CREE Buildings und Asahi Kasei Homes schließen sich bei der Einführung des nachhaltigen Bauens in Japan zusammen.

CREE Buildings aus Österreich und Asahi Kasei Homes (AKH) aus Japan verkünden mit Stolz eine neue strategische Partnerschaft für nachhaltiges Bauen. Über diese Partnerschaft will AKH, durch Einsatz des Holz-Hybrid-Systems von CREE, Gebäude in Japan auf umweltfreundliche Weise errichten.

Dornbirn (Austria), 10. Juli 2023 – Die innovativen Methoden von CREE erfahren zunehmend Anerkennung für die Steigerung der Effizienz in Bauprozessen. Diese jüngste Lizenzpartnervereinbarung wird – nach der Einbindung ähnlich großer Unternehmen in Europa und Nordamerika – nach den Erfolgen in Singapur eine weitere Einführung von CREE Bautechniken in Fernost ermöglichen.

Asiatisches Upscaling für Hybridlösungen

Die Geschäftsführer von AKH, die sich seit langem aktiv für die Dekarbonisierung und CO 2 -Neutralität interessieren, besuchten das zukunftsweisende EDGE Südkreuz Projekt von CREE in Berlin – Deutschlands größtes Holz-Hybridgebäude, das von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen mit Platin ausgezeichnet wurde. Trotz der unterschiedlichen lokalen Bedingungen in den Ländern erkannte das japanische Unternehmen das Upscaling-Potential des modularen und vorgefertigten Ansatzes von CREE.

„Derzeit gibt es in Japan nur eine kleine Anzahl von Hybridsystemen, aber wir gehen davon aus, dass der Bedarf noch zunehmen wird, und wir wollen Vorreiter sein“, sagt Projektmanager Chikara Takahashi. „CREE hat uns aufgrund seiner umfassenden globalen Partnerschaften, seiner offenen Innovation und seines gesammelten Wissens über Designmethoden überzeugt.“

Die Verbindung von Technologie und Tradition

Als Vorreiter im grünen Bauwesen in Japan interessiert sich AKH für das Dekarbonisierungspotenzial beim Einsatz der holzbasierten Techniken von CREE und für die Denkweise der offenen Innovation. Das besondere Augenmerk auf dieses altgediente Material erinnert auch an Japans jahrtausendealten, erfolgreichen Holzbau – jetzt gekonnt kombiniert mit modernster Technologie und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

„Japan war schon immer Spitzenreiter in Sachen Innovation und AKH zeigt dies“, sagt Volker Weissenberger, Business Development Leiter von CREE. Das Interesse japanischer Architekt:innen und Journalist:innen war im Laufe der Jahre so groß, dass es für uns wichtig war, einen starken und engagierten Partner zu haben, der bereit ist, das CREE System nach Japan zu bringen.“

Die Partnerschaft mit CREE ist Teil des Wandels von Asahi Kasei Homes hin zu nachhaltigen Lösungen bei großvolumigen mehrstöckigen Gebäuden. AKH bringt außerdem sein umfassendes Fachwissen in den Bereichen Strukturierung, Stahl und Prototyping ein, das nun dem gesamten CREE Netzwerk zur Verfügung steht. Aus architektonischer Sicht bieten das offene Design und die sichtbaren Außenwände des CREE Systems eine attraktive Präsentation für Holzoberflächen.

Individuelle Anpassung und innovative Tests

In seiner eigens dafür errichteten Forschungs- und Entwicklungseinrichtung im Stadtgebiet von Fuji hat AKH einige der strengsten Tests des CREE Systems aller Zeiten durchgeführt. Die kundenspezifische Anpassung von Hybridplatten wurde unter vielen klimatischen Bedingungen, darunter Erdbeben und Taifune, getestet. Als Ergebnis stellte AKH fest, dass das Holz-Hybridsystem von CREE den besonderen japanischen Normen für Erdbebensicherheit entsprechen wird.

„Wir sind beeindruckt von der Entwicklung und den Tests, die unsere japanischen Kolleg:innen bereits durchgeführt haben und die die universelle Attraktivität und Vielseitigkeit der CREE Techniken zeigen“, sagt Hubert Rhomberg, CEO und Gründer von CREE Buildings. „Der Ausbau unseres Partnernetzwerks mit Asahi Kasei Homes und der damit verbundene Eintritt in den japanischen Markt unterstreicht unsere Führungsrolle im nachhaltigen Bauen und die Innovationskraft unseres Know-how-Netzwerks.“

AKH prüft derzeit Projekte zur Einführung von CREE in einer Vielzahl von Gewerbe- und gemischt genutzten Gebäuden in Japan in naher Zukunft.

„Als Unternehmen, das einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten möchte, war AKH auf der Suche nach einer hybriden Bautechnologie mit Holz- und Stahlrahmen, um eine Dekarbonisierung zu erreichen, die für das dringende Problem der Eindämmung der Klimakrise unverzichtbar ist“, sagt Fumitoshi Kawabata, Präsident von AKH. „Das System-Know-how von CREE Buildings hat eine hohe Affinität für die Bereitstellung von Wohnungen und Dienstleistungen, die AKH anstrebt. Durch die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen möchten wir zum umweltfreundlichen Bauen in Japan beitragen.“

Über Asahi Kasei Homes

AKH möchte ein Unternehmen sein, das weiterhin von der Gesellschaft gebraucht wird, und dazu bietet es Produkte und Dienstleistungen an, die das Leben, den Lebensstil und die Lebensweise der Menschen im Allgemeinen unterstützen. Seit seiner Gründung im Jahr 1972 arbeitet AKH daran, Häuser und Dienstleistungen bereitzustellen, die den Menschen ein langes, sicheres und komfortables Leben ermöglichen und gleichzeitig auf die stark wechselhaften Wetterbedingungen reagieren, die für die Jahreszeiten in Japan, die dichten städtischen Lebensumgebungen und das häufige Auftreten von Naturkatastrophen charakteristisch sind. Die Wohneinheiten Hebel Haus und die Mehrfamilienhäuser Hebel Maison, die aus einer Kombination von AKHs eigener Stahlrahmenkonstruktion und Hebel AAC bestehen, wurden als widerstandsfähige Wohnhäuser bewertet, die den immer schwerer werdenden Katastrophen der letzten Zeit standhalten können. AKH strebt nach Nachhaltigkeit und sucht dazu kontinuierlich nach Herausforderungen in neuen Bereichen, um seine Stärken zu nutzen.

Über CREE Buildings

CREE Buildings wurde 2010 von Hubert Rhomberg gegründet und ist ein internationales Baukollektiv für regenerative Gebäudelösungen. Das Unternehmen globalisiert nachhaltiges und gesundes Bauen mit vorgefertigten Holzbauteilen und hat das CREE System entwickelt: bewährte, reproduzierbare und sich ständig weiterentwickelnde Lösungen für mehrgeschossige Holz-Hybridgebäude. Durch die Lizenzierung dieses einzigartigen Systems baut ihr globales Netzwerk von Partnern weltweit auf intelligente und nachhaltige Weise, indem sie ihr Wissen teilen und über die CREE Plattform kooperieren. Von Europa über Asien bis Nordamerika revolutionieren sie die Bauindustrie.

