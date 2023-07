Einladung zur PK am 13.7.: SC Sparkasse Imst 1933 startet mit Partner Sparkasse Imst in neue Saison

Pressetermin: SC Sparkasse Imst 1933 startet mit Partner Sparkasse Imst in eine spannende neue Saison

Mit Rang zwei im Endklassement des Oberen Playoffs der Regionalliga Tirol in der abgelaufenen Saison schaffte der SC Sparkasse Imst 1933 den Aufstieg in die Regionalliga West, Österreichs dritthöchster Spielklasse und qualifizierte sich wie 2022 für die Teilnahme am ÖFB-Cup. Um den eingeschlagenen Aufwärtstrend fortzuführen, zählt der Verein auf verlässliche Partner, wie die Sparkasse Imst.

Das regionale Bankinstitut unterstützt den SC Sparkasse Imst 1933 seit vielen Jahrzehnten als Sponsor. Erst vergangenes Jahr wurde der Vertrag zwischen den beiden Partnern um drei weitere Jahre verlängert. Im Rahmen der Pressekonferenz, zu der wir Sie herzlich einladen, erläutert der Vorstand der Sparkasse Imst die Vorteile dieser traditionsreichen Partnerschaft. Ebenso geben die Verantwortlichen des SC Imst einen Ausblick auf den unmittelbar bevorstehenden Saisonauftakt in der Regionalliga West sowie im ÖFB-Cup.

Was: Saisonauftakt SC Sparkasse Imst 1933 / Partnerschaft mit der Sparkasse Imst

Wann: Donnerstag, 13. Juli 2023, 11.30 Uhr

Wo: Hauptanstalt Sparkasse Imst, Konferenzraum 4. OG, Sparkassenplatz 1, 6460 Imst

Ihre Gesprächspartner:

Mario Kometer, Vorstand Sparkasse Imst

Manuel Westreicher, Obmann SC Sparkasse Imst 1933

Bernhard Lampl, Trainer SC Sparkasse Imst 1933

Martin Schneebauer / Franco Böhler, Sportliche Leitung SC Sparkasse Imst 1933

Aktuelle Spieler des SC Sparkasse Imst 1933

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter

Tel. +43 5412 66 712-24 oder info@agentur-polak.at

Rückfragen & Kontakt:

FÜR RÜCKFRAGEN

Sparkasse Imst AG

Marco Klingenschmid

Vertriebssteuerung/Marketing

Sparkassenplatz 1

A-6460 Imst

T +43 (0) 50100-77227

klingenschmidm@imst.sparkasse.at

www.sparkasse.at/imst





MEDIENKONTAKT

POLAK - Agentur für Kommunikation GmbH

Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Str. 12/9

A-6460 Imst

T +43 5412 67712

info@agentur-polak.at

www.agentur-polak.at