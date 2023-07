HALWINA HIDEAWAY - ZEIT FÜR ENTSPANNUNG UND WOHLBEFINDEN IM BREGENZERWALD

Erholung und Leichtigkeit im Sehnsuchtsort Sibratsgfäll

Umgeben von Bergen, Wiesen, Mooren und Bächen, auf 1000 Metern Seehöhe, liegt das HALWINA Hideaway am Ortsrand von Sibratsgfäll. Die Besitzer Edith und Peter Seppele haben den 300 Jahre alten Bauernhof in natürlicher Atmosphäre mithilfe der geschätzten Bregenzerwälder Architektur und echtem Handwerk neu errichtet. Das traditionell in modernem Stil errichtete Haus ist eine Hommage an die Großeltern der Gastgeberin, das sich in der Bodenständigkeit und Freiheit des ursprünglichen Bauernlebens zeigt.

Die Philosophie des Hauses „Zeitlos sein“ zeigt sich beim Bau des HALWINA, wo besonderes Augenmerk auf die Verwendung heimischer Materialien, wie ungeöltes und unbehandeltes Holz gelegt wurde. Der achtsame Umgang mit Möbel und Materialien spiegelt sich im gesamten Haus wieder. Ob als Familie, Gruppe oder Pärchen - das HALWINA Hideaway bietet durch seinen entspannten Charakter ausreichend Platz für Individualisten und Naturliebhaber. Das geräumige und hochwertig ausgestattete Apartment „Alwin“, das Platz für 4-5 Personen bietet, sticht durch aromatische Holz-Täferungen, naturbelassene Textilien, einen fantastischen Ausblick in die Vorarlberger Bergwelt und direktem Wald- und Wiesenzugang hervor. Im heimeligen Apartment „Hanna“ sorgen ein Kachelofen, 3 Schlafzimmer, eine weitläufige Küche und moderner Sauna- und Fitnessraum dafür, dass man sich wie Zuhause fühlt. Nachhaltigkeit zeigt sich in der Energieversorgung im HALWINA, die über eine Photovoltaik-Anlage erfolgt. Zudem steht eine kostenlos nutzbare E-Auto-Ladestation zur Verfügung.

Mountainbike-, Gravelbike- und Rennradfahrer finden im Sommer perfekte Bedingungen für eine sportliche Auszeit. Die 2-stündige Rohrmoos-Tour ist sowohl bei Familien, als auch bei Sporthungrigen sehr beliebt. Bei der Georunde Rindberg lassen 13 Stationen die unglaubliche Macht der Naturgewalten erkennen, wie das durch einen Hangrutsch schief stehende „Felbers Haus“ zeigt. Besonders bekannt ist der Bregenzerwald für seine Mischung aus Kultur, Kulinarik, Natur, Architektur und herzlicher Gastfreundschaft. Sabine Eberle, die gute Seele des Hauses, sorgt im HALWINA für ein kulinarisches Frühstücksservice und bietet bei Bedarf auch erstklassige Back - und Kochkurse an. Während im Gasthof Hirschen gut bürgerliche Kost den Gaumen erfreut, reihen sich in Hittisau und Krumbach renommierte und in zahlreichen Gastro-Führern hochgelobte Restaurants wie das Schiffle, Krone, Adler, Schulhus sowie der Wälderhof in Lingenau aneinander. Der Besuch der Bregenzer Seefestspiele, das Frauenmuseum und das Vorarlberg Museum zeigen, dass Kultur und Kulinarik Hand in Hand gehen. Ob Schubertiade in Schwarzenberg, Haubenküche in Hittisau oder echte Handwerkskunst im Werkraum Bregenzerwald – die Region steht für eine einzigartige Kombination aus Innovation und Tradition.

Ruhevolle Auszeit, schlichte Ästhetik und traditionelles Handwerk im HALWINA Hideaway, ein Kraftort der Ausgewogenheit erwartet Sie!

Alle weiteren Infos unter www.halwina.at

