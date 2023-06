Fortinet Studie: 80 Prozent der Unternehmensangriffe zielen auf Mitarbeiter ab

Fortinet hat den Bericht 2023 Security Awareness and Training Global Research Brief veröffentlicht. Die Studie basiert auf einer Umfrage unter mehr als 1.800 IT- und/oder Cybersecurity-Entscheidern aus 29 verschiedenen Ländern, darunter auch Deutschland. Die Ergebnisse unterstreichen die wichtige Rolle der Mitarbeiter als erste Verteidigungslinie gegen Cyberkriminalität sowie den Wert von effektivem Cybersecurity-Training.

Obwohl 85 Prozent der befragten Führungskräfte angeben, dass ihr Unternehmen Cybersecurity-Schulungen durchführt, glauben mehr als 50 Prozent, dass ihre Mitarbeiter noch nicht ausreichend für das Thema sensibilisiert sind. Diese Diskrepanz deutet darauf hin, dass die vorhandenen Trainings-Programme nicht so effektiv sind, wie sie sein könnten. Dies wiederum führt zu Inkonsistenzen bei der Anwendung bewährter Cybersecurity-Praktiken.

Für Unternehmen, die ein Cybersecurity-Training für ihre Mitarbeiter einführen oder die Wirksamkeit ihres bestehenden Programms überprüfen möchten, bietet Fortinet den Security Awareness and Training Service an. Basierend auf den aktuellen Bedrohungsinformationen der FortiGuard Labs wird der Service kontinuierlich an die Entwicklungen in der Bedrohungslandschaft angepasst, um regelmäßig aktualisierte Schulungen anbieten zu können.

