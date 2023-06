Treue-Angebot für VERBUND-Strom-Bestandskund:innen

Neues, attraktives Strompreis-Angebot Treue-Angebot für VERBUND-Strom-Bestandskund:innen Attraktiver Strom-Fixpreis garantiert für 12 Monate ohne Vertragsbindung 1 Monat Gratis-Energie zusätzlich für Schnellentschlossene bis 31.7. Einfach online oder per Brief den neuen Stromliefervertrag abschließen

Die vergangenen Monate waren von starken Turbulenzen an den internationalen Energiemärkten gekennzeichnet, die bei Endverbraucher:innen zu Verunsicherung und zu steigenden Energiekosten führten.

Treue-Angebot mit 12 Monaten Preisgarantie ohne Vertragsbindung

VERBUND bedankt sich bei seinen Bestandskund:innen, die auch in herausfordernden Zeiten Strom von VERBUND bezogen haben, mit einem neuen, attraktiven Treue-Angebot zu einem Strompreis von 23,64 brutto (19,70 netto) Cent pro Kilowattstunde. Der Grundpreis wird auf dem aktuellen Niveau stabil gehalten. Dank der 12 Monate Preisgarantie ab Vertragsbeginn müssen Kund:innen sich keine Sorgen über neuerliche Preisanstiege machen. Gleichzeitig bleiben Kund:innen, die dieses Angebot annehmen, weiterhin flexibel, da sie den Vertrag jederzeit kündigen können. Wer sich schnell – bis 31.7.2023 – für den neuen Vertrag entscheidet, profitiert zusätzlich von 1 Monat Gratis-Strom*.

So einfach kann das VERBUND-Treue-Angebot angenommen werden

Um dieses Treue-Angebot in Anspruch zu nehmen, ist es notwendig, einen neuen Stromliefervertrag mit VERBUND abzuschließen. VERBUND-Bestandskund:innen erhalten in den nächsten Wochen ein persönliches Anschreiben mit allen wichtigen Informationen. Das Treue-Angebot bedarf lediglich der aktiven Annahme durch die Kund:innen, die rasch und unkompliziert entweder online oder postalisch per vorfrankiertem Antwortkuvert erfolgen kann. Kund:innen die zur Zeit noch eine aufrechte Vertragsbindung haben, können mit Ablauf der Bindung auf das Treueangebot umsteigen. Für Bestandskund:innen, die dieses Angebot nicht annehmen, läuft der bestehende Stromliefervertrag zu den bisherigen Konditionen weiter. Alle Infos zum Treue-Angebot für VERBUND-Strom-Bestandskund:innen finden Sie hier: www.verbund.at/treueangebot

Preissenkung für Strom-Neukund:innen

Auch für Neukund:innen gibt es bei VERBUND ein attraktives Angebot mit einem Strompreis von 24,84 brutto (20,70 netto) Cent pro Kilowattstunde bei einem Grundpreis von 4,79 € brutto pro Monat.

Unsere Unterstützungsmaßnahmen für besonders stark von den steigenden Lebenshaltungskosten betroffenen Kund:innen bleiben weiterhin aufrecht:

10 Millionen Euro im VERBUND-Härtefallfonds

Seit 2009 hilft der VERBUND-Stromhilfefonds der Caritas von Energiearmut betroffenen Menschen in Österreich. 16.000 Betroffene - unabhängig von ihrem Energieanbieter – konnten bisher in Form von Zuschüssen zur Energierechnung, für Gerätetauschaktionen und mit Unterstützung für den Kauf von energieeffizienten Geräten unterstützt werden. Für 2023 hat VERBUND diese Unterstützungsleistung an die Caritas auf € 5 Millionen aufgestockt. Mehr Infos bei den 71 Sozialberatungsstellen der Caritas bzw. unter Der VERBUND-Stromhilfefonds der Caritas löst Energieprobleme.

Mittelfristiger Ausweg: Erneuerbaren-Ausbau

Als Österreichs größter nachhaltiger Stromerzeuger setzt VERBUND massiv auf den Ausbau erneuerbarer Energien, um die Klimaziele zu erreichen und Österreich unabhängiger von fossilen Importen zu machen. Mehr Angebot aus Erneuerbaren wird sich dämpfend auf die Preise auswirken. Dazu investiert das Unternehmen rund 15 Mrd. € in den kommenden 10 Jahren. Mit diesen Investitionen wird die Erzeugung durch Ausbau und Effizienzsteigerung um bis zu 8 TWh gesteigert und so 2,3 Millionen Haushalte mehr versorgt.

Alle Infos zum Treue-Angebot: www.verbund.at/treueangebot

bzw. beim VERBUND-Kund:innen-Service

www.verbund.at/kontakt

+43 (0)50 313 51788

Mo–Fr 7:00–18:00 Uhr

* * Bonus auf VERBUND-Strom-Treue 07/23 im 1. Vertragsjahr. Der Bonus entspricht 8,33 % Rabatt auf den Energiepreis (Arbeits- und Grundpreis) für den Verbrauch der ersten 12 Liefermonate (exkl. Netzkosten, Steuern und Abgaben). Der Rabatt wird bei der jeweiligen Jahresabrechnung als Gutschrift berücksichtigt. Gültig bis auf Widerruf. Anteilige Verrechnung bei vorzeitigem Vertragsende oder Produktwechsel.

