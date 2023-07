Ötztaler Radsportfest 2024 zum traditionellen Datum

43. Ötztaler Radmarathon startet am 1. September 2024

Zurück zum Ursprungstermin lautet die Devise beim Kultrennen Ötztaler Radmarathon. Um allen Sportler:innen genügend Zeit für Bewerbung, Planung und Training zu geben, verkünden die Organisator:innen das nächstjährige Veranstaltungsdatum bereits im Vorfeld des heurigen Events. Die 43. Auflage des Ötztaler Radmarathons mit Start und Ziel in Sölden wird am Sonntag, 1. September 2024, über die Bühne gehen.

Eine Distanz von 227 Kilometern, 5.500 Höhenmetern und vier Alpenpässe. Das sind die harten Fakten für knapp 4.000 Teilnehmer:innen aus aller Welt, die den Mythos Ötztaler in Angriff nehmen. Eine Abweichung 2023: der frühere Termin Anfang Juli. Für 2024 ist es den Verantwortlichen gelungen, das Großevent wieder am gewohnten Rennwochenende zum Saisonende ausrichten zu können. „Im Vorjahr haben wir einige Maßnahmen für einen besseren Verkehrsfluss insbesondere auf Südtiroler Seite ergriffen. Etwa in Form einer neuen Streckenführung in Sterzing. Dieses Engagement hat sich ausgezahlt. So sind wir mit unseren Partnern in Südtirol übereingekommen, den Ötztaler 2024 wieder am traditionellen Termin auszutragen", erklärt Dominic Kuen, OK-Chef beim Ötztaler Radmarathon.

Mehr Vorbereitungszeit

Durch die Austragung im Spätsommer profitieren die Teilnehmer:innen von einer längeren Trainingsphase und der Möglichkeit, wertvolle Höhenmeter auf den im Sommer geöffneten Alpenpässen wie dem Timmelsjoch zu sammeln. Speziell dem großen Feld an Amateuren, die sich ihren persönlichen „Traum" als Finisher erfüllen wollen, kommt dies zugute. Sie können die notwendigen Tausenden Trainingskilometer besser über die Outdoorsaison verteilen und im Vorfeld des härtesten aller Marathons auch Vorbereitungsrennen absolvieren.

Gemeinsam für den Ötztaler

Dem hohen Stellenwert der Veranstaltung in der Radsport-Szene ist man sich in Sölden bewusst. „Im Sinne unserer großartigen Community aus Sportler:innen, Fans und den vielen unverzichtbaren Freiwilligen engagieren wir uns für den Erfolg des Ötztaler Radmarathons. Dazu gehört auch, dass sich der Event stimmig weiterentwickelt", so OK-Chef Kuen. 2023 passiert dies durch Innovationen auf verschiedenen Ebenen. Beispiele dafür sind personalisierte Videos für alle Finisher, die ÖRM-App, der Einsatz von Mehrwegbechern oder Entertainment für die wartenden Fans durch das beliebte Ötztaler-Radmarathon-TV über XXL-Videoleinwände im Start-Zielbereich.

Weitere Infos und der Link zur 15-stündigen LIVE-SENDUNG am Renntag: www.oetztaler-radmarathon.com

