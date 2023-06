Interaktive Technologien fürs gemeinsam Anderssein

Technologien können nicht nur das Leben erleichtern, sondern auch Schaden anrichten, indem sie Menschen schubladisieren. Etwa wenn Suchergebnisse Vorurteile über Geschlechterstereotypen oder ethnische Herkunft reproduzieren. Das Konzept des Diversity-Computing will dem entgegenwirken, nicht nur online, sondern auch in physischen Räumen. Eine Forschungsgruppe in Salzburg erforscht gemeinsam mit Schüler:innen, wie Technologien in den vielen informellen Bildungsräumen an Schulen eingesetzt werden können, um diverse und inklusive Begegnungszonen zu schaffen.

