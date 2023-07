KI gemacht in und für Europa

P R E S S E I N F O KI gemacht in und für Europa msg und Aleph Alpha entwickelten Alternative für amerikanische KI nach europäischen Grundsätzen

Wien, 06.07.2023: ChatGPT und Co. ziehen die Blicke der KI-Interessenten gerade auf sich. Doch der Einsatz der US-amerikanischen KI-Technologie gibt europäischen Unternehmen zu denken. Gemeinsam mit dem deutschen Start-up Aleph Alpha, brachte msg eine Alternative auf den Markt. msg begleitet mit dem klar definierten Prüf-Vorgehen „Verlässliche KI“ geplante oder bereits umgesetzte KI-Projekte auf dem Weg hin zu Konformität mit diesen Regularien und Normen.

Neben der Google-Tochter DeepMind ist Aleph Alpha das einzige KI-Forschungs- und Anwendungsunternehmen in Europa, das bei der Entwicklung großer Sprachmodelle mit den innovativsten Teams der USA auf Augenhöhe agiert. Seitens msg arbeitet man in diesem Fall mit einem Prüfverfahren, welches schon bei Kundenprojekten im Einsatz ist. „Verlässliche KI“ und „KI made in Europe“ bilden zugleich wichtige Eckpfeiler der KI-Strategie von msg. Zusammen mit Aleph Alpha und ihrem KI-Sprachmodell Luminous, welches nachvollziehbare KI maßgeblich unterstützt, wird somit die Grundlage für KI-Lösungen geschaffen, welche die kommenden EU-Vorgaben im AI Act erfüllen können. Das Prüfverfahren umfasst sechs Dimensionen: Vorurteilsfreiheit, Autonomie, Transparenz Robustheit, Sicherheit in der Anwendung und Datenschutz und unterstützt damit die Prinzipien des digitalen Humanismus. „Die Entwicklung europäischer generativer KI-Modelle ist ein Grundpfeiler der digitalen Souveränität Europas. msg sieht die Prinzipien des digitalen Humanismus als eine wesentliche Grundlage, um gerade in der KI-Welt einen europäischen Weg einzuschlagen, der uns auch wettbewerbsfähig macht. Diese Ziele können unsere Kunden mit uns und unserer Partnerschaft mit einem der wichtigsten Unternehmen im Bereich der generativen KI, Aleph Alpha, erreichen“, betont msg Plaut Vorstand Dr. Georg Krause.

Rechtlicher Rahmen für verlässliche KI

KI-Projekte unterliegen einem stetig wachsenden Anforderungsdruck seitens der EU und des Bundes. Um sicherzustellen, dass diese Vorschriften und Normen eingehalten werden, ist ein Prüf-Verfahren notwendig, dass auf der praktischen Ebene die Konformität zu den eher abstrakten Anforderungen prüft. Eher früher als später sieht man bei msg hier den Fall eintreten, dass diese Audits bei KI-Projekten zur Pflicht werden. Dank der intensiven Zusammenarbeit mit Aleph Alpha, können Kunden-Projekte in all diesen Anforderungen unterstützt werden.

Über msg Plaut:

Die msg Plaut Gruppe ist einer der führenden IT-Dienstleister in Österreich sowie Südost- und Ost-Europa. Mit Sitz in Wien und rund 750 Mitarbeitenden zeichnet sich das Unternehmen besonders durch seine Eigentümerführung aus. Der spezielle Beratungsansatz folgt den Prinzipien des Digitalen Humanismus und stellt den Menschen ins Zentrum aller IT-Projekte.

In Österreich beschäftigt die msg Plaut Gruppe 200 hochqualifizierte Fachkräfte an drei Standorten und betreut dabei Kunden aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen, darunter Automotive, Banking & Insurance, Logistik, die produzierende Industrie oder der öffentliche Dienst. Mit einer breiten Palette an eigenentwickelten und Standardprodukten bietet das Unternehmen intelligente IT- und Branchenlösungen, die betriebswirtschaftliche und strategische Beratung mit zukunftsorientierten, nachhaltig wertschöpfenden IT-Lösungen verbinden.

Insbesondere in SAP- und Microsoft-Umgebungen hat sich msg Plaut einen Namen als echter Lösungsexperte in der Branche erarbeitet. Ob Innovationsmanagement oder Safety & Security, ob klassisches Projektmanagement oder individuelle Software-Entwicklung, ob Requirements Engineering, Test- und Quality-Management, Application Management oder Cloud Transformation, digitale Plattformen und Business Intelligence – als Teil der unabhängigen, internationalen msg Gruppe mit 10.000 Spezialisten in 35 Ländern ist msg Plaut ein bedeutender Partner für nationale und internationale Unternehmen, die in der rasant fortschreitenden digitalen Welt auch in ethischer Hinsicht erfolgreich bestehen wollen.

