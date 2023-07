Pressemitteilung: Frisch eröffnet - Neue Lidl Filiale in Linz

Sehr geehrte Damen und Herren, hier finden Sie die aktuelle Pressemitteilung von Lidl Österreich: Frisch eröffnet: Neue Lidl Filiale in Linz Am 1. Juli fand die feierliche Eröffnung der neuen Lidl Filiale am Schillerplatz 1 in Linz statt. Das Besondere: Das Gebäude war früher eines der größten und bekanntesten Linzer Kinos. Bei der Eröffnung kam auch der gute Zweck nicht zu kurz: Im Rahmen der Neueröffnung wurde ein Gutschein im Wert von 1.000 Euro an das Kinderschutzzentrum Linz übergeben.

Lidl Österreich setzt bei der Filiale am Schillerplatz auf eine neues Shop Design. Auf die Kund:innen wartet ein frisches Sortiment mit über 2.100 dauerhaft erhältlichen Artikeln. Damit ist die Filiale ein One-Stop-Shop und eine Haupteinkaufsstätte für den täglichen und wöchentlichen Familieneinkauf. Ergänzt wird das Sortiment durch saisonal wechselnde Zusatz-Angebote. Fast 1,2 Millionen Euro at Lidl Österreich in den neuen Standort investiert.

Bei der Eröffnungsfeier vorigen Samstag wartete nicht nur ein buntes Familienprogramm auf die Kund:innen. Auch der soziale Aspekt kam nicht zu kurz: Lidl Österreich arbeitet bereits seit mehreren Jahren intensiv mit sozialen Einrichtungen wie beispielsweise der Caritas oder Soma- und Vinzimärkten zusammen. Im Rahmen der Neueröffnung wurde auch ein Gutschein im Wert von 1.000 Euro an das Kinderschutzzentrum Linz übergeben. Auch der Erlös des Würstelstandes bei der Eröffnung wird zu 100 % gespendet. „Das Kinderschutzzentrum Linz bedankt sich bei Lidl Österreich für die Spende in der Höhe von über € 1.000,-. Wir verwenden die Spende in erster Linie zur Finanzierung von Materialien für die Kinderpsychotherapie, sowie für zusätzliche Psychotherapie- und Beratungsstunden, um Wartezeiten für Betroffene zu verkürzen“, so Carmen Aichern, Kinderschutzzentrum Linz.

Frische und Vielfalt aus Österreich

Lidl Österreich legt höchsten Wert auf Frische, Qualität und Herkunft. Auch in der Filiale am Schillerplatz gibt es viel Österreich zum günstigsten Lidl Preis – wie die heimischen Qualitäts-Eigenmarken „Alpengut" und „Wiesentaler" oder die mehrfach ausgezeichnete, österreichische Bio-Marke „Ein gutes Stück Heimat“. In den Alpengut-Produkten steckt nur beste Milch von heimischen Molkereien – natürlich 100 % AMA-zertifiziert und mit 100 % gentechnikfreier Milch hergestellt. Ein Großteil des dauerhaft erhältlichen Frischfleisch-Sortiments bei Schwein, Rind und Hendl ist AMA-zertifiziert. Insgesamt stehen den Kund:innen über 80 Fleisch- und Fisch-Produkte zur Auswahl. Im Backshop wird mehrmals täglich frisches Brot und Gebäck angeboten. Die Kund:innen können aus rund 50 verschiedenen, zum Großteil österreichischen, ofenfrischen Artikeln wählen.

Hinter den Eigenmarken von Lidl Österreich stehen namhafte österreichische Lieferanten und Erzeuger. Heute kommt über die Hälfte der verkauften Lebensmittel in den Filialen von heimischen Lieferanten. Neben dem Standard-Sortiment gibt es wie gewohnt wöchentliche Aktionen in Top-Qualität – natürlich garantiert zum Lidl Preis.

Gelebte Nachhaltigkeit

Umweltschutz, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit – auch dafür steht die Filiale in Linz. Der Standort wird ausschließlich mit CO 2 -neutralem Grünstrom versorgt – genauso wie die drei Logistikzentren und die Salzburger Zentrale. Bereits seit vielen Jahren beheizt Lidl Österreich seine Filialen mit ressourcenschonender Wärmepumpentechnologie. In den neuen Filialen werden natürliche Kältemittel und Anlagen zur Wärmerückgewinnung eingesetzt. Fast alle Standorte kommen dadurch ohne fossile Energieträger aus.

Auch beim Umgang mit Lebensmitteln übernimmt Lidl Österreich Verantwortung: Fast alle Filialen in Österreich haben eine Kooperation mit einer oder mehreren sozialen Einrichtungen, die nicht verkäufliche Lebensmittel regelmäßig abholen. Im Rahmen der konzernweiten Plastikreduktionsstrategie verfolgt Lidl Österreich einen klaren Ansatz: Vermeiden, reduzieren, wiederverwenden. Alle Maßnahmen und Infos zum nachhaltigen Engagement finden Sie online unter www.aufdemwegnachmorgen.at

Schillerplatz 1 / 4020 Linz

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 07:40 – 20:00, Sa. 07:40 – 18:00

