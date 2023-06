Binder Grösswang berät Biome Diagnostics GmbH bei Investitionsrunde durch UNIQA-Startup SanusX

Seit der Gründung 2018 entwickelt die in Österreich ansässige Biome Diagnostics innovative Mikrobiom-basierte Technologien, die Machine Learning und DNA-Sequenzierung zur Analyse mikrobieller Funktionen verwenden. Das Unternehmen sieht sich als Schnittstelle zwischen modernster DNA-Technologie und präziser KI-Anwendung. Ziel ist es, erstklassige Mikrobiom-Diagnostik und -Therapien zu entwickeln, die in der Routineversorgung eingesetzt werden können und so zukünftig die Krebsvorsorge revolutionieren.

Partnerschaft für die Zukunft

Als Erkundungs-Startup der UNIQA Group stehen für SanusX innovative Lösungsansätze an erster Stelle. Neben der eigenen Forschungsarbeit, investiert SanusX regelmäßig in aufstrebende MedTech-Startups.

Gemeinsam möchten SanusX und Biome Diagnostics nun weiter wachsen und Synergien schaffen, um mit neuen, zugänglichen Lösungen im Gesundheitsbereich noch mehr Menschen zu helfen.

Binder Grösswang als Berater der Biome Diagnostics

Das Binder Grösswang-Team unter der Leitung von Venture Capital Spezialist Christian Zwick beriet Biome Diagnostics in allen rechtlichen Aspekten der Investitionsrunde. Insbesondere mit Hinblick auf investitionsrechtliche und regulatorische Fragestellungen.

„Wir sind sehr stolz darauf, Biome Diagnostics als langjährigen Mandanten der Kanzlei auch bei diesem wichtigen Schritt begleiten zu dürfen,“ so Christian Zwick, Partner bei Binder Grösswang. „Biome Diagnostics leistet medizinische Pionierarbeit, die für uns alle noch eine große Rolle spielen wird.“

Das Team von Binder Grösswang umfasste Christian Zwick (Partner, Corporate/M&A), sowie Michael Mittermaier (Associate, Corporate/M&A), Johanna Müller (Associate, Corporate/M&A), Regina Kröll (Partnerin, Regulatory), und Christine Dietz (Partnerin, EU & Competition).

Über Binder Grösswang

Binder Grösswang berät seit mehr als 60 Jahren als eine der führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien mit stark internationaler Ausrichtung zu allen Fragen des Wirtschaftsrechts. Die Kanzlei beschäftigt an den Standorten in Wien und Innsbruck über 185 Mitarbeiter*innen und betreut namhafte nationale wie auch internationale Unternehmen aller Branchen.

Internationale Fachverlage wie Juve, Chambers, the Legal500 und IFLR 1000, zeichnen alle Fachbereiche von Binder Grösswang regelmäßig mit Spitzenbewertungen aus. Dazu zählen auch internationale Preise wie der Chambers Europe Austrian Law Firm of the Year Award und der IFLR European Law Firm of the Year Award.

