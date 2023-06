Festival Retz 2023 - Festivaleröffnung am Do. 6.7.

Das Festival Retz "Offene Grenzen" 2023 startet erstmalig mit einem Eröffnungskonzert der Bläserformation FEDERSPIEL und einer Festrede der österreichischen Philosophin LISZ HIRN. Die Kirchenoper "ELIAS" von Felix Mendelssohn Bartholdy feiert dann am Fr. 07.07. Premiere ...

Das Festival Retz widmet sich in diesem Sommer den Themen Schöpfung und Natur. Reflexionen dazu werden sowohl in der Kirchenoper als auch im Literatur- und Konzertprogramm zu finden sein!

So wird in der überarbeiteten Inszenierung der Kirchenoper "ELIAS" von Felix Mendelssohn Bartholdy der Ursprung des Konfliktes deutlich herausgearbeitet: Die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen, die in Hass, Demagogie und letzlich in gewalttätige Auseinandersetzungen mündet.

Die apatierte Wiederaufnahme feiert am 7. Juli Premiere.

Weitere Vorstellungen: 09., 14., 21. und 23. Juli jeweils 19:30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Stephan / Retz.

Infos zum gesamten Festivalprogrmm sowie Karten für alle Veranstaltungen unter: www.festivalretz.at

Das Programm der ersten Woche im Überblick:

____________________

Do. 06.07. um 19:30 Uhr

Eröffnungskonzert / LISZ HIRN & FEDERSPIEL "ALBEDO"

Innenhof Schloss Gatterburg / Retz

____________________

Fr. 07.07. um 19:30 Uhr

ELIAS - szenisches Oratorium

Stadtpfarrkirche St. Stephan / Retz

____________________

Sa. 08.07. um 9:30 Uhr Radtour von Retz nach Platt

um 11:00 Uhr: ALBIN PAULUS - "UNESCO BEAT"

Nusswald Kellergasse / Platt

Sa. 08.07. um 19:30 Uhr

ERNST GELEGS & FERDINAND TRAUTTMANSDORFF

"Geschichten aus Prag"

Kulturhaus Schüttkasten / Retz

____________________

So. 09.07. um 11:00 Uhr

Sinfonisches Blasorchester - SBO

Schloß Gatterburg / Retz

So. 09.07. um 19:30 Uhr

ELIAS - szenisches Oratorium

Stadtpfarrkirche St. Stephan / Retz

____________________

