Herz-Jesu Krankenhaus: begrünte Dachparks mitten in der Stadt

Das Herz-Jesu Krankenhaus errichtet Wohlfühloasen für Patient*innen und Mitarbeitende auf den Dächern seines neuen Innenhofzubaus

Im Zuge der Errichtung des Innenhof-Zubaus des Herz-Jesu Krankenhaus im dritten Wiener Gemeindebezirk, der im September dieses Jahres offiziell eröffnet wird, wurden auf den Dächern des neuen Bauteiles zwei als Park gestaltete Dachterrassen errichtet. Diese sollen sowohl von Patient*innen, als auch von Besucher*innen sowie dem Personal des Hauses aktiv genutzt werden. Den einen sollen sie zur Erholung, den anderen für Therapiezwecke dienen. „Mit unseren Terrassen-Parks gehen wir über die Erfüllung gesetzlicher Auflagen hinaus. Die Dachgärten steigern das Wohlbefinden der Nutzer*innen und jener die aus den Patient*innenzimmern aufs Grün blicken können – sie verbessern das Mikroklima und haben einen positiven Einfluss auf unsere Patient*innen,“ erklärt David Pötz, Geschäftsführer des Herz-Jesu Krankenhauses. Auf den grünen Erholungsinseln mitten im Krankenhaus befinden sich neben Aufenthaltszonen auch therapeutische Einrichtungen – so wurden neben einer Gehstrecke mit verschiedenen Oberflächen - Gehsteigkante, Asphalt, Schotter, Kopfsteinpflaster - auch eine Übungsstiege und Turngeräte errichtet.

Um den Parkcharakter der Anlage zu erreichen sind neben der Bepflanzung der Dachfläche auch zwölf Erdkörper (sieben Stück im 3.OG, fünf Stück im 4 OG) für Großbäume geschaffen worden. Insgesamt wurden 225 m³ Substrat eingebracht und mit einer speziellen Speicherschicht wird sichergestellt, dass bis zu 90 Prozent des Niederschlages zumindest acht Stunden gespeichert werden. Diese Speicherschicht dient nicht nur der Verbesserung des Mikroklimas – was in der innerstädtischen Lage des Krankenhauses eine wichtige Funktion ist, sondern verbessert auch das allgemeine Wassermanagement der Stadt. „So ist es gelungen, den ehemals als Parkplatz genutzten und daher praktisch voll versiegelten Innenhof des Krankenhauses trotz Neubau in eine attraktive Grünraumsituation umzuwandeln“, sagt Pötz.

Statistik:

Auf zwei Ebenen wurden zwölf Baumpflanzungen („Großbäume“) vorgenommen.

Ca. 225 m³ Substrat mit einer Tiefe von 80cm – 180 cm je nach Bepflanzungsart.

Gehstrecken in sickerfähigem Terraway und anderen Oberflächen, betretbare Rasenflächen, Sitzmöglichkeiten entlang des Weges, Bewässerung mit Tröpfchenbewässerung.

Zusätzliche Pflanztröge dort,wo keine intensive Begrünung möglich ist.

Gepflanzte Bäume in Abstimmung mit der MA 42 Wiener Stadtgärten:

Säulen-Eberesche, Baum-Felsenbirne, Feuerahorn, Zierapfel und Hängebirne

Bildtext: Bergrünte Parks auf den Dächern des Herz-Jesu Krankenhauses

Fotocredits: Herz-Jesu Krankenhaus

