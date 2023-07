Das war ARTmosFLAIR Linzer Gasse

Erstmals ging ARTmosFLAIR Linzer Gasse am 30. Juni und 1. Juli 2023 über die Bühne.

Zum ersten Mal ging das neue Stadtviertelfest in der rechten Altstadt am 30. Juni und 1. Juli 2023 über die Bühne.

ARTmosFLAIR eröffnete den Altstadtsommer mit einer eindrucksvollen Premiere bei angenehmen sommerlichen Temperaturen. Am 30. Juni und 1. Juli 2023 kamen zahlreiche Einheimische und Stadtbesucher:innen in die rechte Altstadt, um auf den Plätzen und Gassen rund um die Linzer Gasse ein abwechslungsreiches und vielfältiges Musik- und Performanceangebot zu genießen. Live-Musik, Tanz- und Artist:innengruppen, Spiel- und Abenteuerangebote sowie das Open-Air Sommerkino am Platzl sorgten für beste Unterhaltung und fröhliche Stimmung beim Publikum. Das rechte Altstadtviertel um die Linzer Gasse präsentierte sich als lebendiger Erlebnisort für Jung & Alt. Die künstlerische Belebung wirkte sich auch positiv auf die verschiedenen Branchen wie Handel, Dienstleistung und Gastronomie aus.

