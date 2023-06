Fortinet erweitert flexible Lizenzierungsmodelle im FortiFlex-Programm

Fortinet hat neue Produkte und Service-Erweiterungen im Rahmen seines FortiFlex-Programms angekündigt, um Kunden noch flexiblere Lizenzierungsoptionen zu bieten.

Das Programm zielt darauf ab, die Beschaffungszyklen für neue Cybersecurity-Lösungen zu verkürzen, die Servicebereitstellung zu vereinfachen, das Budget und den ROI (Return on Investment) zu maximieren und die Ausgaben für die Cloud zu optimieren.

FortiFlex bietet eine nutzungsbasierte Lizenzierung für eine Vielzahl von Fortinet Cybersecurity-Lösungen in Cloud-, Hybrid-Cloud- und On-Premise-Umgebungen. Es verwendet ein Punktesystem, das einen einfachen Überblick über das verfügbare Guthaben, die Nutzungstrends und die Gesamtausgaben ermöglicht. Unternehmen werden in 24-Stunden-Zeiträumen abgerechnet, um IT-Teams die Flexibilität zu geben, ihre Bereitstellungen täglich an die richtige Größe anzupassen. Kunden können die Punkte nutzen, um eine beliebige Kombination aus Cloud-, Virtual-Machine- und On-Premise-Services in Anspruch zu nehmen.

FortiFlex ist ab sofort auch als Private Offer im AWS Marketplace als zusätzliche Kaufoption erhältlich.

Weitere Informationen können Sie der englischen Originalmeldung entnehmen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Boris Beker

Tel. +43 1 353 24 24 11

Email: b.beker@chapter4.eu