gestiegen – und daran sind auch die Kreativität, die Motivation und die Bereitschaft zur Extrameile bei den Gastgeberinnen und Gastgebern gewachsen», ergänzt Falstaff-Travel-Herausgeberin Nadine Tschiderer.

Die Sieger des «Falstaff Hotel Guide 2023» in der Schweiz

Die Top 10 in der Schweiz

The Alpina Gstaad, 3780 Gstaad (100 Falstaff-Punkte) Bürgenstock Hotel & Alpine Spa, 6363 Obbürgen (100 Falstaff-Punkte) Beau-Rivage Palace, 1006 Lausanne (100 Falstaff-Punkte) The Woodward Geneva, 1201 Genf (100 Falstaff-Punkte) 7132 Hotel, 7132 Vals (99 Falstaff-Punkte) Grand Resort Bad Ragaz, 7310 Bad Ragaz (99 Falstaff-Punkte) Kulm Hotel St. Moritz, 7500 St. Moritz (99 Falstaff-Punkte) The Dolder Grand, 8032 Zürich (99 Falstaff-Punkte) Badrutt’s Palace Hotel, 7500 St. Moritz (99 Falstaff-Punkte) Parkhotel Vitznau, 6354 Vitznau (99 Falstaff-Punkte)

Die «Readers Choice»-Gewinner in der Schweiz

Die Sieger der «Readers Choice»-Kategorie «Gourmet» in der Schweiz

Grand Resort Bad Ragaz , 7310 Bad Ragaz

, 7310 Bad Ragaz Hotel Eden Roc , 6612 Ascona

, 6612 Ascona Le Grand Bellevue Gstaad , 3780 Gstaad

, 3780 Gstaad Widder Hotel , 8001 Zürich

, 8001 Zürich Grand Hotel Les Trois Rois, 4001 Basel

Die Sieger der «Readers Choice»-Kategorie «Spa» in der Schweiz

7132 Hotel , 7132 Vals

, 7132 Vals Park Hotel Vitznau , 6354 Vitznau

, 6354 Vitznau LeCrans Hotel & Spa , 3963 Crans-Montana

, 3963 Crans-Montana Waldhaus Flims Wellness Resort , 7018 Flims

, 7018 Flims Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa, 3800 Interlaken

Die Sieger der «Readers Choice»-Kategorie «Family» in der Schweiz

Badrutt’s Palace Hotel , 7500 St. Moritz

, 7500 St. Moritz Grand Hotel Kronenhof , 7504 Pontresina

, 7504 Pontresina Resort La Ginabelle , 3920 Zermatt

, 3920 Zermatt Valbella Resort , 7077 Lenzerheide

, 7077 Lenzerheide rocksresort, 7032 Laax

Die Sieger der «Readers Choice»-Kategorie «City» in der Schweiz

The Woodward Geneva , 1210 Genf

, 1210 Genf Beau-Rivage Palace , 1006 Lausanne

, 1006 Lausanne The Dolder Grand , 8032 Zürich

, 8032 Zürich Four Seasons Des Bergues Geneva , 1201 Genf

, 1201 Genf La Réserve Eden au Lac Zurich, 8008 Zürich

Die Sieger der «Readers Choice»-Kategorie «Ski» in der Schweiz

The Chedi Andermatt , 6490 Andermatt

, 6490 Andermatt Carlton Hotel St. Moritz , 7500 St. Moritz

, 7500 St. Moritz Ultima Gstaad , 3780 Gstaad

, 3780 Gstaad Arosa Kulm Hotel & Alpin Spa , 7050 Arosa

, 7050 Arosa Riffelalp Resort 2’222M, 3920 Zermatt

Die Sieger der «Readers Choice»-Kategorie «Design» in der Schweiz

The Hide Hotel , 7018 Flims

, 7018 Flims CERVO Mountain Resort , 3920 Zermatt

, 3920 Zermatt Chetzeron , 3963 Crans-Montana

, 3963 Crans-Montana Volkshaus Basel , 4058 Basel

, 4058 Basel AMERON Zürich Bellerive au Lac, 8008 Zürich

Die Sieger der «Readers Choice»-Kategorie «Nachhaltigkeit & Innovation» in der Schweiz

IN LAIN Hotel Cadonau, 7527 Brail

Die Sieger der «Readers Choice»-Kategorie «Hotelier des Jahres» in der Schweiz

Jenny und Heinz E. Hunkeler (Kulm Hotel St. Moritz), 7500 St. Moritz

Die Sieger des «Falstaff Hotel Guide 2023» in Südtirol

Die Top 10 in Südtirol

Forestis, 39042 Brixen (100 Falstaff-Punkte) ADLER Lodge Ritten, 39054 Oberbozen (100 Falstaff-Punkte) San Luis retreat hotel & lodges, 39010 Hafling (99 Falstaff-Punkte) Quellenhof See Lodge, 39010 St. Martin in Passeier (99 Falstaff-Punkte) Hotel Castel, 39019 Dorf Tirol (99 Falstaff-Punkte) Hotel Chalet Mirabell, 39010 Hafling (99 Falstaff-Punkte) Alpina Dolomites, 39040 Seiser Alm (98 Falstaff-Punkte) Gardena Grödnerhof, 39045 Sr. Ulrich (98 Falstaff-Punkte) Alpin Panorama Hotel Hubertus, 39030 Olang (98 Falstaff-Punkte) ANDREUS RESORTS – golf & spa, 39015 St. Leonhard in Passeier (98 Falstaff-Punkte)

Die «Readers Choice»-Gewinner in Südtirol

Die Sieger der «Readers Choice»-Kategorie «Gourmet» in Südtirol

Hotel Castel , 39019 Dorf Tirol

, 39019 Dorf Tirol Castel Fragsburg , 39012 Meran

, 39012 Meran Hotel La Perla , 39033 Corvara in Badia

, 39033 Corvara in Badia Terra The Magic Place – Relais & Châteaux , 39058 Sarntal

, 39058 Sarntal Parkhotel Holzner, 39054 Ritten

Die Sieger der «Readers Choice»-Kategorie «Spa» in Südtirol

Quellenhof See Lodge , 39010 St. Martin in Passeier

, 39010 St. Martin in Passeier Hotel Chalet Mirabell , 39010 Hafling

, 39010 Hafling Hotel Winkler Sport & Spa Resort , 39030 St. Lorenzen

, 39030 St. Lorenzen Hotel Alpen Tesitin , 39035 Taisten

, 39035 Taisten Preidlhof Luxury DolceVita Resort, 39025 Naturns

Die Sieger der «Readers Choice»-Kategorie «Family» in Südtirol

ANDREUS RESORTS – golf & spa , 39015 St. Leonhard in Passeier

, 39015 St. Leonhard in Passeier Quellenhof Luxury Resort Passeier , 39010 St. Martin in Passeier

, 39010 St. Martin in Passeier Hotel Paradies – Family & Spa , 39021 Latsch

, 39021 Latsch Familienhotel Familiamus , 39037 Mühlbach

, 39037 Mühlbach Dolomit Family Resort Garberhof, 39030 Antholz/Rasen

Die Sieger der «Readers Choice»-Kategorie «Ski» in Südtirol

Alpina Dolomites , 39040 Seiser Alm

, 39040 Seiser Alm Falkensteiner Hotel Kronplatz , 39031 Reischach/Bruneck

, 39031 Reischach/Bruneck Hotel Granbaita Dolomites , 39048 Wolkenstein in Gröden

, 39048 Wolkenstein in Gröden Excelsior Dolomites Life Resort , 39030 St. Vigil in Enneberg

, 39030 St. Vigil in Enneberg Alpin Garden Luxury Maison & Spa, 39046 St. Ulrich

Die Sieger der «Readers Choice»-Kategorie «Design» in Südtirol

Alpin Panorama Hotel Hubertus , 39030 Olang

, 39030 Olang Gloriette Guesthouse , 39054 Oberbozen

, 39054 Oberbozen MIRAMONTI Boutique Hotel , 39010 Hafling

, 39010 Hafling Arua Private Spa Villas , 39019 Dorf Tirol

, 39019 Dorf Tirol AEON Hotel – adults only B&B, 39054 Ritten

Die Sieger der «Readers Choice»-Kategorie «Chalets» in Südtirol

Hotel Montchalet , 39046 St. Ulrich

, 39046 St. Ulrich Chalets Valsegg , 39037 Mühlbach/Vals

, 39037 Mühlbach/Vals Tenne Lodges , 39040 Ratschings

, 39040 Ratschings Lum D’Or Spa Chalet , 39048 Wolkenstein in Gröden

, 39048 Wolkenstein in Gröden Chalet L Piz, 39048 Wolkenstein in Gröden

Die Sieger der «Readers Choice»-Kategorie «Nachhaltigkeit & Innovation» in Südtirol

Apfelhotel Torgglerhof, 39015 Saltaus

Die Sieger der «Readers Choice»-Kategorie «Hotelier des Jahres» in Südtirol

Franziska, Lukas, Maximilian und Moritz Sanoner (ADLER Resorts), mehrere Standorte

«Falstaff Hotel Guide 2023» ab sofort erhältlich

Der «Falstaff Hotel Guide 2023» ist ab sofort um 9,90 Franken digital im Falstaff-Online-Shop sowie ab Mittwoch, den 12. Juli 2023, um 19,90 Schweizer Franken im Buch- und Zeitschriftenhandel erhältlich. Weitere Informationen auf falstaff-travel.com

Über Falstaff

Falstaff ist mit fast zwei Millionen Usern und Leserinnen das grösste Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum. Es erscheint in Deutschland, Österreich und der Schweiz jeweils mit einer mutierten Auflage. In sozialen Medien verzeichnet Falstaff über 200‘000 Fans auf Facebook und rund 125‘000 Follower auf Instagram. Das Magazin ist im Handel, an Flughäfen und Bahnhöfen, in vielen Vinotheken sowie in der Spitzengastronomie und -hotellerie erhältlich. Über den Onlineshop kann das Magazin zudem als ePaper bezogen werden. Weitere Informationen auf falstaff.com

+++ BILDMATERIAL +++

Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Weiteres Bild- und Informationsmaterial im Pressebereich auf leisure.at (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Helena Zacher

Tel.: +49 176 30427819

hzacher@leisure.at

https://www.leisure.at/presse