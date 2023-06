KORREKTUR: GOLDBECK RHOMBERG erwirtschaftet erneut Rekordumsatz

In die nachstehende Presseaussendung hat sich ein Fehler eingeschlichen. Bitte verwenden Sie die folgende Bildunterschrift:

Goldbeck Rhomberg realisiert für Garbe Industrial Real Estate GmbH eine Forschungs- und Produktionshalle mit einer Gesamtfläche von 20.000 Quadratmetern. ©GOLDBECK RHOMBERG GmbH

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten!

M E D I E N I N F O R M A T I O N



GOLDBECK RHOMBERG erwirtschaftet erneut Rekordumsatz

Das Bauunternehmen setzt seinen stabilen Wachstumskurs fort: Mit einem Umsatz von 330 Millionen Euro schließt GOLDBECK RHOMBERG erneut das erfolgreichste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte ab.



Wolfurt, 30. Juni 2023 – Das Bauunternehmen mit Hauptsitz in Wolfurt gibt seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022/23 bekannt. Trotz weiterhin volatiler Rohstoff- und Energiekosten erwirtschaftete das Unternehmen vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 einen Umsatz von 330 Millionen Euro. Auch der Auftragseingang steigerte sich auf 353 Millionen Euro.

Mit Begeisterung blickt Georg Vallaster, Geschäftsführer von GOLDBECK RHOMBERG, auf den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte: Für den Projektentwickler DLH realisiert das Unternehmen bis Ende 2024 in Ebergassing, südöstlich von Wien, einen Logistikcampus mit 75 200 Quadratmetern Hallenfläche sowie 6 200 Quadratmetern Bürofläche. „Die flexiblen Nutzungsmöglichkeiten, ein zusätzliches Mezzaninlager und attraktiv gestaltete Büroräume bieten alle Voraussetzungen für optimale Logistiklösungen“, so Vallaster. Das Projekt wird von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit Gold ausgezeichnet.

„Den steigenden Bedarf an nachhaltigen Gebäuden decken wir dank unserer ressourcenschonenden und energieeffizienten Systembauweise ab“, sagt Vallaster. Besonders deutlich wird das beim neuen Firmensitz für das Dentaltechnologie-Unternehmen Amann Girrbach. GOLDBECK RHOMBERG realisiert den Neubau in nur 15 Monaten Bauzeit bis Ende 2023 und besonders nachhaltig. Das Gebäude wird mit einer der größten Photovoltaik-Anlagen Vorarlbergs ausgestattet sein, die eine Leistung von bis zu 1,15 Megawatt peak erbringt. „Für die Heizung des Gebäudes greifen wir auf die Wärme der Sinteröfen zurück und die Wärmepumpen funktionieren mit Grundwassernutzung. Das geplante Gründach wird zudem die Biodiversität fördern“, erläutert Georg Vallaster die baulichen und technischen Gegebenheiten.

„Unser Ziel ist es, ‚best in class‘ in Sachen Nachhaltigkeit zu werden“, sagt Vallaster. „Das bedeutet viel Verantwortung – und viel zu tun in unserer Branche.“ Ein wichtiger Schritt: GOLDBECK RHOMBERG wird die Anforderungen der EU-Taxonomie auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft in der EU bei allen Projekten umsetzen. Projekte sind taxonomiekonform, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele der Taxonomie leisten, keine wesentliche Beeinträchtigung aller verbleibenden Umweltziele verursachen und soziale Mindeststandards durch das Unternehmen eingehalten werden. „Wir stehen unseren Kunden auf dem Weg zu ihrem nachhaltigen, taxonomiekonformen Bauprojekt von Anfang an beratend zur Seite“, betont Vallaster.

Nicht nur im Kundenauftrag entstehen neue zukunftsweisende räumliche Kapazitäten, auch GOLDBECK RHOMBERG selbst vergrößerte sich: Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit April 2023 ist das Unternehmen zudem mit einer Geschäftsstelle in Luzern vertreten.

Fact Box Bilanz 2022/2023

Umsatz 2022/2023: 330 Mio. € (+ 7,5 %)

Anzahl Mitarbeitende 2021/2022: 250

Hauptsitz: Wolfurt

Anzahl Standorte: 9 (Wolfurt, Wien, Linz, Graz, Salzburg, St. Gallen, Ruggell, Tirol, Luzern)

Geschäftsführer: Georg Vallaster, Kurt Mayer, Michael Schmid



ÜBER GOLDBECK RHOMBERG

GOLDBECK RHOMBERG agiert als Spezialist für ökonomische, schnelle und flexible Lösungen im Industrie- und Gewerbebau. Das 2001 gegründete Unternehmen ist als General- und Totalunternehmer einer der Marktführer für die Produkte Bürogebäude und Hallen in Österreich und der Schweiz. Im Bereich Parkhäuser ist GOLDBECK RHOMBERG in den genannten Ländern sogar klarer Branchenprimus. Die Kunden profitieren neben dieser starken Marktpräsenz von attraktiven Produkten und höchster Wirtschaftlichkeit. Sie sind von der Konzeptionsphase bis zur Fertigstellung bei dem Experten für elementiertes Bauen mit System rundum in kompetenten Händen. Der Hauptsitz von GOLDBECK RHOMBERG befindet sich in Vorarlberg. Weitere Niederlassungen und Geschäftsstellen gibt es in Wien, Salzburg, Linz, Graz, Tirol, St. Gallen, Luzern und Ruggell. Zahlreiche Standorte der Mutterunternehmen GOLDBECK und Rhomberg ergänzen das Netzwerk in ganz Europa.

Weitere Informationen finden Sie unter www.goldbeck-rhomberg.com

