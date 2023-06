FH Campus Wien: Abschluss-Event des Forschungsprojekts Nach.Plan.Bauen. am 10. Juli

Projektpräsentation des Forschungsprojekts Nach.Plan.Bauen. am 10. Juli

Das Forschenden-Team des Kompetenzzentrums für Bauen und Gestalten der FH Campus Wien lädt zum Abschluss-Event des Projekts Nach.Plan.Bauen. Im Rahmen des von der Stadt Wien – MA 23 geförderten Projekts unter der Leitung von Martin Aichholzer, Studiengangsleiter Masterstudium Architektur – Green Building, entstand eine Online-Wissensplattform rund um nachhaltiges Planen und Bauen. Zudem wurden das Curriculum für ein postgraduales Zertifikatsprogramm entwickelt und aufgesetzt.

Der Abschluss-Event steht ganz im Zeichen des Wissensaustauschs. Zum Auftakt präsentieren die Forschenden der FH Campus Wien die Ergebnisse von Nach.Plan.Bauen. sowie die Fortschritte in anderen Forschungsprojekten aus dem Fachbereich Architektur – Green Building. Im Anschluss daran folgen spannende Vorträge von namhaften Expert*innen auf dem Gebiet des nachhaltigen Bauens.

Nach.Plan.Bauen. Abschluss-Event

Wann: 10. Juli 2023, 13.00 - 20.00 Uhr

Wo: FH Campus Wien, Audimax (F.E.01), 1100 Wien, Favoritenstraße 222





Das Programm

13.00 Begrüßung und Vorstellung des Teams

DI (FH) Carmen Dilch, MSc | Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung Logistik und Vortragende, FHWien der WKW im Bereich Immobilienwirtschaft



13.15 Vorstellung des Projektes Nach.Plan.Bauen und seine Ergebnisse

DI Aída Santana Sosa | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, FH Campus Wien im Bereich Architektur – Green Building



13.45 Forschung und Nachhaltigkeit an der FH Campus Wien

DI Martin Aichholzer | Mitbegründer des Architekturbüros MAGK Architekten, Studiengangsleiter Masterstudium Architektur – Green Building, FH Campus Wien



14.15 Nachhaltiges Planen und Bauen (Ergebnisse aus dem Projekt vis-a-vis)

DI Markus Zilker | Architekt und Mitbegründer des Büros einszueins Architektur



15.15 Ökologisches Potenzial von Bauteilen im mehrgeschossigen Wohnbau

Henriette Fischer, MSc | Universitätsassistentin, TU Wien im Forschungsbereich Ökologische Bautechnologien und Vortragende, FH Campus Wien im Masterstudium Architektur – Green Building



16.00 Kaffeepause



16.15 Wiederverwenden statt verschwenden! Secontrade – Digitaler Marktpatz für Sekundär-Rohstoffe

Mag. Brigitte Reich | Geschäftsführerin der Secontrade GmbH



17.00 UBM und seine Strategien für die Forderung des Holzbaus

DI Daniel Vince, MBA | Projektleiter UBM Development, Bereich Timber Construction



17.45 Strategien der Architektenkammer für die Forderung der Nachhaltigkeit im Bausektor

Univ.Prof. Dipl.-Ing. Peter Bauer | Vizepräsident der Kammer für Architekten und Ingenieurkonsulenten, Mitbegründer des Büros Werkraum und Professor für Tragwerksplanung und Ingenieurholzbau an der TU Wien



18.30 Come Together und Networking

Moderation: Carmen Dilch





Anmeldung

DieTeilnahme ist kostenfrei.

Wir bitten um Anmeldung direkt im Anmeldetool.Weitere Informationen finden Sie auch auf www.fh-campuswien.ac.at/npb





FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit über 8.000 Studierenden an drei Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab. Die FH Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

