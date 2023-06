Komplett klimaaktiv

M E D I E N I N F O R M A T I O N

Komplett klimaaktiv

Mit 360-Grad-Energieblick: Rhomberg Bau errichtet energieoptimiertes Mitarbeiterwohnhaus für Silvretta Montafon.



Schruns/Bregenz, 30. Juni 2023 – Konkret entsteht direkt neben der Talstation der Zamang Bahn ein neues Mitarbeiterwohnhaus für bestehende und künftige Mitarbeitende von der Silvretta Montafon. Das in Holzbauweise ausgeführte Gebäude umfasst insgesamt 44 Einzimmerwohnungen und setzt vor allem auf eine nachhaltige Energieversorgung und Bauweise. Es gliedert sich in zwei Trakte mit drei und vier Geschoßen.

Klimaaktives Gebäude

Bei der Planung wurde besonderer Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt und darauf geachtet, dass das Gebäude den Qualitätsanforderungen der Klasse „Silber“ der klimaaktiv-Bewertung entspricht. Der klimaaktiv-Gebäudestandard des österreichischen Klimaschutzministeriums zählt im europäischen Vergleich zu den anspruchsvollsten und zugleich erfolgreichsten Gütesiegeln für nachhaltiges Bauen und Sanieren.

Ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Erfüllung dieser hohen Standards sind die Energiemaßnahmen von Rhomberg: Auf dem Dach und an der Fassade entsteht auf einer Fläche von 187,7 Quadratmetern eine Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von 37,17 kWp. Besonderes Augenmerk gilt dabei der vertikalen Fassaden-Photovoltaikanlage. „Die innovative Anlage ist in die Holzfassade integriert und bringt eine Nennleistung von 13,65 kWp auf einer Fläche von 80,6 Quadratmetern – und zählt damit wahrscheinlich zu den größten dieser Art in Vorarlberg“, erläutert Kilian Zinnecker, Leiter Arbeitsgruppe Energie und Nachhaltigkeit bei der Silvretta Montafon.

„Das Besondere dieser aktiven Fassade ist, dass sie ‚mitdenkt‘“, präzisiert Marco Rusch, Energieexperte bei Rhomberg Bau. „Das heißt, die Anlage wird so gesteuert, dass jedes Modul seine maximale Leistung erbringen kann. Selbst dann, wenn es verschattet wird. Zudem wird auch im Winter und bei Schneefall das Optimum an Energieertrag erzielt.“ Rhomberg verwendet ausschließlich rahmenlose und sehr leistungsstarke Glas Architekturmodule. Die Wechselrichterelektronik ist in die unsichtbare Unterkonstruktion integriert. Die Elektronik stellt sicher, dass im Brandfall die gesamte Anlage schlagartig stromlos geschalten wird. Rusch: „Damit erfüllen wir sehr hohe Sicherheitskriterien.“

Geheizt werden soll mit einer Pellets-Anlage nach dem neuesten Stand der Technik. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt mittels Solaranlage auf dem Dach. Das neue Personalhaus liegt auch bei den CO 2 -Emissionen weit unter dem Durchschnitt herkömmlicher Bauwerke: „Laut Energieausweis liegen die äquivalenten Kohlendioxidemissionen bei 5,2 kg/m2a – wir können uns somit über eine deutliche Reduktion im Vergleich zu konventionellen Gebäuden freuen“, betont Christian Pfister, Projektleitung Hochbau.

360-Grad-Potenzial-Ansatz für energieoptimiertes Bauen

Mit dem Antrieb, Bauen und Wohnen nachhaltiger zu machen, hat Rhomberg Bau für seine Kund:innen ein Angebot für nachhaltige, klimapositive und energieautonome Gebäude. „Im Idealfall analysieren wir dafür bereits in der Planung die Immobilie, erstellen einen Energiefahrplan und innovative Produkte zur maximalen Energieunabhängigkeit und setzen diesen mit Partnern um“, erklärt Rusch. „Durch unsere Kombination von Bau und Energie aus einer Hand ermöglichen wir ganzheitliche Lösungen, die deutliche Kosteneinsparungen und Mehrwerte bringen.“

Fact Box Mitarbeiterhaus „Zamang“ der Silvretta Montafon, Schruns

Bauherr: Silvretta Montafon Holding GmbH, Schruns

Generalunternehmer: Rhomberg Bau GmbH, Bregenz

Bauzeit: Mai 2023 bis ca. November 2023

Anzahl Gebäude: 1

Anzahl Geschoße: 3 bzw. 4

Anzahl Wohnungen: 44

Wohnnutzfläche: 1 012 m2

Besonderheiten: klimaaktiv-Bewertung Klasse Silber; PV-Anlage auf dem Dach und in der Holzfassade (Nennleistung: 37,17 kWp auf einer Fläche von 187,7m2); nachhaltige Pelletsheizung

Über Rhomberg Bau

Rhomberg Bau ist als Komplettanbieter im Bau tätig. Der eigentümergeführte Familienbetrieb mit Hauptsitz in Bregenz, Vorarlberg, verfügt über Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz und beschäftigt ca. 850 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschaftete das Unternehmen rund 418 Mio. Euro.

Das 1886 gegründete Traditionsunternehmen bietet Lösungen und Leistungen für alle Phasen im Lebenszyklus von öffentlichen und privaten Gebäuden – von der Ressourcengewinnung und die Projektentwicklung über die Errichtung sowie den Betrieb bis hin zu Rück-, Um- und Neubau. Dafür setzt Rhomberg Bau auf die Chancen technologischer Entwicklungen und der Digitalisierung, auf Kreislaufwirtschaft und den regenerativen Einsatz von Ressourcen sowie auf Partnerschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rhomberg.com.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

Rhomberg Bau GmbH

Mariahilfstraße 29, A-6900 Bregenz

Kontakt: Torben Nakoinz

F: +43 5574 403-2146

E-Mail: torben.nakoinz@rhomberg.com