Binder Grösswang berät ORLEN S.A. beim Erwerb des Tankstellennetzwerks Turmöl

Binder Grösswang berät den polnischen Energiekonzern ORLEN S.A. beim Erwerb des Tankstellennetzwerks Turmöl.

Binder Grösswang beriet ORLEN S.A., ein an der Warschauer Börse notiertes, führendes Energieunternehmen in Mittelosteuropa, bei der Übernahme von 100% der Anteile an der Doppler Energie GmbH, welche den größten privaten Tankstellendiskonter in Österreich unter den Markennamen „Turmöl“, „Turmöl-Quick" und „Turmstrom“ betreibt, von der Doppler Beteiligungs GmbH. Im Rahmen der Transaktion erwirbt ORLEN S.A. ein Tankstellennetzwerk von 266 Turmöl-Tankstellen mit Sitz in ganz Österreich.

Das Signing der Transaktion fand am 04.07.2023 statt. Der Abschluss der Transaktion steht unter Vorbehalt üblicher regulatorischer Bedingungen und wird um den Jahreswechsel 2023/2024 erwartet.

Das Team von Binder Grösswang stand unter der Leitung von M&A-Partner Thomas Schirmer und M&A-Senior Associate Felix Fuith und umfasste weiters Markus Uitz, Alexander Kramer, Lisa Jost (alle Real Estate), Roswitha Seekirchner, Florian Höllebauer, Christopher Marchel (alle Corporate/M&A), Emanuel Welten, David Rötzer, Constantin Foissner (alle Finance), Ivo Rungg, Hellmut Buchroithner, Florian Defrancesco, Philipp Jaud (alle Commercial/IP/Data Protection), Horst Lukanec, Johannes Bammer, Magdalena Schachinger (alle Employment), Johannes Barbist, Stefan Frank, Anian Gruber, Raphael Dorda (alle Regulatory), Christian Klausegger, Dario Schmelz (alle Insurance), Adrian Zwettler (Litigation), sowie Christine Dietz, Christoph Raab und Stefanie Syrch (Wettbewerbsrecht).

Als Finanz- und Steuerberater für ORLEN S.A. agierte BDO (Marcus Bartl, Vanessa Bussmann, Tobias Hauer); Oberhammer Rechtsanwälte (Christian Pindeus und Martin Zikeli) agierte als rechtlicher Berater der Doppler Gruppe.

ORLEN S.A. ist mit einem Jahresumsatz von 29 Milliarden Euro das größte mittelosteuropäische Unternehmen und betreibt insgesamt rund 3.000 Tankstellen in Polen, Tschechien, Slowakei, Deutschland und Litauen. Der Schwerpunkt liegt im Bereich der Energieindustrie.

Die Transaktion ist ein Teil der 2030-Strategie von ORLEN und ermöglicht dem Unternehmen die Erschließung neuer Marktsegmente.

Die Doppler Energie GmbH ist ein Unternehmen der Doppler Gruppe und ist der größte unabhängige und private Tankstellenbetreiber Österreichs. Die Firmengeschichte reicht bis in das Jahr 1932 zurück, in dem die Doppler Mineralöle in Wels gegründet wurden. Bis dato betreibt das Unternehmen Österreichs größten, privaten Tankstellendiskonter mit über 200 Tankstellen unter den Marken „Turmöl“‚ „Turmöl Quick“ und „Turmstrom“.

Über Binder Grösswang

Binder Grösswang berät seit mehr als 60 Jahren als eine der führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien mit stark internationaler Ausrichtung zu allen Fragen des Wirtschaftsrechts. Die Kanzlei beschäftigt an den Standorten in Wien und Innsbruck über 185 Mitarbeiter*innen und betreut namhafte nationale wie auch internationale Unternehmen aller Branchen.

Internationale Fachverlage wie Juve, Chambers, the Legal500 und IFLR 1000, zeichnen alle Fachbereiche von Binder Grösswang regelmäßig mit Spitzenbewertungen aus. Dazu zählen auch internationale Preise wie der Chambers Europe Austrian Law Firm of the Year Award und der IFLR European Law Firm of the Year Award.

Rückfragen & Kontakt:

Petra Hinterberger

BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH

Head of Corporate Communications and Business Development

Telefon: +43 1 534 80 - 669

E-mail: hinterberger@bindergroesswang.at

Website: https://www.bindergroesswang.at/presse