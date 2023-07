„Shop the Look“ mit DEPOT – Dekorieren leicht gemacht

Locker, leicht und liebevoll: Der DIY-Sommer-Style

Niedernberg, 6. Juli 2023 – Österreich ist und bleibt Deko-Land. Für all jene, die jetzt ihrem Zuhause einen sommerlichen Frischekick schenken möchten, liefert der führende Deko- und Einrichtungsspezialist DEPOT passende Anregungen. Mit nur wenigen Handgriffen und Produkten lassen sich Freunde und Familie zum Staunen bringen: DIY mit DEPOT. Einfach nachzumachen – und garantiert mit „Oh-das-hast-du-selbst-gemacht!“-Effekt.

Magisch maritim. Ein Tag am Meer. In den eigenen vier Wänden. Und das wochenlang, einen ganzen Sommer hindurch. Der maritime Look zieht ein. In den Mittelpunkt rücken verschiedene Glasvasen und Karaffen, die auch mit ihren „inneren Werten“ überzeugen können: kleinen Grasbüscheln und verspielten Deko-Muscheln. Accessoires wie Bänder, ob mit Fransen, aus Samt oder Bast, unterstreichen den natürlichen Look. Mit der leicht zu handhabenden Heißklebepistole lassen sich einzelne It-Pieces leicht anbringen – fertig ist die locker-leichte Sommer-Kreation.

Zeitlos floral. Ihre Form und ihr Design? Außergewöhnlich, extravagant, einfach zeitlos modern. Dank ihrer transparenten Erscheinung ist die Vase „Olivia“ eine Hauptdarstellerin ganz ohne Geheimnisse. Wie gemacht für den floralen Strauß, der jeden Raum zum Blühen bringt – in Kombination mit unvergesslichen Momenten, die beispielsweise die Duftkerze „Home“ beschert. Angerichtet auf dem kleinen Beistelltisch, dem große Aufmerksamkeit gewiss ist.

Natürlich glamourös. Man nehme Pampasgras in Weiß und Naturtönen. Dazu ein Palmblatt im glanzvollen Goldton, stimmig abgerundet durch hellen Eukalyptus. Es ist das Rezept für das Oho-Boho-Arrangement von DEPOT. Weitere Zutaten für den natürlich glamourösen Sommer-Look sind die aus 100 Prozent Dolomit handgefertigte Vase „Hole“ – komplettiert durch ein rundes Tischset im sanften Beige-Ton aus Naturfaser.

Auf der Suche nach weiteren DIY-Inspirationen? Sie sind nur einen einzigen Klick entfernt: Shop the Look - Traumhafte Kreationen bei DEPOT. Woche für Woche warten dort neue Ideen zum Selbermachen.

Und mit etwas Glück heißt es in diesem Sommer: Jetzt geht ein Wunsch in Erfüllung. DEPOT verlost dafür acht 500-Euro-Gutscheine, 15 weitere 250-Euro-Gutscheine sowie 30 Gutscheine im Wert von je 100 Euro. Weitere Informationen zum großen DEPOT-Sommergewinnspiel unter: www.gewinnspiel.depot-online.com

Über DEPOT

Die Gries Deco Company, mit den starken Marken DEPOT, ipuro und ROOMS by DEPOT, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

