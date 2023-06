msg Plaut und TÜV AUSTRIA Akademie gehen gegen Cyber-Autodiebstähle vor

Wien, 26.06.2023: Autodiebe zeigen sich bei ihren Vorhaben immer kreativer. Neu ist jetzt der Zugriff über den Scheinwerfer des Fahrzeuges, genauer gesagt ein Hackerangriff auf den „CAN Bus“. Das österreichische Unternehmen msg Plaut, welches sich bereits einen Namen in der Automotive-Branche durch das Cyber Security-Expertenteam gemacht hat, geht gemeinsam mit der TÜV AUSTRIA Akademie den nächsten großen Schritt. Die neuen Ausbildungen „Certified Cyber Security Engineer Automotive Sector“ (CSEA) und “Certified Cyber Security Manager Automotive Sector” (CSMA) sollen solchen Attacken wie diesen entgegenwirken und der Automobilindustrie Zeit und Geld ersparen.

Erst kürzlich berichtete eine Tageszeitung über den mysteriösen Autodiebstahl via Scheinwerfer des in London lebenden Ian Tabor, welcher die Automobilindustrie vor Fassungslosigkeit stellt. Was aussieht wie ein Bluetooth-Lautsprecher und seinen Umschlagsplatz im Dark-Web findet, schafft es, sich über den Konnektor des Scheinwerfers mit dem CAN zu verbinden und die „Sprache“ der Elektronik zu stören. Was danach passiert ist offensichtlich. Die Story über sein gestohlenes Auto hat der Cybersicherheitsexperte auch in einem Blog festgehalten.

Vereinte Kräfte gegen Hacker-Hürde

Ab 2022 müssen alle neuen Fahrzeuge das UN ECE WP29 R155 Regular erfüllen, damit eine positive Zulassung (Homologation) erfolgen kann. Die entsprechende ISO Norm ist die ISO21434. Erstausrüster und die Zulieferer müssen die entsprechenden Prozesse (Cyber Security Management System CSMS) implementieren und erfolgreich ausrollen.

Damit diese Prozesse auch gelebt werden können, ist es wichtig die Engineers und Manager diesbezüglich zu schulen. Nur durch die richtige Implementierung der Prozesse und erfolgreichem Rollout kann „Security by Design“ gelebt werden, was die Sicherheit vor Hackangriffen deutlich erhöht. „Die msg Plaut ist exklusiver Partner der TÜV AUSTRIA Akademie für Automotive und stellt die Trainer und Prüfer für die Functional Safety und Cyber Security Schulungen inkl. Personenzertifizierung. So können wir auch bei der Implementierung der Prozesse, Support bei der Erstellung Security relevanter Arbeitsprodukte, Penetration Testing, Security Management oder auch die relevante Prüfung der Prozesse oder Arbeitsprodukte vor Serien durchführen“, betont Stefan Wachter, Experte und BCC Mobility Solutions Manager bei msg Plaut.

Stefan Grüneis, Programmverantwortlicher der TÜV AUSTRIA Akademie für Informations- und Cybersicherheit führt aus, dass „Sichere Fahrzeuge lebensnotwendig für sicheren Verkehr und Logistik sind. Es spielt keine Rolle, ob Hackerangriff oder technische Gebrechen – Gefahren müssen erkannt und schon in der Entwicklung minimiert werden. Die neuen Ausbildungen CSMA und CSEA mit den Expert/innen von msg Plaut erweitern unser Schulungsangebot für die Automotive-Branche um den Aspekt der Cyber Security, schließen so den thematischen Kreis für gesamtheitliche Sicherheitsbetrachtungen und sorgen für einen Wettbewerbsvorteil für die europäische Automobilindustrie.“

Ab sofort werden Anmeldungen zur Ausbildung zum/r zertifizieren Cyber Security Manager for Automotive TÜV® sowie zum/r zertifizieren Cyber Security Engineer for Automotive TÜV® unter folgenden Links entgegengenommen:

Über msg Plaut

msg Plaut ist eine Unternehmensgruppe mit eigenständigen Gesellschaften in Österreich, CEE und CIS. Der Hauptsitz ist in Wien. Die Gruppe beschäftigt rund 400 Mitarbeiter:innen in sieben Ländern. In Österreich arbeiten rund 170 Mitarbeitende an drei Standorten mit eigenentwickelten Produkten an intelligenten IT- und Branchenlösungen.

Dabei verbindet die Unternehmensgruppe betriebswirtschaftliche, strategische Beratung mit zukunftsorientierten, nachhaltig wertschöpfenden und branchenspezifischen IT-Lösungen. Als Wegbereiter einer dynamischen Welt digitaler Ökosysteme unterstützt msg Plaut seine Kunden mit einem breiten Leistungsspektrum wie unter anderem SAP- und Microsoft-Beratung, individueller Software Entwicklung, Test- und Quality-Management und Cloud Transformation, digitalen Plattformen sowie Business Intelligence.

msg Plaut gehört zur msg Group, einer unabhängigen, internationalen Unternehmensgruppe mit 8.500 Mitarbeiter:innen für intelligente IT- und Branchenlösungen

www.msg-plaut.com. Value – inspired by people

