Pfeifer schließt sich der Koalition für Holzbau an

Pfeifer ist Partner der „Koalition für Holzbau“

Die Initiative für nachhaltiges Bauen mit Holz versteht sich als Wissensgeber für die Immobilienbranche und den politischen Diskurs. Erklärtes Ziel: Holzbauten flächendeckend zur ersten Wahl bei Bauprojekten aller Art zu machen. Mit Pfeifer stellt sich nun auch die drittgrößte Holzindustrie Europas hinter das Anliegen.

Das Experten-Netzwerk aus verschiedenen Bereichen und die professionelle Kommunikation der „Koalition für Holzbau“ tragen dazu bei, dass die Vorteile des Holzbaus, vor allem in Hinblick auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz, in der breiten Öffentlichkeit und bei Entscheidungsträgern ankommen und der Holzbau auch politisch den gebührenden Stellenwert erhält. Dabei widmet sich die 2021 gegründete „Koalition für Holzbau“ unter anderem den baugesetzlichen Rahmenbedingungen und dem Fördersystem auf Bundes- und Landesebene.

Gemeinsam in die Klimaoffensive

Seit kurzem firmiert das Holzunternehmen Pfeifer als Partner und Teil des Netzwerkes der „Koalition für Holzbau“. Claus Greber, Verantwortlicher für Holzbauprodukte in der Pfeifer Group, freut sich über den Schritt: „Als Partner profitieren wir von innovativen Lösungsansätzen und Wissensaustausch und übernehmen gleichzeitig Verantwortung. Gemeinsam bilden wir eine starke Stimme für die Holzbauweise als wichtigen Teil der Klimawende und setzen uns für deren flächendeckende Umsetzung ein.“

Leidenschaft für den Holzbau

Seit Inbetriebnahme des CLT-Werks in Schlitz im Herbst 2019 agiert Pfeifer als Komplettanbieter im Bereich der konstruktiven Holzbaustoffe. Parallel zur Produktion nach modernsten Standards engagiert sich das Unternehmen federführend für Bewusstseinsbildung und Informationsvermittlung rund um das Thema Holzbau, um der ökologischen Bauweise noch mehr Rückenwind zu verleihen. Zum Beispiel mithilfe von Whitepapers, Online-Talks, einer eigenen Holzbau-App und eines Experten-Vodcasts für alle Kund:innen und Interessierte.

Zur Pfeifer Group

Die österreichische Pfeifer Holding GmbH wurde 1948 gegründet und wird heute in dritter Generation familiengeführt. Sie beschäftigt 2.600 Mitarbeiter:innen an 13 Standorten in Österreich, Deutschland, Tschechien und Finnland. Der Firmensitz befindet sich in Imst (Tirol/Österreich). In den vollintegrierten Sägewerken der Gruppe werden jährlich rund 5,4 Mio. Festmeter Holz eingeschnitten und entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu Schnittholz und Hobelware, Betonschalungsplatten, Schalungsträgern, Brettsperrholz (CLT), Brettschichtholz, verleimten Massivholzplatten sowie Palettenklötzen, Briketts, Pellets und Biostrom verarbeitet.

