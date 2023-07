Leistbarer und nachhaltiger Wohnraum für Heiligenberg

Rhomberg Bau, Sohm Objektbau und TMG Immobilien errichten auf der „Aussichtsterrasse des Bodensees“ 40 Wohnungen in systematisierter Holzbauweise.

Heiligenberg/Lindau, 7. Juli 2023 – „In der Hohensteinstraße wird ein ansprechendes, familien- und altersgerechtes Wohnquartier für die Bevölkerung entstehen.“ Mit diesen Worten verkündete Heiligenbergs Bürgermeister Denis Lehmann das neuste Wohnbauprojekt in seiner Gemeinde. Der Lindauer Projektentwickler und Bauträger Rhomberg Bau wird mit dem Holzbauspezialisten Sohm Objektbau sowie der TMG Immobilien auf rund 3 800 m2 Grundfläche fünf Baukörper mit insgesamt 40 Wohneinheiten in innovativer und nachhaltiger Holzhybrid-Systembauweise errichten. Der Baustart ist für Herbst 2023 geplant. Das Besondere: Mindestens 28 Wohnungen, also 70 Prozent, werden nach dem Landeswohnraumförderprogramm Baden-Württemberg realisiert und so „dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum“ (Lehmann) schaffen.

Einen „Glücksfall“ nennt Lehmann das Projekt und seine Beteiligten: „Ein solches Vorhaben kann nur gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen. Die Gemeinde hat sich politisch klar positioniert und setzt mit Rhomberg Bau, Sohm sowie TMG auf die richtigen Partner.“ So habe die Rhomberg Bau Gruppe in ihrem Kernmarkt Vorarlberg bereits tausende Wohnungen für den geförderten Wohnungsmarkt gebaut. Sohm verfüge über die nötige Erfahrung und Kompetenz im Holzbau und TMG schließlich steuere das Förder-Know-how bei.

Die von den Unternehmen eigens für dieses Bauvorhaben gegründete „Wohnquartier Heiligenberg GmbH“ setzt neben der sozialen vor allem auf ökologische Nachhaltigkeit. „Die Wohnanlage wird bis auf die Tiefgarage und die Treppenhäuser komplett in Holz errichtet“, konkretisiert Joachim Nägele, Geschäftsführer der Lindauer Rhomberg Bau. Zum Einsatz kommen vorgefertigte Decken- und Fassadenelemente des Holzbauspezialisten Sohm Objektbau. „Neben den Vorteilen von Holz als nachwachsendem CO 2 -Speicher profitieren wir von allen Annehmlichkeiten, die die systematisierte Vorfertigung mit sich bringt“, erklärt Sohm-Geschäftsführer Christian Milz: „Die Elemente werden auf der Baustelle selbst nurmehr angeliefert und montiert. Das reduziert die Baudauer sowie die Belastung der Anrainer durch Lärm- und Schmutz ganz immens. Und es macht Bauen wieder sehr viel wirtschaftlicher.“

Pluspunkte bei Klima- und Umweltschutz sammeln die fünf baugleichen Häuser auch mit Lage und energetischer Ausstattung: „Für die Wohnanlage entsiegeln wir eine ehemalige Tankstelle und Automobilwerkstatt und verdichten so das bestehende Wohngebiet sinnvoll nach“, weiß Dr. Wolfgang-Sebastian Lieb, Geschäftsführer der TMG Immobilien GmbH. Bei der Energieversorgung wird auf fossile Energieträger vollständig verzichtet. Die Wärmegewinnung erfolgt stattdessen über Luft-Wärmepumpen in Kombination mit Photovoltaik auf den Dächern. Der Gebäudekomplex erfüllt den KfW-55-Standard. Nach Plänen des Ravensburger Architekturbüros Holzner werden fünf Baukörper mit je zwei Voll- und einem Staffelgeschoss errichtet, in denen 40 Wohnungen von zwei bis vier Zimmern und Größen von 47 bis rund 95 m2 untergebracht sind. Insgesamt beträgt die Wohnfläche zirka 3 000 m2.

Fact Box Hohensteinstraße 24/Friedrichstraße, Heiligenberg

Bauherr: Wohnquartier Heiligenberg GmbH (Rhomberg Bau GmbH, Lindau, Sohm Objektbau GmbH, Alberschwende (A), TMG Immobilen GmbH (Altheim)

Architekt: Holzner Architekten, Ravensburg

Grundstücksgröße: ca. 3 800 m2

Anzahl Gebäude: 5

Etagen: je 3 (2 Voll-, 1 Staffelgeschoss)

Anzahl Wohnungen: 40 (8 pro Gebäude)

Wohnungsgrößen: 2 bis 4 Zimmer, ca. 47 m2 bis ca. 95 m2

Wohnnutzfläche: ca. 3 000 m2

Bauzeit: vorr. Herbst 2023 bis Sommer 2025

Besonderheiten: nachhaltiger Holzhybrid-Systembau (außer TG und Treppenhäuser), Verzicht auf fossile Energieträger, 70 % geförderter Wohnraum

Über Rhomberg Bau

Die Rhomberg Bau GmbH, Lindau, ist vornehmlich in den Geschäftsbereichen Immobilienentwicklung und Bauträgergeschäft tätig. Als Teil der Rhomberg Bau Gruppe mit Sitz im benachbarten Vorarlberg bietet das Unternehmen als Komplettanbieter aber auch Lösungen und Leistungen für alle Phasen im Lebenszyklus von öffentlichen und privaten Gebäuden an. Dieser ganzheitliche Zugang stellt nicht nur eine Optimierung von Kundennutzen und Lebenszykluskosten sicher, sondern ermöglicht auch die Realisierung von Projekten, die die Kriterien der Nachhaltigkeit umfassend erfüllen.

Über Sohm Objektbau GmbH

Sohm Objektbau mit Sitz in Alberschwende, Vorarlberg, hat sich auf die Errichtung und den Vertrieb von Schlüsselfertigbauten sowie von Bauträgerprojekten spezialisiert. Damit ermöglicht sie es ihrem Mutterunternehmen Sohm HolzBautechnik GmbH, hochwertigen Holzbau in einem Gesamtleistungspaket schlüsselfertig anzubieten. Mit dem eigens entwickelten DiagonalDübelholz® hat Sohm ein Produkt geschaffen, das die gesunde und ökologische Bauweise dank des natürlichen Baumaterials Holz perfekt mit hochwertiger Optik und einem hohen Wohnkomfort vereint.

Derzeit beschäftigt das Unternehmen insgesamt 95 Mitarbeitende, darunter elf Zimmererlehrlinge, und hat Standorte in Alberschwende (Vorarlberg), Widnau (Schweiz) und Bellenberg (Deutschland).

Über TMG Immobilien GmbH

Die TMG Immobilien GmbH, mit Sitz in Altheim, steht für eine nachhaltige und kosteneffiziente Umsetzung von Bauvorhaben. Spezialisiert auf bezahlbaren Wohnbau, fungiert die TMG Immobilien GmbH als Baubetreuer und gewährleistet damit eine reibungslose Implementierung der Projekte.

