Sparkassen-Award: Rang zwei für Imst im Österreich-Ranking

Award-Verleihung zeigt starkes Fundament der Sparkasse Imst

Beim Sparkassen-Award erreichte die Sparkasse Imst Platz zwei im Österreich-Ranking und zum zehnten Mal in Serie den Ranggruppen-Sieg. Diese Auszeichnung unterstreicht die hohe Kundenorientierung, den nachhaltigen Regionalitätsgedanken sowie die Stabilität der Sparkasse Imst.

Alljährlich werden die begehrten Trophäen unter allen selbständigen Sparkassen Österreichs vergeben. Die Auszeichnung erhalten jene Institute, die mit hoher Kundenzufriedenheit, positiver Entwicklung im Privat- und Kommerzkundengeschäft und erstklassigen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen punkten. Im für die Prämierung maßgeblichen Geschäftsjahr 2022 siegte die Sparkasse Kufstein vor der Sparkasse Imst. Damit führen die östlichste und westlichste Sparkasse Tirols das Ranking aller 47 Sparkassen in Österreich an.

Kontinuität an der Spitze

Das Oberländer Bankinstitut gewann zudem zum zehnten Mal in Serie in der eigenen Ranggruppe mit Sparkassen, welche ähnliche Kennzahlen und Kundengrößen aufweisen. Die Ergebnisse zeugen von beachtlicher Beständigkeit. „Die Leidenschaft und Begeisterung unserer bestens ausgebildeten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglichen derartige Erfolge“, unterstreicht Vorstand Mario Kometer. Sein Vorstandskollege Markus Scheiring sieht es ähnlich: „Die Auszeichnungen über mehr als ein Jahrzehnt sind ein wohlverdientes Kompliment für unsere Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer und gleichzeitig eine Bestätigung unserer Bemühungen um die Menschen im Tiroler Oberland.“

Partnerschaft auf Augenhöhe

Die Würdigung als eine der Top-Sparkassen in Österreich beruht auch auf dem hervorragenden Abschneiden in Sachen Kundenzufriedenheit. „Wir kennen aus der Praxis viele treue und sehr zufriedene Kunden, die uns gerne weiterempfehlen. Der Zufriedenheitsindex spiegelt genau das wider: Dieser liegt sowohl über dem Tiroler Branchenschnitt, als auch deutlich über dem Durchschnitt im Sparkassensektor“, so die beiden Vorstände. „Wir pflegen mit unseren Kundinnen und Kunden eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Uns verbindet vor allem gegenseitiges Vertrauen“, bekräftigt Mario Kometer.

Stabilität und Sicherheit

Der aktuelle Rang 2 für das Geschäftsjahr 2022 bedeutet, dass die Imster seit 2013 immer unter den besten zehn Sparkassen von Österreich lagen, bis auf einen siebten Platz 2018 sogar stets unter den Top 5. Markus Scheiring: „Die Ergebnisse der vergangenen Jahre und unsere Entwicklung bilden ein starkes Fundament, das uns Stabilität und Sicherheit gibt und auf das sich die Menschen im Tiroler Oberland verlassen können. Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist der Award Antrieb und Motivation weiterhin im Sinne unserer Kundinnen und Kunden ihr Bestes zu geben.“

