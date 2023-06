VERBUND akquiriert Solarpower Holding

Österreichs führendes Energieunternehmen investiert weiter massiv in Photovoltaik VERBUND akquiriert Solarpower Holding Der 100 Prozent Erwerb an der Solarpower Holding GmbH mit den Tochtergesellschaften MSP Solarpower GmbH und iFIX-Solar GmbH passt perfekt in die VERBUND–Strategie 2030. Diese sieht neben Windkraft ein signifikantes Wachstum im Bereich Photovoltaik vor.

VERBUND gibt den Kauf des oberösterreichischen Umwelttechnologieunternehmens Solarpower Holding GmbH mit Sitz in Feldkirchen an der Donau per 16. Juni 2023 bekannt. Das gemeinsame Ziel, die heimische Energielandschaft im Sinne der Nachhaltigkeit mitzugestalten und zu prägen, verbindet die beiden Unternehmen.

Die Tochtergesellschaft MSP Solarpower GmbH ist Komplettanbieter von PV-Anlagen von der kundenspezifischen Beratung, Planung, Montage bis zur Inbetriebnahme schlüsselfertiger Anlagen. Das zweite Beteiligungsunternehmen iFIX-Solar GmbH verfügt als Großhändler über langfristige Beziehungen zu Herstellern von PV-Modulen, Wechselrichtern und Unterkonstruktionen. Diese Akquise bedeutet für VERBUND mehr Unabhängigkeit von EPC´s (Engineering, Procurement and Construction) und der aktuell angespannten Marktsituation in Bezug auf die Verfügbarkeit von Komponenten und Fachkräften.

Die Solarpower Holding GmbH ergänzt das bewährte PV-Team der VERBUND Energy4Business GmbH mit neuen Anwendungen und Perspektiven bei der Realisierung von Photovoltaiklösungen. Der PV-Errichter, -Projektierer und -Großhändler hat seit 2009 österreichweit mehr als 3.000 Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 43 MWp errichtet. Das langjährige Know-How der Mitarbeiter:innen bei der Planung, Abwicklung von Förderanträgen und Montage bis hin zur Inbetriebnahme und störungsfreien Betrieb von 120 laufenden Contracting-Anlagen, rundet ab sofort das VERBUND PV-Angebot ab.

„Durch die Spezialisierung auf den Bereich erneuerbarer Energie mittels Photovoltaik sind wir ein kompetenter Partner für die künftige Energieversorgung aus Sonnenkraft. Wir freuen uns über den Vertragsabschluss und widmen uns jetzt voller Energie gemeinsam mit unseren hochmotivierten Mitarbeitern:innen der Umsetzung neuer Projekte für die Energiewende mit VERBUND“, erklärt Geschäftsführer Dieter Greger-Dutzi, Solarpower Holding GmbH, begeistert.

„Die Solarpower Holding GmbH passt hervorragend in das Portfolio von VERBUND, dessen klarer Fokus im Bereich erneuerbarer Energie liegt“, so Martin Wagner, Geschäftsführer VERBUND Energy4Business GmbH, zum Motiv der Übernahme. „Unser Anspruch ist es, kontinuierlich neue Lösungen für die Herausforderungen der Energiewende zu entwickeln. Wir richten unser Denken und Handeln dabei klar darauf aus, die richtigen Potenziale zu erkennen, Chancen zu nutzen und Innovationen zu realisieren, damit die Energiewende gelingt. Durch den Erwerb der Solarpower Holding GmbH stärken wir unsere Positionierung am PV-Markt nachhaltig und gestalten auch weiterhin aktiv als Dekarbonisierungspartner mit unseren Großkund:innen die Energiewende durch den massiven Ausbau erneuerbarer Energien.“

Über VERBUND

VERBUND ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Rund 97 Prozent des Stroms erzeugt das Unternehmen aus erneuerbaren Energien, vorwiegend Wasserkraft. VERBUND handelt in 12 Ländern mit Strom und erzielte 2021 mit rund 3.200 Mitarbeiter:innen ein Konzernergebnis von rund 874 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 1.579 Mio. Euro. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist VERBUND von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 notiert VERBUND an der Börse Wien, 51 % des Aktienkapitals besitzt die Republik Österreich.

VERBUND ist der entscheidende Player für das Gelingen der Energiewende in Österreich. Die dafür anstehenden Herausforderungen verlangen eine geschlossene Ausrichtung des gesamten Unternehmens, die VERBUND mit der Mission V vorantreibt. Die Mission V ist ein langfristiges und umfassendes Transformationsprogramm und steht für den Willen, der Klimakrise als Kraft der Wende entgegenzutreten. Dieses Programm basiert auf der VERBUND-Strategie 2030 mit ihren drei Stoßrichtungen: Der Stärkung des integrierten Heimmarkts, dem Ausbau erneuerbarer Energien in Europa und der Etablierung als europäischer Wasserstoffplayer. Mit der Mission V forciert VERBUND das Erreichen der strategischen Ziele 2030 und stellt deren Umsetzung sicher. Weitere Informationen: www.verbund.com

