„Internationaler Restaurantguide 2023“: Falstaff empfiehlt die besten Lokale Kroatiens und Sloweniens

„Internationaler Restaurantguide 2023“: Falstaff empfiehlt die besten Lokale Kroatiens und Sloweniens Im Rahmen des „Internationalen Restaurantguide 2023“ zeichnete Falstaff jüngst die besten Restaurants des Adria-Raums aus. Angeführt wird die Liste von bekannten Namen wie „Agli Amici Rovinj“ in Kroatien und „Hiša Franko“ in Slowenien.

Düsseldorf (LCG) – Längst schon sind Kroatien und Slowenien nicht mehr nur atemberaubende Urlaubsziele mit malerischen Küstenlandschaften, historischen Städten und beeindruckender Natur, sondern auch wahre Paradiese für Feinschmecker. Von den aromatischen Trüffeln Istriens bis zu den herzhaften Fleischgerichten Sloweniens, von frischen Meeresfrüchten an der dalmatinischen Küste bis zu verlockenden Süßspeisen bieten die beiden Länder eine reiche kulinarische Vielfalt, die sowohl lokale Traditionen als auch moderne Küche umfasst. Orientierung hierbei bietet der neue „Internationale Restaurantguide 2023: Kroatien und Slowenien“ von Falstaff. Rund 630 Betriebe hat das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle in diesem zusammengetragen und in den Kategorien Essen, Service, Wein und Ambiente bewertet.

„Der Adria-Raum birgt eine Fülle an kulinarischen Schätzen – das beweist vor allem die Vielzahl der Restaurants, welche im ‚Internationalen Restaurantguide 2023’ zu finden sind. Mehr Lokale als je zuvor fanden heuer einen Platz in dem Guide“, so Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

Die fünf besten Restaurants in Kroatien

In Kroatien finden sich heuer drei Restaurants auf dem ersten Platz. So unter anderem das „Agli Amici Rovinj“ (95 Falstaff-Punkte), geleitet vom italienischen Sternekoch Emanuele Scarello. Im Jachthafen von Rovinj gelegen und mit atemberaubendem Blick auf die Insel Sveta Katarina, bietet das Restaurant seinen Gästen modernste Küche – mit kulinarischen Stopps in Godia, Istrien und Rovinj. Ebenfalls auf dem ersten Platz rangiert das „Lemongarden“ in Sutivan (95 Falstaff-Punkte). Zu hervorragenden Weinen lässt man sich in dem Luxusresort mit karibischem Urlaubsfeeling Seeigel, Austern und Bračer Lamm schmecken. Außerdem erstplatziert ist das im Herzen der historischen Stadt Šibenik gelegene „Pelegrini“ (95 Falstaff-Punkte). Für Gaumenfreuden ganz besonderer Art sorgt Eigentümer und Chef Rudolf Štefan, der bei den Produkten genau auf die Herkunft schaut.

Die besten Restaurants Kroatiens im Überblick

1. Pelegrini, 22000 Šibenik – 95 Falstaff-Punkte

2. Lemongarden, 21403 Sutivan – 95 Falstaff-Punkte

3. Agli Amici Rovinj, 52210 Rovinj – 95 Falstaff-Punkte

4. Cave Lab by Monte, 52210 Rovinj – 94 Falstaff-Punkte

2. Monte, 52210 Rovinj – 94 Falstaff-Punkte

3. Draga di Lovrana, 51415 Lovran – 94 Falstaff-Punkte

3. Wine Vault im Hotel Monte Mulini, 52210 Rovinj – 93 Falstaff-Punkte

4. Restaurant 360 Degree, 20000 Dubrovnik – 93 Falstaff-Punkte

5. Martinis-Marchi, 21430 Grohote – 93 Falstaff-Punkte

6. Cap Aureo Signature Restaurant, 52210 Rovinj – 93 Falstaff-Punkte

4. Vapor, 20000 Dubrovnik – 93 Falstaff-Punkte

5. Damir & Ornella, 52466 Novigrad – 92 Falstaff-Punkte

Die fünf besten Restaurants in Slowenien

Auch in Slowenien findet sich der Vorjahressieger an der Spitze des Falstaff-Rankings: Im erstplatzierten „Hiša Franko“ (96 Falstaff-Punkte) zaubert Ana Roš Gänge voller Extravaganz – zu Recht, ist sie doch eine Meisterin der Aromen. Auch eine exzellente Weinbegleitung erwartet Gäste des Restaurants. Auf dem zweiten Platz rangiert das mit 95 Falstaff-Punkten bewertete „Hiša Denk“ in Zgornja Kungota. Hier werden Bodenständigkeit, Meeresaromen und kreative, – teils schräge – Einfälle vereint, inklusive modernster Architektur. Ebenfalls über den zweiten Platz freuen dürfen sich das in Horjul gelegene „Grič“ (95 Falstaff-Punkte) sowie das „Gostilna Pri Lojzetu, Dvorec Zemono“ in Vipava (95 Falstaff-Punkte).

Die besten Restaurants Sloweniens im Überblick

1. Hiša Franko, 5222 Kobarid – 96 Falstaff-Punkte

2. Hiša Denk, 2201 Zgornja Kungota – 95 Falstaff-Punkte

2. Gostilna Pri Lojzetu, Dvorec Zemono, 5271 Vipava – 95 Falstaff-Punkte

3. Grič, 1354 Horjul – 95 Falstaff-Punkte

4. Hiša Linhart, 4240 Radovljic – 94 Falstaff-Punkte

3. Dam Restaurant & Wine Bar, 5000 Nova Gorica – 94 Falstaff-Punkte

4. Restavracija JB, 1000 Ljubljana – 94 Falstaff-Punkte

5. Pavus – Grad Lasko, 3270 Laško – 94 Falstaff-Punkte

6. Restavracija Milka, 4280 Kranjska Gora – 94 Falstaff-Punkte

4. Restavracija Strelec, 1000 Ljubljana – 94 Falstaff-Punkte

5. Ošterija Debeluh, 8250 Brezice – 94 Falstaff-Punkte

5. Placito Risano, 6275 Črni Kal – 93 Falstaff-Punkte

6. Pen Klub Restavracija, 1000 Ljubljana – 93 Falstaff-Punkte

Der gesamte „Internationale Restaurantguide 2023: Kroatien und Slowenien“ von Falstaff findet sich auf falstaff.de.

Über Falstaff

Falstaff ist mit fast zwei Millionen Usern und Leserinnen das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum. Es erscheint in Deutschland, Österreich und der Schweiz jeweils mit einer mutierten Auflage. In sozialen Medien verzeichnet Falstaff über 200.000 Fans auf Facebook und rund 120.000 Follower auf Instagram. Das Magazin ist im Handel, an Flughäfen und Bahnhöfen, in vielen Vinotheken sowie in der Spitzengastronomie und -hotellerie erhältlich. Über den Onlineshop kann das Magazin zudem als ePaper bezogen werden. Weitere Informationen auf falstaff.com

+++ BILDMATERIAL +++

Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Weiteres Bild- und Informationsmaterial im Pressebereich auf leisurepr.de (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

achter-zens Public Relations

Antje Achter-Zens

Tel.: +49 176 32715248

antje@achter-zens.de

https://achter-zens.de

leisure communications

Helena Zacher

Tel.: +49 176 30427819

hzacher@leisurepr.de

http://www.leisurepr.de