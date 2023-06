„Reisesegen to go“ zum Start der Ferien am Freitag

„Reisesegen to go“ zum Start der Ferien am Freitag Ferienbeginn mit Gott: Im „Raum der Stille“ am Wiener Hauptbahnhof und im „Quo vadis?“ am Stephansplatz können alle, die es möchten, am Freitag, den 30. Juni 2023, einen Reisesegen für den Sommer und ihren Urlaub empfangen.

Wien, 27. Juni 2023 – Der Ferienbeginn ist eine Zeit des Aufbruchs. Manche starten in den Urlaub, andere freuen sich auf eine entspannte Zeit zu Hause. Um mit Gottes Segen durch den Sommer zu gehen, gibt es das Angebot des „Reisesegens to go“: Seelsorgerinnen und Seelsorger spenden Menschen den Segen für ihren bevorstehenden Urlaub und stehen für Gespräche und Gebet zur Verfügung. Auch wer eine Pilgerreise plant oder im Sommer daheimbleibt, ist herzlich willkommen. Gesegnet wird am Freitag, 30. Juni 2023:

im „Raum der Stille“

Wiener Hauptbahnhof, Untergeschoß 2, 1100 Wien

von 7:00 bis 19:00 Uhr

und im „Quo vadis?“

Stephansplatz 6/Zwettlerhof, 1010 Wien

von 12:00 bis 18:00 Uhr.

Interessierte können am 30. Juni ohne Anmeldung einfach vorbeikommen. Der Segen ist selbstverständlich kostenlos und an keine Voraussetzungen gebunden.

Feriensegen in der Pfarre Mauer

Die Pfarre Mauer lädt zum Feriensegen ein: Am Freitag, 30. Juni 2023, gibt es die Möglichkeit zwischen 8:30 Uhr und 10:30 Uhr am Maurer Hauptplatz (1230 Wien, gegenüber vom Eisgeschäft), einen Segen für die Ferien zu empfangen.

Segnen bedeutet „Gutes sagen“

Im „Reisesegen to go“ wird um den Schutz, die Begleitung und die Nähe Gottes gebetet und den Menschen zugesprochen. Damit soll der Sommer unter ein gutes Vorzeichen gestellt werden. Die Tradition des Reisesegens ist bereits mehrere tausend Jahre alt und geht auf Zeiten zurück, als Reisen nicht alltäglich und mit vielen Gefahren und Risiken verbunden waren. Den Menschen wird seit jeher mit dem Segen Gutes zugesagt, entsprechend dem lateinischen Wort für „segnen“, „benedicere“, auf Deutsch „gutsagen“.

„Raum der Stille“ und „Quo vadis?“

Der „Raum der Stille“ ist eine Kapelle der Kategorialen Seelsorge der Erzdiözese Wien am Hauptbahnhof Wien. Er ist ein Ruhepol im geschäftigen Treiben des Bahnhofes und lädt zum Innehalten und zum Gebet ein. Der Raum befindet sich im zweiten Untergeschoß.

Im „Quo vadis?“, dem Begegnungs- und Informationszentrum der Österreichischen Ordensgemeinschaften am Stephansplatz, gibt es Gesprächsangebote, Ausstellungen und Veranstaltungen, die zur Begegnung und persönlichen Auseinandersetzung mit Fragen der eigenen Existenz, Spiritualität und Berufung einladen. www.quovadis.or.at

